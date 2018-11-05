ABD, Ä°ran'a yÃ¶nelik yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irdi

ABD, Ä°ran'Ä±n enerji, finans ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rlerini kapsayan yeni yaptÄ±rÄ±m paketini, resmen hayata geÃ§irdi.

ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaÅŸma çerçevesinde kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n enerji, finans ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya baÅŸladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n nükleer anlaÅŸmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ikinci paketi, Washington saati ile 00.01 (TSÄ° 08.01) itibarÄ±yla resmen yürürlüÄŸe girdi.

Ä°ran Ulusal Petrol Åžirketi ve iÅŸtiraklerinin uluslararasÄ± faaliyetleri kÄ±sÄ±tlayacak yaptÄ±rÄ±mlarla, ülke ekonomisini zayÄ±flatmayÄ± hedefleyen ABD yönetimi, yabancÄ± finansal kuruluÅŸlarÄ±n Ä°ran Merkez BankasÄ± ve Ä°ranlÄ± diÄŸer bankalarla iÅŸlem yapmasÄ±nÄ± da yaptÄ±rÄ±mlara tabi hale getirdi.

AyrÄ±ca, bankalar arasÄ±ndaki uluslararasÄ± fon transferlerini düzenleyen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sisteminin, ambargo uygulanan tüm Ä°ranlÄ± finans kuruluÅŸlara kapatÄ±lmamasÄ± halinde ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na maruz kalacaÄŸÄ± bildirildi.

Bugün itibarÄ±yla hayata geçen ikinci yaptÄ±rÄ±m paketi çerçevesinde ülkenin liman iÅŸletmecileri, tersaneleri ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörü ambargo kapsamÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Gemicilik Åžirketi (IRISL), Ä°ran Güney Gemicilik HattÄ± Åžirketi ve iÅŸtirakleri ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kara listesine eklendi.

ABD'NÄ°N 12 ÅžARTI

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da ABD'nin nükleer anlaÅŸmadan çekilmesinin ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ran'la yeni bir anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak 12 maddelik ÅŸart ortaya attÄ±.

Pompeo'nun dile getirdiÄŸi ÅŸartlar ÅŸu ÅŸekilde:

1- Ä°ran, UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±na (UAEA) önceki nükleer programlarÄ±nÄ±n askeri boyutlarÄ±nÄ± tamamen açÄ±klamalÄ± ve bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± daimi ve doÄŸrulanabilir olarak tamamen bÄ±rakmalÄ±.

2- Ä°ran, uranyum zenginleÅŸtirmeyi durdurmalÄ± ve bir daha asla plütonyum iÅŸlememeli.

3- Ä°ran, UAEA'ya tüm ülkedeki tesislere koÅŸulsuz eriÅŸim hakkÄ± tanÄ±malÄ±.

4- Ä°ran, balistik füze üretimine son vermeli ve nükleer kapasiteli füze fÄ±rlatma ve geliÅŸtirmeyi durdurmalÄ±.

5 - Ä°ran, gerçek olmayan suçlamalarla tutukladÄ±ÄŸÄ± tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaÅŸlarÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmalÄ±.

6 - Ä°ran, Hizbullah, Hamas ve Filistin Ä°slami Cihad Hareketi de dahil olmak üzere OrtadoÄŸu'daki tüm "terörist gruplara" desteÄŸini geri çekmeli.

7- Ä°ran, Irak hükümetinin egemenliÄŸine saygÄ± duymalÄ± ve Åžii milislerin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±, tasfiyesi ve yeniden entegrasyonuna izin vermeli.

8- Ä°ran, Husi milislere askeri desteÄŸini kesmeli ve Yemen'de barÄ±ÅŸçÄ±l siyasi çözüm için çalÄ±ÅŸmalÄ±.

9- Ä°ran, Suriye'nin tamamÄ±nda Ä°ran komutasÄ±nda bulunan güçleri geri çekmeli.

10- Ä°ran, Afganistan ve bölgedeki Taliban ve diÄŸer teröristlere verdiÄŸi desteÄŸi kesmeli ve El Kaide’yi barÄ±ndÄ±rmayÄ± bÄ±rakmalÄ±.

11- Ä°ran, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Kudüs Gücü'nün dünyadaki terörist ve militan ortaklarÄ±na verdiÄŸi desteÄŸi kesmeli.

12- Ä°ran, birçoÄŸu ABD'nin müttefiki olan komÅŸularÄ±na karÅŸÄ± tehditkar davranÄ±ÅŸlarÄ±na son vermeli, Ä°srail'i yok etme ile Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirliklerine füze atmaktan vazgeçmeli.

Ä°LK YAPTIRIM PAKETÄ° 7 AÄžUSTOS'TA YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RDÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, selefi Barack Obama tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaÅŸmadan, ülkesini 8 MayÄ±s'ta çekmiÅŸti. Bu kararÄ±n ardÄ±ndan Washington yönetimi, Ä°ran'a yönelik ilk yaptÄ±rÄ±m paketini 7 AÄŸustos’ta yürürlüÄŸe koymuÅŸtu.

Ä°lk yaptÄ±rÄ±m paketi, Ä°ran'Ä±n ABD dolarÄ±na eriÅŸimini, devlet tahvili satmasÄ±nÄ±, altÄ±n ve diÄŸer deÄŸerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasÄ±nÄ± ve yolcu uçaÄŸÄ± ya da parçalarÄ±nÄ± ithal etmesini yaptÄ±rÄ±mlara tabi hale getirmiÅŸti.

'TÜRKÄ°YE'YE 'MUAFÄ°YET' GÖSTERÄ°LECEK'

ABD yönetimi, cuma günü Ä°ran’dan petrol ithalatÄ±nÄ± düÅŸürmekle birlikte sÄ±fÄ±rlayamayan 8 ülkeye ilgili yaptÄ±rÄ±mlardan geçici muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ülke isimlerinin ise ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompoe ve Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin tarafÄ±ndan resmen bugün açÄ±klanacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez cuma günü, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasÄ±nda olduÄŸunu biliyoruz. Ancak detaylar elimize ulaÅŸmadÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 08:25

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