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FÄ±rat TOPAL
FotoÄŸraf: Evrensel
HayvancÄ±lÄ±k yapan DiyarbakÄ±rlÄ±lar yol kapattÄ±
CanlÄ± Hayvan BorsasÄ±'nda kendilerinden hayvan pazarÄ±na giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸta hayvan baÅŸÄ±na Ã¼cret talep edilen yetiÅŸtiriciler, yol kapatma eylemi yaptÄ±.
FÄ±rat TOPAL
DiyarbakÄ±r
DiyarbakÄ±r CanlÄ± Hayvan BorsasÄ±'nda hayvan sahiplerinden Hayvan PazarÄ±'na giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸta hayvan baÅŸÄ±na ücret istenmesi tepki çekti.
HayvancÄ±lÄ±k yapan vatandaÅŸlar yol kapatma eylemi yaptÄ±.
Bugüne kadar böyle bir uygulamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halihazÄ±rda nakliyat ve pazar içinde yer kirasÄ± ödediklerini dile getiren vatandaÅŸlar, ücret talebine öfkeli.
YoÄŸun yaÄŸmur atÄ±ndan yapÄ±lan eylem, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 08:46
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