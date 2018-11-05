Ä°faiyede dÃ¼zenlenen defile, daire baÅŸkanÄ±nÄ± gÃ¶revden etti

MaraÅŸâ€™ta Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenen defile sosyal medyada tepki gÃ¶rÃ¼nce daire baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

KahramanmaraÅŸ BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda düzenlenen defile, sosyal medyada tepki görünce Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanÄ± Cahit Küçükönder görevden alÄ±ndÄ±, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Defile, önceki gün Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda düzenlendi. Defilede, itfaiye araçlarÄ±nÄ±n önüne turkuaz halÄ± serildi, ardÄ±ndan da mankenler sÄ±rasÄ±yla halÄ±da yürümeye baÅŸladÄ±. Stilistlik yapan eski bir itfaiye personelinin organize ettiÄŸi öÄŸrenilen defilede mankenler halÄ±da yürürken, itfaiye personelleri de bu anlarÄ± cep telefonuyla kaydetti. AyrÄ±ca mankenler, itfaiye araçlarÄ±nÄ±n önünde poz verip hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± da çektirdi.

'Ä°ÅžGÜZARLIK'

Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanÄ± Cahit Küçükönder'in de bulunduÄŸu sÄ±rada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen defilenin görüntüleri kÄ±sa sürede sosyal medyada yayÄ±lÄ±nca tepki gördü. Sosyal medyada, “Defile düzenlemek itfaiyenin iÅŸi mi?”, “Åžehirde bir yangÄ±n çÄ±ksa ne olacak?” gibi tepkilerin artmasÄ± üzerine KahramanmaraÅŸ BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet Erkoç yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. Erkoç, daire baÅŸkanÄ± Cahit Küçükönder'in görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve defilenin belediyenin bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Defile için, kritik ve stratejik bir birim olan Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±, yetkisini aÅŸarak ve iÅŸgüzarlÄ±kla tahsis eden Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanÄ± Cahit Küçükönder görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ olup KahramanmaraÅŸ BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bir faaliyeti ve etkinliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± halde ve BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n izni ve bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan bu defile ile alakalÄ± ilgililer hakkÄ±nda soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna saygÄ±yla duyururuz" dedi. (DHA)

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