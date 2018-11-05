Ä°mam hatip lisesinde 'dini ant okutuldu' iddiasÄ±

KÄ±rÅŸehirâ€™deki bir imam hatip lisesinde 'dini ant okutuldu' iddiasÄ±na iliÅŸkin inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

KÄ±rÅŸehir ValiliÄŸi, emekli KÄ±rÅŸehir Valisi Necati Åžentürk’ün, bir okulu ziyareti sÄ±rasÄ±nda öÄŸrencilere 'dini ant' okutturulduÄŸu haberleri nedeniyle inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KÄ±rÅŸehir ValiliÄŸi bazÄ± internet siteleri ile sosyal medyada bir okulda yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l önce 'dini ant' okutulduÄŸu yönünde çÄ±kan haber ve görüntülerin üzerine bir açÄ±klama yaptÄ±. Konuya iliÅŸkin inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"03-04.11.2018 tarihlerinde bazÄ± medya organlarÄ±nda ‘Okulda dini ant okutuldu’ baÅŸlÄ±klÄ±, öÄŸrencilere dini içerikli bir yemin okutturulduÄŸu ÅŸeklinde haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu haberlere konu olay yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l önce, emekli eski KÄ±rÅŸehir Valisi Necati Åžentürk’ün FatÄ±matüz Zehra Ä°mam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasÄ±nda vuku bulmuÅŸ olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak valiliÄŸimizce gerekli inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

KÄ±rÅŸehir eski valisi Necati Åžentürk'ün, Fatmatüz Zehra Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'ndeki öÄŸrencilere, “Selamünaleyküm, Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. YaÅŸasÄ±n Ä°slam. Elimizde Kur’an. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’Ä±z Müslüman. AyrÄ±lmayÄ±z bu yoldan. Hep doÄŸru yoldan. Kitaba sünnete sarÄ±lan, emirlerini yapan, yasaklardan kaçÄ±nan Müslüman’Ä±z Müslüman” ÅŸeklinde ant okutturduÄŸu iddia edildi. (KÄ±rÅŸehir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 12:47

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