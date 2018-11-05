KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n oÄŸullarÄ±: Tek isteÄŸimiz babamÄ±zÄ± Medine'ye defnedebilmek

ABD merkezli CNN kanalÄ±na konuÅŸan Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n oÄŸullarÄ±: BabamÄ±zÄ±n cansÄ±z bedeni bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz.

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n oÄŸullarÄ±, "BabamÄ±zÄ±n cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz. Åžu anda tek istediÄŸimiz, babamÄ±zÄ± Medine'deki El Baki KabristanlÄ±ÄŸÄ±'na, ailesinin diÄŸer üyelerinin yanÄ±na defnedebilmek" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 35 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Salah ile 33 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Abdullah KaÅŸÄ±kçÄ±, Amerikan CNN kanalÄ±na verdikleri mülakatta, babalarÄ±nÄ± acÄ± bir ÅŸekilde kaybettiklerini anlattÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± "çok cesaretli, cömert ve çok cesur bir adam" olarak yad eden iki kardeÅŸten Salah KaÅŸÄ±kçÄ±, "Åžu anda tek istediÄŸimiz, babamÄ±zÄ± Medine'deki El Baki KabristanlÄ±ÄŸÄ±'na ailesinin diÄŸer üyelerinin yanÄ±na defnedebilmek. Suudi yetkililerle konuÅŸtum, umarÄ±m en kÄ±sa zamanda bunu gerçekleÅŸtirebiliriz" dedi.

'Ä°NSANLAR BÄ°ZDE CEVAPLARIN OLDUÄžUNA Ä°NANIYOR, NE YAZIK KÄ° YOK'

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin geliÅŸmeleri herkes gibi ailesinin de basÄ±ndan takip ettiÄŸini belirten Salah, "Ä°nsanlar bizde cevaplarÄ±n olduÄŸuna inanÄ±yor, ne yazÄ±k ki yok." ifadelerini kullandÄ±.

Salah, babasÄ±nÄ±n, çocuklarÄ± ve torunlarÄ±na yakÄ±n olmak için Washington'dan Türkiye'ye taÅŸÄ±nmak istediÄŸini dile getirdi.

Cidde'deki bankacÄ±lÄ±k iÅŸine kÄ±sa zamanda geri dönmeyi düÅŸündüÄŸünü kaydeden Salah, babasÄ±nÄ±n ölümünden kÄ±sa bir süre sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile tokalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n yanlÄ±ÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

SoruÅŸturmanÄ±n bitmesi ve gerçeklerin ortaya çÄ±kmasÄ± için beklediklerini kaydeden Salah, "Kral bu iÅŸe karÄ±ÅŸan herkesin adalete teslim edileceÄŸini söylüyor. Buna inanÄ±yorum. Bu olacak" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

'UMARIM ACI ÇEKMEMÄ°ÅžTÄ°R YA DA HIZLICA OLUP BÄ°TMÄ°ÅžTÄ°R'

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde yaÅŸayan Abdullah KaÅŸÄ±kçÄ± ise cinayetten önce babasÄ±nÄ±n Türkiye'de olduÄŸunu duyunca, buraya gidip babasÄ± ve niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz ile vakit geçirdiÄŸini söyleyerek, "Babam mutluydu. Onunla görüÅŸmek benim için bir fÄ±rsattÄ±. Ä°stanbul'da iyi vakit geçirdik. Onun son zamanlarÄ±nÄ± gördüÄŸüm için mutluyum" diye konuÅŸtu.

Abdullah, "Ona her ne yapÄ±ldÄ±ysa umarÄ±m çok acÄ± çekmemiÅŸtir ya da hÄ±zlÄ±ca olup bitmiÅŸtir. Ä°nÅŸallah huzur içinde ölmüÅŸtür" dedi.

'CEMAL, HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN MUHALÄ°F OLMADI'

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Müslüman KardeÅŸler üyesi olduÄŸuna yönelik iddialara, Abdullah ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"Bunlar sadece babama yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan etiketler, insanlar onun makalelerini okuyup derinine inmiyorlar. Bir insana etiket yapÄ±ÅŸtÄ±rmak kolaylarÄ±na geliyor. Cemal hiçbir zaman bir muhalif olmadÄ±. MonarÅŸiye ve bunun ülkeyi bir arada tutan unsur olduÄŸuna inandÄ±. Ülkesinin içinden geçtiÄŸi dönüÅŸüme de yürekten inanÄ±yordu."

Abdullah KaÅŸÄ±kçÄ±, babalarÄ± hakkÄ±nda basÄ±nda çÄ±kan her haberi ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Bir taraftan acÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸarken, bir taraftan da gelen parça parça bilgilerle resmi tamamlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve zor. Bu normal bir durum ve sÄ±radan bir ölüm deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.

CNN'in haberinde, Salah, Abdullah ve kÄ±z kardeÅŸleri 27 yaÅŸÄ±ndaki Noha ile 25 yaÅŸÄ±ndaki Razan'Ä±n, hâlâ OrtadoÄŸu'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

NE OLMUÅžTU?

2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna giren Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan daha sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü kabul etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik iÅŸlemleri için girdiÄŸi Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda, daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girer girmez boÄŸularak öldürülmüÅŸtür. Cesedi, boÄŸularak yine önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda parçalanarak yok edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verilmiÅŸti. (New York/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 08:13

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