ABD'de Kongre ara seÃ§imleri yarÄ±n yapÄ±lacak

ABDâ€™de yarÄ±n yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde 100 sandalyeli Senato'nun 35'i, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamÄ± deÄŸiÅŸecek.

ABD'de son yÄ±llarÄ±n en kritik ara seçimleri olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için halk yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göreve geldiÄŸi günden bu yana giderek artan iç siyasi tartÄ±ÅŸmalar, yarÄ±n yapÄ±lacak ara seçimleri daha da önemli hale getirdi.

AmerikalÄ±larÄ±n sandÄ±klara daha fazla gittiÄŸi ve birçok uzmanÄ±n ‘son dönemin en önemli ara seçimi’ deÄŸerlendirmesini yaptÄ±ÄŸÄ± 6 KasÄ±m seçimleri, ülke gündemindeki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n bir numaralÄ± ismi ABD BaÅŸkanÄ± Trump için de adeta bir referandum olacak.

ABD Kongresinin alt kanadÄ± olan Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸi seçimlerde Demokratlar, bir adÄ±m önde gözüküyor. 100 sandalyeli Senato'da ise Cumhuriyetçiler bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakÄ±n.

TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ° ANKETLERÄ°NDE DEMOKRATLAR ÖNDE

Mevcut durumda Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklÄ± sebeplerle boÅŸ bulunuyor.

ABD'de yayÄ±n yapan ‘Real Clear Politics’ adlÄ± siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisi'nde DemokratlarÄ±n en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediÄŸi tahmin ediliyor. 38 sandalye için ise kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸ sürüyor.

Bu tahminlerin gerçekleÅŸmesi durumunda Temsilciler Meclisi'nde çoÄŸunluÄŸu ele geçirecek Demokratlar, 2020'de yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seçimlerine giden süreçte Trump'Ä±n iÅŸini bir hayli zorlaÅŸtÄ±rabilir.

SENATO'DA CUMHURÄ°YETÇÄ°LER GÜÇLÜ

100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51, DemokratlarÄ±n ise 49 sandalyesi bulunurken, son anketlere göre Cumhuriyetçiler 50, Demokratlar ise 44 sandalyeyi kazanmaya çok yakÄ±n gözüküyor. 6 sandalye içinse iki parti adaylarÄ± arasÄ±ndaki kÄ±yasÄ±ya rekabet sürüyor. Bu göstergeler ise Senato'da Cumhuriyetçilerin aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

Hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerin kazanmasÄ± halinde ise Trump'Ä±n ciddi ÅŸekilde rahatlayacaÄŸÄ± ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceÄŸi vurgulanÄ±yor.

EKONOMÄ°, SINIR GÜVENLÄ°ÄžÄ° VE MÜLTECÄ°LER

Son sayÄ±mlara göre erken oy verme süresini deÄŸerlendirip oy veren AmerikalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 30 milyonu geçti. Uzmanlar bu sayÄ±nÄ±n, 2014 yÄ±lÄ±ndaki ara seçimlerde kullanÄ±lan toplam oy sayÄ±sÄ±nÄ±n çok üstünde olduÄŸuna dikkati çekiyor.

Kamuoyunda bu durum, Amerikan halkÄ±nÄ±n ‘kutuplaÅŸmasÄ±nÄ±n’ ve Trump'Ä±n yanÄ±nda olanlar ile karÅŸÄ±sÄ±nda olanlar ÅŸeklinde kabaca ikiye bölünmesinin sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ± olarak görülüyor.

Bu süreçte ülkedeki iyileÅŸen ekonomik göstergeler, ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±yla ilgili güvenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve son olarak sÄ±nÄ±ra yürüyen mülteci konvoyu ile ilgili farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n Cumhuriyetçilerle DemokratlarÄ± bir hayli politize ettiÄŸine dikkat çekiliyor.

Bu faktörlere ilaveten Trump'Ä±n Yüksek Mahkeme adayÄ± Brett Kavanaugh'un Senato'daki oylama sürecinin Cumhuriyetçilere yaradÄ±ÄŸÄ± ve Trump'Ä±n muhafazakar seçmen kitlesini Kavanaugh üzerinden yeniden harekete geçirdiÄŸi ifade ediliyor.

VALÄ°LÄ°K VE EYALET MECLÄ°SÄ° SEÇÄ°MLERÄ°

Öte yandan Kongre kadar olmasa da AmerikalÄ±larÄ±n günlük hayatÄ±nÄ± belki daha da fazla ilgilendiren valilik seçimleri de ülke gündemindeki tartÄ±ÅŸmalarda yerini koruyor.

36 eyalette yapÄ±lacak valilik seçimlerinde ÅŸu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarÄ±ÅŸÄ±n yakÄ±n seyrettiÄŸi belirtiliyor.

Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçlarÄ± merakla bekleniyor.

Mevcut valiliklerin 33'ünü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin bu alanda Demokratlara karÅŸÄ± ezici bir üstünlüÄŸü bulunuyor.

YarÄ±nki ara seçimlerde Müslüman adaylarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da önceki dönemlere göre ciddi artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸi ve 2000 yÄ±lÄ±ndan sonraki en yüksek seviyesine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

JETPAC (Adalet EÄŸitim Teknolojisi Siyasi Savunuculuk Merkezi), 110 civarÄ±nda AmerikalÄ± MüslümanÄ±n ülke genelindeki çeÅŸitli Kongre, eyalet, yerel ve federal pozisyonlarda aday olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

JETPAC, bu adaylardan 5'inin Temsilciler Meclisi, 7'sinin parti il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 14'ünün eyalet meclisi, 11'inin belediye, 2'sinin yargÄ± ve son olarak Temsilciler Meclisi üyesi olan Keith Ellison'un ise Minnesota eyaleti BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± için yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (AA)

Ä°nfografik: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 12:16

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