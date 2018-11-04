Neil Armstrong'un eÅŸyalarÄ± 7,4 milyon dolara satÄ±ldÄ±

ABD'li astronot Neil Armstrong'un ÅŸahsi eÅŸyalarÄ± aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±ldÄ±.

Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un ÅŸahsi eÅŸyalarÄ± açÄ±k artÄ±rmada satÄ±ldÄ±.

Merkezi Dallas'da bulunan Heritage Müzayede Evi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Armstrong'un ÅŸahsi eÅŸyalarÄ±nÄ±n 7,4 milyon dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±k artÄ±rmada en çok paha biçilen parçanÄ±n, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle'Ä±n kimlik kartÄ± olduÄŸu belirtildi.

Armstrong'un 1996'da iki uzay aracÄ±nÄ±n ilk kez kenetlendiÄŸi Gemini 8'de görev yaparken giydiÄŸi uçuÅŸ elbisesinin de 109 bin 375 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (AA)

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