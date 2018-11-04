Milyonerlerin mevduatÄ± 1.2 trilyon liraya dayandÄ±: â€˜Milyonlarâ€™ faizde

HesabÄ±nda 1 milyon lira veya Ã¼zeri parasÄ± olan mudi yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 48 bin 245 artarak 187 bin 225â€™e ulaÅŸtÄ±.

HesabÄ±nda 1 milyon lira veya üzeri parasÄ± olan mudi (faiz elde etmek ereÄŸiyle bankaya para yatÄ±ran kimse) sayÄ±sÄ±, yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 48 bin 245 artarak 187 bin 225’e ulaÅŸtÄ±. Milyonerlerin toplam mevduatÄ± da 1.2 trilyon liraya yaklaÅŸtÄ±. Türk LirasÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 41’in üzerinde deÄŸer kaybetmiÅŸ, ardÄ±ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± politika faizini artÄ±rarak yüzde 24 seviyesine yükseltmiÅŸti.

9 AYDA 48 BÄ°N 245 YENÄ° MÄ°LYONER

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik milyonerlerin toplam sayÄ±sÄ± eylül sonu itibarÄ±yla 187 bin 225’e çÄ±ktÄ±. Böylece geçen yÄ±lÄ±n sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayÄ±sÄ±, 9 ayda 48 bin 245 kiÅŸi arttÄ±.

ORTALAMA 6 MÄ°LYON 380 BÄ°N LÄ°RA MEVDUAT

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatÄ± eylül sonu itibarÄ±yla 1 trilyon liranÄ±n üzerine çÄ±karak 1 trilyon 194 milyar 425 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. Böylece milyoner baÅŸÄ±na düÅŸen ortalama mevduat, 6 milyon 380 bin lira oldu. Geçen yÄ±l sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatÄ±, 9 ayda 284 milyar 446 milyon lira artÄ±ÅŸ kaydetti. Yurt içinde yerleÅŸik milyonerlerin sayÄ±sÄ± yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 2017’ye kÄ±yasla 39 bin 236 artarak 166 bin 205’e ulaÅŸÄ±rken, bu kiÅŸilerin toplam mevduatÄ± da 1 trilyon 80 milyar 81 milyon liraya yükseldi.

TUTARIN ÇOÄžU DÖVÄ°Z

AynÄ± dönemde yurt içinde yerleÅŸik milyonerlerin mevduatlarÄ±nÄ±n 456 milyar 161 milyon lirasÄ± yerel para cinsi, 618 milyar 124 milyon lirasÄ± döviz tevdiat hesabÄ±, 5 milyar 796 milyon lirasÄ± kÄ±ymetli maden depo hesaplarÄ±ndan oluÅŸtu. Yurt içinde yerleÅŸik milyoner baÅŸÄ±na düÅŸen ortalama mevduat da 6 milyon 490 bin lira olarak hesaplandÄ±.

YURT DIÅžI YERLEÅžÄ°K MÄ°LYONER SAYISI 20 BÄ°NÄ° AÅžTI

BDDK verilerine göre, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik mudi sayÄ±sÄ± eylül sonu itibarÄ±yla 21 bin 20’ye yükseldi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki milyonerlerin sayÄ±sÄ± geçen yÄ±l sonuna göre 9 bin 9 kiÅŸi artarken hesaplarÄ±ndaki para miktarÄ± da 114 milyar 344 milyon lira oldu. (Ä°stanbul/AA)

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