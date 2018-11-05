Enflasyon 15 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼!

HÃ¼kÃ¼metin polisiye Ã¶nlemleri ve indirim kampanyasÄ± enflasyonun hÄ±zÄ±nÄ± durduramadÄ±: TÃ¼ketici enflasyonu yÃ¼zde 25,24; Ã¼retici enflasyonu yÃ¼zde 45,01.

Bülent FALAKAOÄžLU

Yine olmadÄ±!

Oysa...

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, valilere talimat göndermiÅŸti.

“Stokçuluk yapanlarÄ±n fahiÅŸ fiyat uygulayanlarÄ±n kellesi tez vurula!” diye...

Polisiye önlemler hazÄ±rdÄ± ama olmadÄ±.

Hükümet, ‘enflasyonla topyekün mücadele’ baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

“Firmalar fiyatlarÄ±nÄ± üç boyunca yüzde on indirecek. Perakende fiyatlar erken uyarÄ± sistemi ile izlenecek” demiÅŸti.

‘Ä°ndirin’ telkiniyle fiyatlarÄ±n düÅŸmesi saÄŸlanacaktÄ± ama olmadÄ±.

Maliye BakanÄ± Berat Albayrak...

“Ekimden baÅŸlayarak enflasyonda düÅŸüÅŸ göreceÄŸiz” müjdesi vermiÅŸti.

TÄ±pkÄ± selefi Mehmet ÅžimÅŸek’in defalarca yeniden yeniden söylemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ‘En kötüsü geride kaldÄ±’ cümlesini kurmuÅŸtu ama olmadÄ±!

Polisiye önlemlere, verilen müjdelere, baÅŸlatÄ±lan kampanyalara raÄŸmen ekim ayÄ±nda yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 25.24’e yükseldi.

2003’ten bu yana en yüksek düzeye ulaÅŸarak, son 15 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±!

Grafik: TÜÄ°K

YÜZDE 10 Ä°NDÄ°RÄ°M VARKEN ENFLASYON YÜZDE 3 ARTTI!

Ekim ayÄ±nda firmalar, hükümetin de zorlamasÄ±yla...

Bir birleriyle yarÄ±ÅŸarak, ‘Yüzde 10 indirim’ kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdular.

Buna raÄŸmen...

Ekim ayÄ±nda enflasyon geçen aya göre yüzde 2.67 oranÄ±nda arttÄ±.

Yüzde ‘10 indirim’ kampanyasÄ±nÄ±n olduÄŸu ekim ayÄ±na göre fiyatlar, Eylül ayÄ±na göre ortalama yüzde 3 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ.

Çok açÄ±k ki...

Firmalar yüksek bindirimden sonra indirim yapmÄ±ÅŸ.

Ä°ÅŸte örnek...

Giyim ve ayakkabÄ±da fiyatlar bir ayda (Eylüle göre ekimde) yüzde 12.74 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ.

KÄ±ÅŸ geliyor. VatandaÅŸ mont, bot gibi alÄ±ÅŸ veriÅŸi ile kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k yapmak zorunda. Ve böylesi bir ayda giyim ve ayakkabÄ± fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dünyadaki yÄ±llÄ±k enflasyon ortalamasÄ±nÄ± 3’e katlamÄ±ÅŸ.

Vitrinlerdeki indirim duyurularÄ±nÄ±n yüksek bindirimlerin ardÄ±ndan geldiÄŸi açÄ±k!

Ortada ‘indirim var’ denemese de...

Büyük bir ‘fÄ±rsatçÄ±lÄ±k’ var da denemez. Çünkü üretici enflasyonu yüzde 45.

Üretim çok pahalÄ± artÄ±k.

Ara malÄ± fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 48.60.

Enerji fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 81.60.

Elektrik, doÄŸalgaz ve benzin gibi temel ürünlerde zamlar geri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, üretim maliyetleri azalmadÄ±ÄŸÄ±na göre...

FirmalarÄ±n fÄ±rsatçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilmek zor. Arada bazÄ± fÄ±rsatçÄ±larÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± bu gerçeÄŸi ortadan kaldÄ±rmaz.

‘Ortada büyük fÄ±rsatçÄ±lÄ±k deÄŸil göstermelik indirim kampanyasÄ± var’

Grafik: TÜÄ°K

Bakan Albayrak: Dolar 8.0-8.50'den bu noktalara geldi

EMEKÇÄ°LERÄ°N ENFLASYONU YÜZDE 30

Enflasyon sepetinde yer alan 328 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Ekim ayÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± beklentinin üzerinde gerçekleÅŸti.

Özet: Ä°ndirim ayÄ±nda dar ve sabit gelirli ülke emekçileri için hayat hiç de kolaylaÅŸmadÄ±!

Aksine, Ekim ayÄ±nda hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± katlandÄ±.

Temel ihtiyaç alanlarÄ±ndaki enflasyon rakamlarÄ± bu gerçeÄŸi özetliyor:

GÄ±dada enflasyon yüzde 29.26.

Ev eÅŸyasÄ±nda yüzde 37.94

UlaÅŸtÄ±rma yüzde 32

MutfaÄŸÄ± döndürmek, eve eÅŸya almak, bir yerden bir yere gitmek ateÅŸ pahasÄ±. Geriye kalan çeÅŸitli mal ve hizmetlerde fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ortalamasÄ± yüzde 31.50.

Rakamlar gösteriyor ki...

Enflasyon ortalamasÄ± yüzde 25 olsa da emekçilerin enflasyonu yüzde 30’un üzerinde!

Bundan böyle çok açÄ±k ki...

Bit pazarÄ±na nur yaÄŸacak!

Ekonomi ÖTV indirimleriyle, ÅŸirket teÅŸvikleriyle canlanmayacak.

Araba, konut, mobilya gibi sektörlerdeki indirimlerle mutfaktaki yangÄ±n sönmeyecek.

DOLAR DÜÅžERKEN FÄ°YATLAR NÄ°YE DÜÅžMÜYOR?

‘Dolar düÅŸüyor ama fiyatlar niye düÅŸmüyor’ diye soranlarÄ±n enerji ve üretim maliyetindeki yüksekliÄŸe (YukarÄ±da rakamlarÄ± paylaÅŸtÄ±k) bakmalarÄ± gerekir.

Ä°statistik Kurumu verilerine göre yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana üretim maliyetleri yüzde 40 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ.

Birçok firma, tüketim azaldÄ±ÄŸÄ±, talep düÅŸtüÄŸü için bu yüksek üretim maliyetinin tümünü fiyatlara yansÄ±t(a)mÄ±yor.

Kurlar düÅŸse de, üretim maliyeti düÅŸmediÄŸi için indirime gidemiyor.

Peki bu durum, ‘Temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n’ talebini boÅŸa düÅŸürür mü?

HayÄ±r.

Hükümet enerji zamlarÄ±nÄ± geri almalÄ±. ÖvündüÄŸü otoyol ve köprüleri ucuzlatmalÄ±. KamulaÅŸtÄ±rma yapÄ±p bazÄ± mal ve hizmetleri ucuz sunmalÄ±.

Hükümetin bunlarÄ±n yapmak yerine...

‘FÄ±rsatçÄ±lÄ±k var’ diye ÅŸikayet etmesi, yarattÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ± ekonominin sorgulanmasÄ±nÄ± engelleyip, esnafÄ± hedefe koyma gayretinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil!

Ä°thalat çakÄ±lÄ±yor. BaÄŸlÄ± olarak dÄ±ÅŸ açÄ±k ve cari açÄ±k azalÄ±yor.

Bu TL’yi deÄŸerlendirecek bir durum lakin hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kaldÄ±racak bir durum deÄŸil!

CUMHURBAÅžKANININKÄ° KADAR ZAM ÅžART!

MaaÅŸlara yapÄ±lacak enflasyon farkÄ± için sadece 3 ay bazÄ± kalemlerde indirim yapma baskÄ±na raÄŸmen enflasyon yüzde 25’in altÄ±na gerilemedi.

Hükümetin yÄ±l sonu için yüzde 20.8’lik enflasyon tahmini ÅŸimdiden öldü.

Merkez BankasÄ±’nÄ±n yÄ±l sonu için yaptÄ±ÄŸÄ± yüzde 23.5’lik tahmin bile düÅŸük kalabilir.

Enflasyon ne canavara ne de hedeflere indirgenebilir.

Ücret ve maaÅŸlar eridi. Hayat palalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±.

Meseleye buradan bakÄ±p maÄŸduriyetlerin giderilmesine (Ücret ve maaÅŸlarÄ±n telafi edecek oranda artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi) odaklanÄ±lmalÄ±.

Milyonlarca TL ödeneÄŸi olan...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 59 bin TL’lik maaÅŸÄ± yüzde 26 arttÄ±rÄ±larak 75 bin TL’ye çÄ±kartÄ±lÄ±yorsa...

Ücretlilerin de yüzde 26 zam beklemesi en doÄŸal haklarÄ±dÄ±r.

Albayrak 'Enflasyonla TopyekÃ¼n MÃ¼cadele ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP: NÄ°SAN SEÇÄ°MLERÄ° ENFLASYONU KÖRÜKLEDÄ°

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu enflasyon rakamlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde ÅŸu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimi dönemecinden bu yana Türkiye ekonomisindeki fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± hÄ±zla bozuldu. Bunun ve enflasyon artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iki dönüm noktasÄ± KasÄ±m 2016’daki referandum kararÄ± ve Nisan 2018’deki seçim kararlarÄ±. Åžubat 2003 ile Haziran 2016 arasÄ±ndaki 161 ayda aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± 0.68’ken. Temmuz 2016 ile Ekim 2018 arasÄ±ndaki 28 ayda aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± 1.30. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin KasÄ±m 2016’daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çaÄŸrÄ±sÄ±ndan bu güne geçen 23 aydaki aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± ise 1.46. Erken genel seçim kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Nisan 2018’den bu yana geçen 7 aydaki aylÄ±k TÜFE artÄ±ÅŸÄ± ortalamasÄ± 2.56. Son bir yÄ±llÄ±k deÄŸiÅŸime bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, endeksteki yÄ±llÄ±k yüzde 25.24’lük artÄ±ÅŸ yüzde 6.99’u seçim kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Nisan 2018’e kadar gerçekleÅŸti. Geriye kalan yüzde 18.26’lÄ±k artÄ±ÅŸ ise seçim kararÄ± sonrasÄ±nda gerçekleÅŸti. Yani erken seçim karar sonrasÄ±nda fiyatlardaki artÄ±ÅŸ 2,5-3 katÄ±na çÄ±ktÄ±.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 14:24

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