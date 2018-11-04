Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ yÃ¼zde 32.6 daraldÄ±

2018'in ocak-ekim dÃ¶neminde 485 bin 27 olarak gerÃ§ekleÅŸen otomotiv pazarÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 32.6 daraldÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n ocak-ekim döneminde döviz kurlarÄ±ndaki sert hareketler ve sektördeki yoÄŸun rekabetin etkisiyle otomotiv pazarÄ± yüzde 32.6 daraldÄ±. Otomotiv Distribütörleri DerneÄŸi (ODD) verilerine göre, Türkiye’de 2018’in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satÄ±ldÄ±. 485 bin 27 olarak gerçekleÅŸen toplam pazar, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 32.6 daraldÄ±.

RENAULT’NUN SATIÅžLARI YÜZDE 29.9 AZALDI

Bu yÄ±lÄ±n ocak-ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarÄ±nda en çok satÄ±lan marka sÄ±ralamasÄ±nda Renault zirvedeki yerini korudu. Renault liderliÄŸi bÄ±rakmasa da pazardaki daralmaya paralel satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 29.9 azalarak 68 bin 135’e indi. AynÄ± dönemde marka, pazar payÄ±nÄ± ise yüzde 13.5’ten yüzde 14’e çÄ±kardÄ±.

Geçen yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda sÄ±ralamada dördüncü olan Ford, bu yÄ±l 52 bin 700 satÄ±ÅŸla ikinciliÄŸe yükseldi. Ford’un satÄ±ÅŸ adedi geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 35.3 azaldÄ±.

En çok satÄ±ÅŸ yapan marka sÄ±ralamasÄ±nda 52 bin 340 adetle üçüncülüÄŸünü koruyan Volkswagen, geçen yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 88 bin 251 araç satmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece Volkswagen’in sattÄ±ÄŸÄ± araç adedi yüzde 40.7 geriledi.

Bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarÄ±nda 52 bin 235 adet satÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiren Fiat, Fiat geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 89 bin 791 adetlik araç satÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti. Hyundai ise 28 bin 949 adet araç sattÄ±.

SATIÅž RAKAMLARINDA SERT DÜÅžÜÅž

YÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilen araç satÄ±ÅŸlarÄ± ise ÅŸöyle: Toyota 24 bin 838, Dacia 23 bin 366, Peugeot ise 22 bin 738, Honda 22 bin 435, Mercedes-Benz 19 bin 500 satÄ±ÅŸ. Bu dönemde Fiat, Hyundai, Toyota, Dacia, Peugeot, Volkswagen ve Audi’de satÄ±ÅŸ rakamlarÄ± sÄ±rasÄ±yla yüzde 41.8, yüzde 28.4, yüze 25.9, yüzde 35.4, yüzde 22.9, yüzde 40.7, yüzde 40.2 geriledi.

â€˜Sanayi kentiâ€™nde gÃ¼nde bin 677 araÃ§ Ã¼retildi

VOLVO VE MITSUBISHI ARTIRDI

SatÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± geçen yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±na göre en çok artÄ±ran marka yüzde 44.4 ile Volvo oldu. Volvo, bu yÄ±lÄ±n ocak-ekim döneminde 4 bin 482 satÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtirdi. Volvo’yu yüzde 10,2’lik artÄ±ÅŸla Honda ve yüzde 7.8’lik yükseliÅŸle Mitsubishi izledi. Söz konusu dönemde satÄ±ÅŸlarÄ± en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 20 bin 355 adetlik satÄ±ÅŸa ulaÅŸan Citroen, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 10 bin 212 satÄ±ÅŸ yaptÄ±. (Ä°stanbul/AA)

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