AKP'li Trabzon belediyesi mezardaki Ã¶lÃ¼lere borÃ§ Ã§Ä±kardÄ±

Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, defin iÅŸlemi 5 yÄ±lÄ± geÃ§en mezarlÄ±klar iÃ§in tahsis Ã¼creti Ã§Ä±kardÄ±. Ãœcreti Ã¶deyemeyenlerin mezarÄ±na yeni defin yapÄ±lacak.

AKP yönetimindeki Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi, defin iÅŸlemi 5 yÄ±lÄ± geçen mezarlÄ±klar için tahsis ücreti çÄ±kardÄ±. Ücreti ödeyemeyenlerin mezarÄ±na yeni defin yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Cumhuriyet’ten Ahmet Åžefik’in haberine göre; AKP çoÄŸunluÄŸundaki Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi, 12 Ekim 2018 tarihinde, mezarlÄ±klarda parasÄ± ödenmeyen ve tapusu bulunmayan yerlerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nu görüÅŸtü. Meclis, raporu kabul ederek 01.01.2019 tarihinden sonra uygulama yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Uygulama duyuruda açÄ±kça belirtilmedi. Ancak mezarlÄ±kta yakÄ±nlarÄ± bulunan vatandaÅŸlarÄ±n Sülüklü MezarlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine baÅŸvurmasÄ± sonucunda kararÄ±n içeriÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Buna göre mezarlÄ±klarda yakÄ±nlarÄ± bulunanlar tahsis ücreti ödememiÅŸlerse, 1 Ocak 2019’a kadar bu bedelleri ödemeye çaÄŸÄ±rÄ±lÄ±yor. Üstelik faiziyle birlikte.

Sülüklü MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda kimisi 50, kimisi 40 yÄ±l önce ölmüÅŸ 3 akrabasÄ± bulunan Y.K. adlÄ± vatandaÅŸtan, faizleriyle birlikte 5 bin TL civarÄ±ndan para isteniyor. Bu paranÄ±n yatÄ±rÄ±lmamasÄ± halinde mezar yerinin “kimsesiz mezarlÄ±ÄŸÄ±” statüsüne geçirileceÄŸi ve üzerine yeni defin iÅŸlemi yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor.

HABERÄ°N ARDINDAN BELEDÄ°YE AÇIKLAMA YAPTI: KARAR YANLIÅž YORUMLANMIÅž

Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Meclis kararÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Mezar tahsis belgesi olmayan definli mezarlarÄ±n üzerine yeni gömü yapÄ±lacaÄŸÄ± iddiasÄ± kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. Bu kararÄ± mezar tahsis belgesi alÄ±nmamÄ±ÅŸ mezar yerlerine yeni gömü yapÄ±lacak biçiminde yorumlamak ve 'BüyükÅŸehir ölülere borç çÄ±kardÄ±' ÅŸeklinde deÄŸerlendirmek iyi niyetli bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir" denildi.

AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"BazÄ± gazete ve internet sitelerinde çÄ±kan Trabzon BüyükÅŸehir Belediye Meclisi'nin 12 Eylül tarihli oturumunda mezarlÄ±klarla ilgili alÄ±nan karar yanlÄ±ÅŸ yorumlanmÄ±ÅŸ ve kamuoyu doÄŸru bilgilendirilmemiÅŸtir. Konunu aslÄ± ÅŸudur: '12.09.2018 tarih 6971 sayÄ±lÄ± kararda; Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi'nin sahibi olduÄŸu mezarlÄ±klarda, cenaze defninin üzerinden 5 yÄ±l geçmiÅŸ, ancak mezar tahsis bedeli ödenmemiÅŸ mezar yerleri için 500 TL ücret alÄ±nÄ±r. (Meclis kararÄ± kesinleÅŸtikten sonra 01.01.2021 tarihine kadar uygulanÄ±r. 01.01.2021 tarihinden sonra yetkili kurum ve kuruluÅŸlardan uygulama için görüÅŸ alÄ±nacaktÄ±r) denilmektedir. Bu tür kararlar geçmiÅŸ dönemlerde de Meclis tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kararÄ± mezar tahsis belgesi alÄ±nmamÄ±ÅŸ mezar yerlerine yeni gömü yapÄ±lacak biçiminde yorumlamak ve 'BüyükÅŸehir ölülere borç çÄ±kardÄ±' ÅŸeklinde deÄŸerlendirmek iyi niyetli bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir. Trabzon'da bulunan Sülüklü ve Bahçecik mezarlÄ±klarÄ±ndaki mezar yerlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n mezar tahsis belgesi bulunmamaktadÄ±r."

'Ä°DDÄ°A KESÄ°NLÄ°KLE DOÄžRU DEÄžÄ°LDÄ°R'

MezarlarÄ±n üzerine yeni gömü yapÄ±lacaÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n kesinlikle doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"VatandaÅŸlardan gelen talep üzerine mezar tahsis belgesi bulunmayan mezar yerlerine cüzi bir ödeme yapÄ±lmak suretiyle bu belgenin verilmesi iÅŸlemine Meclis kararÄ±na göre baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 500 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda definli mezar yerlerinin mezar tahsis belgesini alabilirler. Mezar tahsis belgesi olmayan definli mezarlarÄ±n üzerine yeni gömü yapÄ±lacaÄŸÄ± iddiasÄ± kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. Sadece mezar tahsis belgesi olmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mevcut mezarlarÄ±yla ilgili olarak herhangi bir tasarrufta bulunma hakkÄ±na sahip olmayacaklardÄ±r. AyrÄ±ca henüz gömü yapÄ±lmayan, ancak etrafÄ± çevrilip mezar tahsis belgesi alÄ±nmamÄ±ÅŸ olan yerlerin ücretleri ise tahsil edilecektir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 15:14

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