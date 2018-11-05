Meteorolojiden yaÄŸmur uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan duyuruya göre, yarÄ±n Türkiye'nin kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerinde havanÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu olacaÄŸÄ± tahmin edilirken, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu (Kars ve Ardahan hariç) ve GüneydoÄŸu Anadolu’da aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak bekleniyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ÅžanlÄ±urfa, DiyarbakÄ±r, Mardin, Batman ve ÅžÄ±rnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklenirken, gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve puslu hava öngörülüyor.

AyrÄ±ca Meteorolojiden yapÄ±lan açÄ±klamada yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; ÅžanlÄ±urfa, DiyarbakÄ±r, Mardin, Batman ve ÅžÄ±rnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar) karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.

MARMARA

ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Denizlerde fÄ±rtÄ±na beklenmiyor. (HABER MERKEZÄ°)

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