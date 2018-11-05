Enflasyon 15 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼!
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Enflasyon 15 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼!

    • 05 KasÄ±m 2018 10:06

    HÃ¼kÃ¼metin polisiye Ã¶nlemleri ve indirim kampanyasÄ± enflasyonun hÄ±zÄ±nÄ± durduramadÄ±: TÃ¼ketici enflasyonu yÃ¼zde 25,24; Ã¼retici enflasyonu yÃ¼zde 45,01.

    Bülent FALAKAOÄžLU

    Yine olmadÄ±!

    Oysa...

    Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, valilere talimat göndermiÅŸti.

    “Stokçuluk yapanlarÄ±n fahiÅŸ fiyat uygulayanlarÄ±n kellesi tez vurula!” diye...

    Polisiye önlemler hazÄ±rdÄ± ama olmadÄ±.

    Hükümet, ‘enflasyonla topyekün mücadele’ baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

    “Firmalar fiyatlarÄ±nÄ± üç boyunca yüzde on indirecek. Perakende fiyatlar erken uyarÄ± sistemi ile izlenecek” demiÅŸti.

    ‘Ä°ndirin’ telkiniyle fiyatlarÄ±n düÅŸmesi saÄŸlanacaktÄ± ama olmadÄ±.

    Maliye BakanÄ± Berat Albayrak...

    “Ekimden baÅŸlayarak enflasyonda düÅŸüÅŸ göreceÄŸiz” müjdesi vermiÅŸti.

    TÄ±pkÄ± selefi Mehmet ÅžimÅŸek’in defalarca yeniden yeniden söylemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ‘En kötüsü geride kaldÄ±’ cümlesini kurmuÅŸtu ama olmadÄ±!

    Polisiye önlemlere, verilen müjdelere, baÅŸlatÄ±lan kampanyalara raÄŸmen ekim ayÄ±nda yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 25.24’e yükseldi.

    2003’ten bu yana en yüksek düzeye ulaÅŸarak, son 15 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±!

    Grafik: TÜÄ°K

    YÜZDE 10 Ä°NDÄ°RÄ°M VARKEN ENFLASYON YÜZDE 3 ARTTI!

    Ekim ayÄ±nda firmalar, hükümetin de zorlamasÄ±yla...

    Bir birleriyle yarÄ±ÅŸarak, ‘Yüzde 10 indirim’ kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdular.

    Buna raÄŸmen...

    Ekim ayÄ±nda enflasyon geçen aya göre yüzde 2.67 oranÄ±nda arttÄ±.

    Yüzde ‘10 indirim’ kampanyasÄ±nÄ±n olduÄŸu ekim ayÄ±na göre fiyatlar, Eylül ayÄ±na göre ortalama yüzde 3 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ.

    Çok açÄ±k ki...

    Firmalar yüksek bindirimden sonra indirim yapmÄ±ÅŸ.

    Ä°ÅŸte örnek...

    Giyim ve ayakkabÄ±da fiyatlar bir ayda (Eylüle göre ekimde) yüzde 12.74 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ.

    KÄ±ÅŸ geliyor. VatandaÅŸ mont, bot gibi alÄ±ÅŸ veriÅŸi ile kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k yapmak zorunda. Ve böylesi bir ayda giyim ve ayakkabÄ± fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dünyadaki yÄ±llÄ±k enflasyon ortalamasÄ±nÄ± 3’e katlamÄ±ÅŸ.

    Vitrinlerdeki indirim duyurularÄ±nÄ±n yüksek bindirimlerin ardÄ±ndan geldiÄŸi açÄ±k!

    Ortada ‘indirim var’ denemese de...

    Büyük bir ‘fÄ±rsatçÄ±lÄ±k’ var da denemez. Çünkü üretici enflasyonu yüzde 45.

    Üretim çok pahalÄ± artÄ±k.

    Ara malÄ± fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 48.60.

    Enerji fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 81.60.

    Elektrik, doÄŸalgaz ve benzin gibi temel ürünlerde zamlar geri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, üretim maliyetleri azalmadÄ±ÄŸÄ±na göre...

    FirmalarÄ±n fÄ±rsatçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilmek zor. Arada bazÄ± fÄ±rsatçÄ±larÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± bu gerçeÄŸi ortadan kaldÄ±rmaz.

    ‘Ortada büyük fÄ±rsatçÄ±lÄ±k deÄŸil göstermelik indirim kampanyasÄ± var’

    Grafik: TÜÄ°K

    Bakan Albayrak: Dolar 8.0-8.50'den bu noktalara geldi

    EMEKÇÄ°LERÄ°N ENFLASYONU YÜZDE 30

    Enflasyon sepetinde yer alan 328 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Ekim ayÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± beklentinin üzerinde gerçekleÅŸti.

    Özet: Ä°ndirim ayÄ±nda dar ve sabit gelirli ülke emekçileri için hayat hiç de kolaylaÅŸmadÄ±!

    Aksine, Ekim ayÄ±nda hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± katlandÄ±.

    Temel ihtiyaç alanlarÄ±ndaki enflasyon rakamlarÄ± bu gerçeÄŸi özetliyor:

    GÄ±dada enflasyon yüzde 29.26.

    Ev eÅŸyasÄ±nda yüzde 37.94

    UlaÅŸtÄ±rma yüzde 32

    MutfaÄŸÄ± döndürmek, eve eÅŸya almak, bir yerden bir yere gitmek ateÅŸ pahasÄ±. Geriye kalan çeÅŸitli mal ve hizmetlerde fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ortalamasÄ± yüzde 31.50.

    Rakamlar gösteriyor ki...

    Enflasyon ortalamasÄ± yüzde 25 olsa da emekçilerin enflasyonu yüzde 30’un üzerinde!

    Bundan böyle çok açÄ±k ki...

    Bit pazarÄ±na nur yaÄŸacak!

    Ekonomi ÖTV indirimleriyle, ÅŸirket teÅŸvikleriyle canlanmayacak.

    Araba, konut, mobilya gibi sektörlerdeki indirimlerle mutfaktaki yangÄ±n sönmeyecek.

    DOLAR DÜÅžERKEN FÄ°YATLAR NÄ°YE DÜÅžMÜYOR?

    ‘Dolar düÅŸüyor ama fiyatlar niye düÅŸmüyor’ diye soranlarÄ±n enerji ve üretim maliyetindeki yüksekliÄŸe (YukarÄ±da rakamlarÄ± paylaÅŸtÄ±k) bakmalarÄ± gerekir.

    Ä°statistik Kurumu verilerine göre yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana üretim maliyetleri yüzde 40 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ.

    Birçok firma, tüketim azaldÄ±ÄŸÄ±, talep düÅŸtüÄŸü için bu yüksek üretim maliyetinin tümünü fiyatlara yansÄ±t(a)mÄ±yor.

    Kurlar düÅŸse de, üretim maliyeti düÅŸmediÄŸi için indirime gidemiyor.

    Peki bu durum, ‘Temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n’ talebini boÅŸa düÅŸürür mü?

    HayÄ±r.

    Hükümet enerji zamlarÄ±nÄ± geri almalÄ±. ÖvündüÄŸü otoyol ve köprüleri ucuzlatmalÄ±. KamulaÅŸtÄ±rma yapÄ±p bazÄ± mal ve hizmetleri ucuz sunmalÄ±.

    Hükümetin bunlarÄ±n yapmak yerine...

    ‘FÄ±rsatçÄ±lÄ±k var’ diye ÅŸikayet etmesi, yarattÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ± ekonominin sorgulanmasÄ±nÄ± engelleyip, esnafÄ± hedefe koyma gayretinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil!

    Ä°thalat çakÄ±lÄ±yor. BaÄŸlÄ± olarak dÄ±ÅŸ açÄ±k ve cari açÄ±k azalÄ±yor. 

    Bu TL’yi deÄŸerlendirecek bir durum lakin hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kaldÄ±racak bir durum deÄŸil!

    CUMHURBAÅžKANININKÄ° KADAR ZAM ÅžART!

    MaaÅŸlara yapÄ±lacak enflasyon farkÄ± için sadece 3 ay bazÄ± kalemlerde indirim yapma baskÄ±na raÄŸmen enflasyon yüzde 25’in altÄ±na gerilemedi.

    Hükümetin yÄ±l sonu için yüzde 20.8’lik enflasyon tahmini ÅŸimdiden öldü.

    Merkez BankasÄ±’nÄ±n yÄ±l sonu için yaptÄ±ÄŸÄ± yüzde 23.5’lik tahmin bile düÅŸük kalabilir.

    Enflasyon ne canavara ne de hedeflere indirgenebilir.

    Ücret ve maaÅŸlar eridi. Hayat palalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±.

    Meseleye buradan bakÄ±p maÄŸduriyetlerin giderilmesine (Ücret ve maaÅŸlarÄ±n telafi edecek oranda artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi) odaklanÄ±lmalÄ±.

    Milyonlarca TL ödeneÄŸi olan...

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 59 bin TL’lik maaÅŸÄ± yüzde 26 arttÄ±rÄ±larak 75 bin TL’ye çÄ±kartÄ±lÄ±yorsa...

    Ücretlilerin de yüzde 26 zam beklemesi en doÄŸal haklarÄ±dÄ±r.

    Albayrak 'Enflasyonla TopyekÃ¼n MÃ¼cadele ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

    CHP: NÄ°SAN SEÇÄ°MLERÄ° ENFLASYONU KÖRÜKLEDÄ°

    CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu enflasyon rakamlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde ÅŸu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimi dönemecinden bu yana Türkiye ekonomisindeki fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± hÄ±zla bozuldu. Bunun ve enflasyon artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iki dönüm noktasÄ± KasÄ±m 2016’daki referandum kararÄ± ve Nisan 2018’deki seçim kararlarÄ±. Åžubat 2003 ile Haziran 2016 arasÄ±ndaki 161 ayda aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± 0.68’ken. Temmuz 2016 ile Ekim 2018 arasÄ±ndaki 28 ayda aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± 1.30.  MHP lideri Devlet Bahçeli’nin KasÄ±m 2016’daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çaÄŸrÄ±sÄ±ndan bu güne geçen 23 aydaki aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± ise 1.46. Erken genel seçim kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Nisan 2018’den bu yana geçen 7 aydaki aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± 2.56. Son bir yÄ±llÄ±k deÄŸiÅŸime bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, endeksteki yÄ±llÄ±k yüzde 25.24’lük artÄ±ÅŸ yüzde 6.99’u seçim kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Nisan 2018’e kadar gerçekleÅŸti. Geriye kalan yüzde 18.26’lÄ±k artÄ±ÅŸ ise seçim kararÄ± sonrasÄ±nda gerçekleÅŸti. Yani erken seçim karar sonrasÄ±nda fiyatlardaki artÄ±ÅŸ 2,5-3 katÄ±na çÄ±ktÄ±.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 14:24
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