Kaza yapÄ±nca polislere 'Para problem deÄŸil, Ã§Ã¶zÃ¼n kelepÃ§emi' dedi

Samsun'da alkollÃ¼ araÃ§ kullanan iÅŸ insanÄ±, polisten kaÃ§arken kaza yaptÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 'Para problem deÄŸil. Ã‡Ã¶zÃ¼n ÅŸu kelepÃ§emi' dedi.

Samsun'da alkollü araç kullanan iÅŸ insanÄ± T.S., polisten kaçarken kaza yapÄ±nca yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± anlayan sürücü polis ekiplerine, "KurbanÄ±n olayÄ±m, para problem deÄŸil ya. Çözün ÅŸu kelepçemi" dedi.

Olay, akÅŸam saatlerinde Ä°lkadÄ±m ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ä°lçede hakkÄ±nda alkollü araç kullandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine kovalanan T.S., lüks aracÄ± ile M.V. idaresinde seyir halinde olan otomobile çarptÄ±. Åžüpheli sürücü kaza yapÄ±nca durmak zorunda kaldÄ±. T.S., polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ters kelepçe vurularak polis otosuna bindirilen T.S., polis ekiplerine seslenerek "KurbanÄ±n olayÄ±m, para problem deÄŸil ya. Çözün ÅŸu kelepçemi' dedi. Bu arada kaza yapan otomobilin ön kÄ±smÄ±nda bira kutusunun yer almasÄ± da dikkat çekti.

'BÄ°R ANDA ÇIKTI'

GözaltÄ±na alÄ±nan ve 2.07 promil alkollü olduÄŸu belirlenen T.S.'nin çarptÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n sürücüsü M.V. de bulunduklarÄ± araçta yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. M.V., "Ben eÅŸimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çÄ±ktÄ± ve kaza yaptÄ±k. Bize çarpÄ±nca durmak zorunda kaldÄ± ve polis müdahale etti" diye konuÅŸtu. Ä°fadesi alÄ±nmak üzere karakola götürülen T.S.'nin lüks aracÄ± otoparka çekilirken, olayla ilgili de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Samsun/DHA)

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