Tekman Tarihi kitabÄ± okurla buluÅŸtu

Yazar CÃ¼neyt Demirâ€™in, Erzurumâ€™un Tekman ilÃ§esi ve kÃ¶ylerinin tarihini anlatan kitabÄ± 'Tekman Tarihi' Resse YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan okuyucuya sunuldu.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Yazar Cüneyt Demir’in “Tekman Tarihi” adlÄ± kitabÄ± Resse YayÄ±nlarÄ± etiketiyle okurla buluÅŸtu. Erzurum’a baÄŸlÄ± Tekman ilçesi ve köylerinin tarihiyle ilgili ilk kitap olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan kitabÄ± yazma nedenini Demir “Kürt coÄŸrafyasÄ±nda tarih hep sübjektif yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Egemen sÄ±nÄ±f burada yaÅŸayan halkÄ±n kimlik ve kültürel dokusunu bakmaksÄ±zÄ±n kendi anlayÄ±ÅŸÄ±na göre tarihi yazmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Zaten bu anlamda çok ciddi bir kaynakta yoktur. Varolan kaynaklar ise genellikle çarpÄ±tÄ±larak yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bölgede hiç bir arkeolojik kazÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r bugüne kadar... Tatosyan (Tekman) tarihi yazÄ±lÄ± bir kaynak bÄ±rakmaktÄ±. Daha önce hiç bir yazÄ±lÄ± kaynaÄŸÄ± olmayan ve yaklaÅŸÄ±k 120 bin nüfuslu bir ilçenin böylesi tarihi bir eseri hak ettiÄŸini düÅŸündüÄŸüm için, bu kitabÄ± yazmaya yeÄŸledim” sözleriyle açÄ±kladÄ±.

Ä°KÄ° BUÇUK YILDA HAZIRLADI

KitabÄ±n araÅŸtÄ±rma aÅŸmasÄ±nda 505 kiÅŸiyle birebir görüÅŸtüÄŸünü anlatan Demir, “KitabÄ± yazma aÅŸamasÄ±nda toplumun böyle tarihi bir kitaba ihtiyaç duyduÄŸunu düÅŸünmüÅŸtüm nitekim kitap yazma aÅŸamadan çok ciddi bir ilgi gördüm. OsmanlÄ± arÅŸivlerine baktÄ±m ve ayrÄ±ca Ermeni kaynaklarÄ±na bakarak öyle yazdÄ±m Tatosyan’da ÅŸu anda yaÅŸayan halkÄ±n tarihi ilçede zaten çok eskilere dayanmÄ±yor sanÄ±rÄ±m yaklaÅŸÄ±k 180-200 yÄ±ldÄ±r bu bölgeye yerleÅŸmiÅŸler” ifadesini kullandÄ±.

KitabÄ± bir buçuk yÄ±llÄ± aÅŸkÄ±n bir sürede hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Demir, “Tatosyan ilçenin eski ismidir Ermenice’de (baba taraftarÄ±) demektir. Daha önce bir çok bölge olduÄŸu gibi Tekman’da da Ermeniler yaÅŸamÄ±ÅŸlardÄ±r malum halk arasÄ±nda 93 harbi diye bilinen 1878 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve 1920 de son eren savaÅŸÄ±nda sonra Ermeniler bu bölgeyi terk etmiÅŸler. Bu konuda (93 Harbi Hüzni ÇavuÅŸ) o dönemi geniÅŸçe anlatan bir kitabÄ± yazmaya baÅŸladÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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