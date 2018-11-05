GÃ¶kÃ§eada Kuzu LimanÄ±'nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ±lara davet

TÃ¼rkiye Denizcilik Ä°ÅŸletmeleri AÅž'ye ait GÃ¶kÃ§eada Kuzu LimanÄ±, 36 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na, â€˜iÅŸletme hakkÄ±nÄ±n verilmesiâ€™ yÃ¶ntemiyle Ã¶zelleÅŸtirilecek.

Türkiye Denizcilik Ä°ÅŸletmeleri AÅž'ye ait Gökçeada Kuzu LimanÄ±'nÄ±n, ‘iÅŸletme hakkÄ±nÄ±n verilmesi’ yöntemiyle 36 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na özelleÅŸtirilmesi için ihale ilanÄ±na çÄ±kÄ±ldÄ±.

ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan ilanÄ±na göre, TDÄ°'ye ait Gökçeada Kuzu LimanÄ±'nÄ±n özelleÅŸtirilmesi ihalesi pazarlÄ±k usulüyle gerçekleÅŸtirilecek. Ä°hale komisyonunca gerekli görüldüÄŸü takdirde ihale, pazarlÄ±k görüÅŸmesine devam edilen teklif sahiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla açÄ±k artÄ±rma yoluyla da sonuçlandÄ±rÄ±labilecek.

Söz konusu liman bütün halinde iÅŸletme hakkÄ±nÄ±n verilmesi yöntemiyle 36 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na özelleÅŸtirilecek.

Geçici teminat bedeli 10 milyon lira olarak belirlenen ihaleye iliÅŸkin ÅŸartname ve tanÄ±tÄ±m dokümanÄ±, 10 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edilebilecek. (AA)

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