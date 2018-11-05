Abdulkadir Selvi: Ä°stanbul'da ibre KurtulmuÅŸâ€™a kayÄ±yor

HÃ¼kÃ¼mete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen yazar AbdÃ¼lkadir Selvi, AKPâ€™nin Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ibrenin Numan KurtulmuÅŸâ€™a kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, ‘ErdoÄŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na neden gülümsedi?’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlere dair görüÅŸlerini dile getirdi. Ä°stanbul'da ibrenin Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’dan Numan KurtulmuÅŸ’a kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Selvi, “Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda devam etme arzusu ibrenin Numan KurtulmuÅŸ’a doÄŸru kaymasÄ±na yol açÄ±yor” dedi.

“Yerel seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± AK Parti MKYK'da Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir için anket yapÄ±lÄ±yor. Ankara için Mehmet Özhaseki, Ä°stanbul için Numan KurtulmuÅŸ ismi ön plana çÄ±kÄ±yor” diyen Selvi, ÅŸöyle devam etti:

“Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda devam etme arzusu ibrenin Numan KurtulmuÅŸ'a doÄŸru kaymasÄ±na yol açÄ±yor. Ä°zmir için Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mahmut Özgener ile Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu hâlâ denklemdeki yerlerini koruyorlar.”

KAYYIM HAREKATI

YazÄ±sÄ±nda hükümetin kayyÄ±m açÄ±klamalarÄ±yla baÅŸlayan gündeme iliÅŸkin de kulis bilgileri yazan Selvi, AKP’nin kayyÄ±m atamalarÄ±nÄ± ÅŸimdiden gündeme aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± ve HDP’ye iliÅŸkin ÅŸu iddialara yer verdi:

“Bu arada Soylu, MKYK toplantÄ±sÄ±nda terörle mücadele konusunda kapsamlÄ± bir sunum yapÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kayyÄ±mdaki belediyeler için söylediÄŸi 'Teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar sandÄ±ktan çÄ±karsa tekrar kayyÄ±m atarÄ±z' sözünün altÄ± dolmaya baÅŸladÄ±.

Sadece siyasi partiler seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlamadÄ±lar. PKK terör örgütü Kandil'de yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ. Aday olacak muhtarlarÄ±n dahi isimlerinin belirlendiÄŸi söyleniyor. Belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n ise HDP'ye bÄ±rakÄ±lmadan Kandil'de belirleneceÄŸi konusunda bir kuÅŸku yok. Daha açÄ±k bir ifadeyle o yöndeki istihbarat bilgileri Kandil'deki toplantÄ±larla gerçeÄŸe dönüÅŸüyor.” (HABER MERKEZÄ°)

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