Ä°TO BaÅŸkanÄ±: 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet tasarÄ±sÄ±' beklentilerimizi karÅŸÄ±lamÄ±yor

Ä°TO BaÅŸkanÄ± Dr. PÄ±nar Saip, TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len 'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'na dair 'HiÃ§bir hÃ¼kÃ¼m, bizim beklentilerimiz karÅŸÄ±lamamaktadÄ±r' dedi.

Melike CEYHAN

AKP milletvekillerince 30 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren "SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±” Meclis SaÄŸlÄ±k Komisyonu’nda görüÅŸülmeye devam ediyor. Ä°stanbul Tabip OdasÄ± (Ä°TO) BaÅŸkanÄ± Dr. PÄ±nar Saip, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

‘NE CEZA ARTIRIMI NE DE CAYDIRICILIK SÖZ KONUSU’

Saip, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n her bir maddesinin hekimler için olumsuzluklar içerdiÄŸini belirtti. "SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±" ÅŸeklinde sunulan 25’inci maddenin TTB’nin istediÄŸi yasa tasarÄ±sÄ±yla hiçbir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Saip, “Bizim önerilerimizde saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete maruz bÄ±rakanlarla ilgili 2 ile 4 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ±nÄ±n verilmesi, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinden yararlanmamasÄ±, ÅŸiddet giriÅŸimi saÄŸlÄ±k hizmetine sunumunu engellediyse cezalarÄ±n iki kat artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi talepler vardÄ±. Yani caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k içeriyordu. Bu yeni yasa tasarÄ±sÄ±nda ise hiçbir deÄŸiÅŸiklik yok. Ne ceza artÄ±rÄ±mÄ± ne de caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k söz konusu. Yeni ÅŸiddet yasasÄ± tasarÄ±sÄ± diye getirdikleri yasada hiçbir hüküm bizim beklentilerimiz karÅŸÄ±lamamaktadÄ±r. Bu nedenle yeni getirilen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n hiçbir anlamÄ± da yok” diye konuÅŸtu.

'GERÇEK BÄ°R SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET YASASI MUTLAKA ÇIKMALI'

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önlenmesi için yalnÄ±zca caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yetmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Saip, “Åžiddete neden olan birçok faktör var. SaÄŸlÄ±k hizmeti veren kurumlarÄ±n yardÄ±mcÄ± personel, destek personel eksikliÄŸiyle direkt karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ±, saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ± nedeniyle hastalara yeterli sürenin ayrÄ±lmamasÄ±, beklentilerin aÅŸÄ±rÄ± derecede yükseltilmesiyle hastalarÄ±n her durumda iyileÅŸecekleri gibi bir kanÄ±ya varmalarÄ± ve eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k okur yazarlÄ±ÄŸÄ± eksikliÄŸinden dolayÄ± hekimin yapabileceklerinin neler olduÄŸu konusunda bir fikirlerinin olmamasÄ± ve politikacÄ±larÄ±n hekimlere karÅŸÄ± rencide edici bir dil kullanmasÄ± gibi nedenler saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti körüklüyor. Bunlarla ilgili ayrÄ±ca bir mücadele sürerken gerçek bir saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n mutlaka çÄ±kmasÄ± gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘HEKÄ°MLERÄ°N ÇALIÅžMA HAKKI ELÄ°NDEN ALINIYOR’

Saip, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 5’inci maddesiyle hekimin mesleÄŸini icra etmesiyle ilgili bir yargÄ± kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n kiÅŸilerin güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle mesleÄŸini icra etmesinin elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu nedenle maÄŸdur olan hekimlere özel sektörde bile çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekleyen Saip, “Hekim, mecburi hizmet süresince 600 gün boyunca evde otursun, açlÄ±kla mücadele etsin deniliyor. Güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ± bekleme süresiyle birlikte bu süreç 700-800 günü de bulabilir. Kimin tarafÄ±ndan verildiÄŸi belli olmayan bir takÄ±m güvenlik soruÅŸturmalarÄ± sonucunda hekimin mesleÄŸinin icrasÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± korkunç bir maddedir. Hiçbir hukuksal dayanaÄŸÄ± olmadan hekimin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n bir örneÄŸini Nazi AlmanyasÄ±nÄ±n Yahudi hekimlerine karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Dünyada bunun baÅŸka bir örneÄŸi daha yoktur” diye belirtti.

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Güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan ve KHK’yle görevlerine son verilen hekimlerin daha önceden özel sektörde çalÄ±ÅŸabildiklerini hatÄ±rlatan Saip, bu kanun tasarÄ±sÄ±yla SGK anlaÅŸmasÄ± olan hastanelerde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n engellendiÄŸini aktardÄ±. Saip, “SGK ile anlaÅŸmasÄ± olmayan hastane çok az var. Hekimler hastalarÄ±na SGK kapsamÄ±nda ilaç yazamayacaksa, müdahale yapamayacaksa bu hekimin yaÅŸamalarÄ± ve para kazanmalarÄ± mümkün deÄŸildir. Bu maddenin de mutlaka geri çekilmesi gerekiyor” dedi.

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‘ODALAR Ä°ÅžLEVSÄ°ZLEÅžTÄ°RÄ°LMEYE ÇALIÅžILIYOR’

Bir hekimin ikinci bir iÅŸ alacaÄŸÄ± zaman Türk Tabipleri BirliÄŸi’nden (TTB) onay almasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan Saip, TTB’nin yetkisinin bu kanunla kaldÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini belirterek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Bu, büyük ticari iÅŸletmelerin hekimleri birçok ilde gereÄŸinden fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rarak hekim emeÄŸini sömürmesi anlamÄ±na geliyor. Bununla birlikte hem hastaya yeterli zaman ayrÄ±lamayacak, nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti verilmeyecek hem de hekim emeÄŸi sömürülecek. Bu tür izinlerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan deÄŸil meslek odalarÄ± tarafÄ±ndan verilmesi gerekiyor. Ä°kinci bir iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸmak için zamanÄ± var mÄ±? MesleÄŸini icra etmek için uygun koÅŸullar var mÄ±? Bunlar meslek odalarÄ± tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Bu yetkinin TTB’nin elinden alÄ±nmasÄ± odalarÄ± iÅŸlevsizleÅŸtirme anlamÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

‘ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ°NÄ°N AYRICALIKLARI KALDIRILMALI’

Yasa tasarÄ±sÄ±nda yer alan Åžehir Hastaneleri konusuna da deÄŸinen Saip, “Åžu anda Ankara Bilkent’teki ÅŸehir hastanesi aylÄ±k 2 buçuk milyon liraya kiralanmÄ±ÅŸ durumda. Bu tür yüksek kira mecralarÄ± daha önceden 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸÄ±lÄ±rken bu kanunla anlaÅŸma 10 yÄ±la çÄ±kÄ±yor. AyrÄ±ca maliyenin denetiminden muaf tutuluyor. Bir takÄ±m özel ÅŸirketlere devlet arazisi veriliyor. Kamu Ä°hale Kanununa da tabi olmayacaklarÄ± gibi gerçekten çok ayrÄ±calÄ±klÄ± olanaklar saÄŸlanÄ±yor. Bu madde ile ÅŸehir hastaneleri tam anlamÄ±yla bir ticarethane olarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n içine girecek. Buraya giden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z birer müÅŸteri ÅŸeklinde ele alÄ±nacak. Åžehir hastaneleriyle ilgili verilen ayrÄ±calÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±larak bunun mali denetimi ÅŸeffaf bir ÅŸekilde ne kadar harcandÄ±? Bize ne tür bir getirisi var? Toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önündeki sorunlar neler? Bunlar detaylarÄ±yla tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra adÄ±m atÄ±lmalÄ±” diye belirtti.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nÄ± ilgilendiren birçok konunun aynÄ± torba yasasÄ± içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Saip, belli konularÄ±n göz ardÄ± edilmesinin amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Saip, “DiÄŸer maddeler o kadar çok öne çÄ±kÄ±yor ki ÅŸehir hastanelerine tanÄ±nan ayrÄ±calÄ±k gündem bile olamÄ±yor. Belki birkaç madde geri çekilecek ve diÄŸer maddeler meclisten geçecek” dedi.

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‘ELÄ°MÄ°ZDEN GELENÄ° YAPMAYA HAZIRIZ’

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ilgilendiren alanlarda yapÄ±lan yasalarda, ilgili meslek kuruluÅŸlarÄ±n, derneklerin görüÅŸlerinin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çeken Saip, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

“Her bir maddenin uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor. 5 milletvekilinin imzasÄ±yla bu kadar geniÅŸ, saÄŸlÄ±k alanÄ±nÄ± bu kadar çok etkileyebilecek maddelerin bir anda tek bir torba yasasÄ± ile getirilip iki gün öylesine bir tartÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± Türkiye demokrasisi açÄ±sÄ±ndan kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. Milletvekillerinden, SaÄŸlÄ±k Komisyonu üyelerinden bu maddelerin ilgili kuruluÅŸlarÄ±n, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, odalarÄ±nda görüÅŸleri alÄ±narak tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Özellikle 5’inci maddenin tamamen geri çekilmesi gerektiÄŸi konusunda elimizden geleni yapmaya hazÄ±rÄ±z.” (Ä°stanbul/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 09:27

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