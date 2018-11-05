Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk: KÃ¶y enstitÃ¼leri devam etmeliydi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, 'KÃ¶y enstitÃ¼leri devam etmeliydi Ã§Ã¼nkÃ¼ kendi doÄŸasÄ± iÃ§inde Ã¶zgÃ¼n bir tasarÄ±m iÃ§eriyordu' dedi.

Türkiye'de ilkokul öÄŸretmeni yetiÅŸtirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli 3803 sayÄ±lÄ± yasayla açÄ±lan köy enstitüleri projesinin devam etmesi gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyleyen Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, "Kendi doÄŸasÄ± içinde özgün bir tasarÄ±m içeriyordu" dedi.

TVnet canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸan Bakan Selçuk ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"(Köy enstitüleri) Bence devam etmeliydi çünkü kendi doÄŸasÄ± içinde özgün bir tasarÄ±m içeriyordu. Günlük siyasi sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±, belirli kiÅŸiler ya da gruplar, köy enstitülerini kendi dünya görüÅŸlerinin bir doktrinasyon aracÄ± olarak kullanmaya baÅŸladÄ±lar. Köy enstitüleri, doÄŸru bir projeydi ve kendi içinde evrilebilirdi. Bir tekamül olurdu ama bunun kÄ±smen kötüye kullanÄ±mÄ±, bu tür bir özgün tasarÄ±mÄ±n Türkiye'den çÄ±kÄ±yor olmasÄ±nÄ±n da özellikle Marshall YardÄ±mlarÄ± politikasÄ± çerçevesinde düÅŸündüÄŸümüzde çok istenmediÄŸini görüyoruz. Yani 'Türkler özel bir ÅŸey yapmasÄ±n, uçak yapmasÄ±nlar, köy enstitüleri gibi orijinal okullarÄ± olmasÄ±n, Türkiye'nin kendi demiryolu stratejisi olmasÄ±n'." (HABER MERKEZÄ°)

Ã–ÄŸretmene zorunlu yÃ¼ksek lisans geliyor

2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi: Temel sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m yok

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk: LGS, Haziran ayÄ± iÃ§inde olabilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 09:09

www.evrensel.net