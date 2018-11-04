â€˜YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberler, iktidarÄ±n canÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yargÄ±lanÄ±yoruzâ€™

KHK ile kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem eski EÅŸ YayÄ±n YÃ¶netmeni HÃ¼seyin Aykol, cezasÄ± onaylanÄ±rsa cezaevine girecek.

HakkÄ±nda 63 dava açÄ±lan, geçtiÄŸimiz hafta “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret etmek” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir davadan 1 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verilen KHK ile kapatÄ±lan Özgür Gündem eski EÅŸ YayÄ±n Yönetmeni Hüseyin Aykol, cezasÄ± onaylanÄ±rsa cezaevine girecek. 43 yÄ±ldÄ±r gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aykol, “29 yÄ±ldÄ±r çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z özgür basÄ±n yayÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± 51’e ulaÅŸtÄ±. 51 gazeteyi onlar kapattÄ±lar, bombaladÄ±lar, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± hapse attÄ±lar, sürgüne gönderdiler öldürdüler ama biz gazetemizi çÄ±karmaya devam edeceÄŸiz” dedi. Aykol, iki yÄ±l öncesine kadar hakkÄ±nda sadece 3 dava bulunduÄŸunu, son iki yÄ±lda bu sayÄ±nÄ±n 63’e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Aykol, “AçÄ±lan davalarÄ±n nedenlerinden biri Genel YayÄ±n Yönetmeni olmam. Normalde davalar günlük gazetelerde haberi yapana ve yazÄ± iÅŸleri müdürüne açÄ±lÄ±r. Bir diÄŸer sebebi ise yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberlerin iktidarÄ±n canÄ±nÄ± sÄ±kmasÄ±” dedi.

‘BÄ°ZÄ°M HABERLERÄ°MÄ°ZE YALAN DÄ°YEMÄ°YORLAR’

Aykol, “Benimle birlikte yazÄ± iÅŸleri müdürümüz ile beraber eÅŸ genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Eren Keskin’e de davalar açÄ±ldÄ±. Eren hanÄ±mÄ±n davalarÄ± benden fazla,143 tane. Benim davalarÄ±m az çünkü dayanÄ±ÅŸma nöbetlerinde benim ismim yerine dayanÄ±ÅŸmaya gelenlerin ismi künyeye yazÄ±ldÄ±. Ä°smi yazÄ±lan 100 kiÅŸiden 70’e yakÄ±nÄ±na zaten dava açÄ±ldÄ±” dedi. -

Bu suçlamalarÄ±n haksÄ±z olduÄŸun söyleyen Aykol, “Çünkü propaganda dediÄŸiniz biraz yalandÄ±r, abartÄ±dÄ±r, olmayanÄ± olmuÅŸ gibi göstermektir. Ama mahkemeler bizim haberlerimizin hiç birine ‘yanlÄ±ÅŸ’ ya da ‘yalan’ diyemiyorlar. ‘Evet, bu olay oldu ama siz bu olayÄ± yazarken devleti küçük düÅŸünüyorsunuz’ diyorlar. Bir zÄ±rhlÄ± araç, çocuÄŸu ezdiyse bu haberdir ve biz haberini yaparÄ±z. Ä°nsanlarÄ±n yaralanmasÄ±nÄ±, öldürülmesini, insan hakkÄ± ihlallerini haber yaparÄ±z” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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