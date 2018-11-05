Reza Zarrab iÃ§in 'yalÄ±' davasÄ±ndan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Reza Zarrab hakkÄ±nda, Beykoz'daki yalÄ±da KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na aykÄ±rÄ± tadilat yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Beykoz KanlÄ±ca'daki yalÄ±larÄ±nda, Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na aykÄ±rÄ± tadilat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Reza Zarrab’Ä±n 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiye yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Mahkeme, Zarrab hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nabilmesi amacÄ±yla yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±k Zarrab ve avukatÄ± katÄ±lmadÄ±.

Mahkeme hakimi, sanÄ±k Reza Zarrab’Ä±n istinabe yoluyla ifadesinin alÄ±nabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduÄŸu cezaevine yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Reza Zarrab’Ä±n celse arasÄ±nda tahliye olduÄŸuna dair basÄ±nda haberler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybÄ±nÄ±n önüne geçilmesi için sanÄ±k Sarraf'Ä±n halen tutuklu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve New York BaÅŸkonsolosluÄŸu'na sorulmasÄ±na karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanÄ±k Zarrab’Ä±n Türkiye'ye giriÅŸ yapma ihtimaline karÅŸÄ± ek savunmasÄ±nÄ±n tespiti için de hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmetti.

DuruÅŸma ertelendi.

EBRU GÜNDEÅž'Ä°N DOSYASI AYRILMIÅžTI

Beykoz Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, RÄ±za Sarraf ile eÅŸi Ebru GündeÅŸ Sarraf'Ä±n Beykoz KanlÄ±ca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalÄ±larÄ±nda, yapÄ±ya geçiÅŸ için bina boyunca asansör yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca bina cephesinde doluluk ve boÅŸluk oranlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Ä°ddianamede, sanÄ±klar RÄ±za Sarraf, eÅŸi Ebru GündeÅŸ Sarraf ve tadilat iÅŸlemlerini yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen HakkÄ± Süha Gökdemir'in "2863 SayÄ±lÄ± Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na aykÄ±rÄ±lÄ±k" suçundan altÄ±ÅŸar aydan üçer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanÄ±k RÄ±za Sarraf'Ä±n uzun süredir ABD'de tutuklu bulunduÄŸu ve savunmasÄ±nÄ±n ancak uluslararasÄ± istinabe yoluyla alÄ±nabileceÄŸini, bu sürecin savunmasÄ± alÄ±nan sanÄ±klarÄ±n adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ± ihlal edeceÄŸi gerekçesiyle sanÄ±klar Ebru GündeÅŸ Sarraf ve HakkÄ± Süha Gökdemir yönünden davanÄ±n ayrÄ±larak, yeni esasa kaydedilmesine karar vermiÅŸti. (AA)

(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 10:17

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