HayvancÄ±lÄ±k yapan DiyarbakÄ±rlÄ±lar yol kapattÄ±

FotoÄŸraf: Evrensel

HayvancÄ±lÄ±k yapan DiyarbakÄ±rlÄ±lar yol kapattÄ±

    • 05 KasÄ±m 2018 08:28

    CanlÄ± Hayvan BorsasÄ±'nda kendilerinden hayvan pazarÄ±na giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸta hayvan baÅŸÄ±na Ã¼cret talep edilen yetiÅŸtiriciler, yol kapatma eylemi yaptÄ±.

    FÄ±rat TOPAL
    DiyarbakÄ±r

    DiyarbakÄ±r CanlÄ± Hayvan BorsasÄ±'nda hayvan sahiplerinden Hayvan PazarÄ±'na giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸta hayvan baÅŸÄ±na ücret istenmesi tepki çekti.

    HayvancÄ±lÄ±k yapan vatandaÅŸlar yol kapatma eylemi yaptÄ±.

    Bugüne kadar böyle bir uygulamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halihazÄ±rda nakliyat ve pazar içinde yer kirasÄ± ödediklerini dile getiren vatandaÅŸlar, ücret talebine öfkeli.

    FotoÄŸraf: Evrensel

    YoÄŸun yaÄŸmur atÄ±ndan yapÄ±lan eylem, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 08:46
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