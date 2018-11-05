Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k liginde gÃ¶rÃ¼nÃ¼m

Ligue 1'deki ilk 12 maÃ§Ä±nÄ± kazanan PSG, Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k liginde bir sezona en iyi baÅŸlayan kulÃ¼p rekorunu kÄ±rdÄ±.

Avrupa'nÄ±n en büyük 5 futbol ligi kabul edilen Ä°ngiltere (Premier Lig), Ä°spanya (La Liga), Ä°talya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karÅŸÄ±laÅŸmalara, hafta sonu devam edildi.

Ä°ngiltere'de Manchester City, Ä°spanya'da Barcelona, Ä°talya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldÄ±.

PREMIER LÄ°G

Son ÅŸampiyon Manchester City, 11. haftada konuk ettiÄŸi Southampton'Ä± 6-1 yenerek peÅŸ peÅŸe 3. galibiyetini aldÄ±. Haftaya aynÄ± puanla baÅŸlayan Liverpool ise deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Manchester City ve Liverpool ile beraber namaÄŸlup 3 takÄ±mdan biri olan Chelsea, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Crystal Palace'Ä± 3-1'lik skorla geçti.

Tottenham, Wolverhampton deplasmanÄ±ndan 3-2, ligde zor günler geçiren Manchester United da Bournemouth deplasmanÄ±ndan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

Premier Lig'de 11. maçlarÄ±n ardÄ±ndan 29 puan toplayan Manchester City, Chelsea ve Liverpool'un 2 puan önünde liderliÄŸini sürdürdü. Bu üç takÄ±mÄ±, 24 puanla Tottenham, 23 puanla da Arsenal izledi.

LA LÄ°GA

La Liga lideri Barcelona, 11. haftada gittiÄŸi Rayo Vallecano deplasmanÄ±ndan son 4 dakika bulduÄŸu iki golle 3-2 galip döndü.

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sevilla'nÄ±n, deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Real Sociedad maçÄ± 0-0 sonuçlandÄ±.

Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, deplasmanda Leganes ile 1-1 berabere kaldÄ±, Alaves ise konuk olduÄŸu Eibar'a 2-1 yenildi.

Son 5 haftada yalnÄ±zca bir puan alabilen Real Madrid, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Real Valladolid'i 2-0 yenerek kötü gidiÅŸe "dur" dedi.

La Liga'da puanÄ±nÄ± 24'e çÄ±karan Barcelona, liderliÄŸini devam ettirdi. Katalan ekibini, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves 20'ÅŸer puanla takip etti.

SERIE A

Son 7 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu Juventus, konuk ettiÄŸi Cagliari'yi 3-1 maÄŸlup ederek 11. haftada 10. galibiyetine imza attÄ±.

Juventus ile aranÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen Inter ve Napoli, evlerinde oynadÄ±klarÄ± maçlarÄ± farklÄ± kazandÄ±. Inter, Genoa'yÄ± 5-0, Napoli de Empoli'yi 5-1 yendi.

Serie A'nÄ±n 11. haftasÄ± sonunda 31 puan toplayan Juventus'u, 25'er puanlÄ± Inter ve Napoli izledi.

BUNDESLIGA

Almanya liginin tek namaÄŸlup ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 1-0 yenerek unvanÄ±nÄ± korudu.

Borussia Mönchengladbach, sahasÄ±nda Fortuna Düsseldorf'u, Leipzig de deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 maÄŸlup etti.

Bayern Münih, konuk ettiÄŸi Freiburg ile 1-1 berabere kaldÄ±. Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 ise aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Hannover 96'yÄ± 3-1 yendi.

Bundesliga'nÄ±n 10. haftasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 24 puana ulaÅŸan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih'in 4'er, Leipzig'in ise 5 puan önünde liderliÄŸini sürdürdü.

LIGUE 1

Lider PSG, sahasÄ±ndaki Lille karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± 2-1 kazanarak 12'de 12 yaptÄ±. PSG böylece Tottenham'Ä±n 58 yÄ±ldÄ±r elinde tuttuÄŸu, Avrupa'nÄ±n 5 büyük liginde bir sezona en iyi baÅŸlayan kulüp rekorunu kÄ±rdÄ±.

Montpellier, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Olympique Marsilya'yÄ± 3-0 yenerek art arda 3. galibiyetini elde etti.

Ligue 1'in 12. haftasÄ± sonunda PSG, 36 puanla liderliÄŸini sürdürdü. Montpellier ve Lille 25'er puanla Paris ekibinin arkasÄ±nda yer aldÄ±. (AA)

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