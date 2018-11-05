CHP’li Özel: KHK’li sağlıkçıya ‘ağaç kökü yesinler’ deniyor

Çağrı SARI

Ankara

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclise sunulan, 44 maddelik “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda bugün görüşülmeye devam edecek. Torba teklifin, KHK’lerle ihraç edilen doktorlar ve diş hekimlerinin sadece “SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde ve muayenelerde” çalışabileceklerini düzenleyen 5. maddesi en tartışmalı düzenleme olarak dikkat çekiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşme öncesinde, “Türk Tabipleri Birliğinin rahatsız olduğu maddeler var. Türk Eczacıları Birliği’nin karşı olduğu maddeyi geçirmeye çalışıyorlar. Hem eczacının, hem hastanın, hem vatandaşın haklarına Meclis eliyle bir saldırı var” açıklaması yaptı. 5 maddeye de tepki gösteren Özel, bu maddenin sağlık çalışanına “ağaç kökü yesinler” maddesi anlamına geldiğini söyledi.

SARAY İLE MUAZZAM İLİŞKİ

Özel’in açıklaması şöyle: “Sağlık Komisyonu’nda bir torba var. Torba yasa, farklı farklı konularda birden çok bakanlığın hızlı yasama yapmak için her şeyi bir torbaya atmasıdır. Peki, Meclis’te artık sadece milletvekilleri teklif verdiğine göre o teklifin altına imza atan milletvekilleri farklı kurumların tespit ettikleri ihtiyaçları kendiliklerinden nasıl tespit edebiliyor? Bakanlıklarda kanun tasarısı hazırlanmaması, sadece milletvekilleri tarafından teklif edilmesi ve bunun meclisin itibarını güçlendireceği, yasama ve yürütme arasında ciddi bir ayrılık oluşturacağı yalanı, bir kez daha tescil ediliyor. Saray’da pişiriyorlar, milletvekillerine imza attırıyorlar, bakan yardımcısına da savunduruyorlar. Bu, usule yönelik itirazımız. Referandum sürecinden beri kim doğruyu söylüyor, kim vatandaşı yanıltıyor, kim anayasanın arkasından dolaşıyor, kim bugün görüldüğü muvazaalı ilişki kuruyor? Sarayla AKP grubu arasında muvazaalı ilişki vardır. Bunlar Anayasa’ya karşı gizli işbirliği yapıyorlar.”