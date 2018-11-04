Hollandaâ€™da ABâ€™nin gÃ¶Ã§ politikalarÄ± protesto edildi

Avrupa BirliÄŸiâ€™nin mÃ¼lteci ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ± Hollandaâ€™nÄ±n Lahey kentinde UluslararasÄ± Adalet DivanÄ± Ã¶nÃ¼nde protesto edildi.

Hollanda’nÄ±n Lahey kentinde UluslararasÄ± Adalet DivanÄ± önünde toplanan çok sayÄ±da kiÅŸi, Avrupa BirliÄŸi’nin (AB) mülteci ve göçmen karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±nÄ± protesto etti

Anti-FaÅŸiÅŸt Eylem (AFA) adlÄ± sivil toplum hareketi tarafÄ±ndan organize edilen protestoya, ülkede kamplarda kalan mültecilerle birlikte çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Önceki gün UluslararasÄ± Adalet DivanÄ± (UAD) önünde yapÄ±lan eylemde, “Hiçbir insan kaçak deÄŸil”, “Mültecilere kapÄ±mÄ±z açÄ±k” ve “Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür deÄŸil” yazÄ±lÄ± pankartlar açtÄ±. “Dünya herkesin”, “sÄ±nÄ±rlarÄ± açÄ±n”, “sÄ±nÄ±ra hayÄ±r, ulusalcÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r, sürgünü durdur” ve “mültecilere kapÄ±mÄ±z açÄ±k” sloganlarÄ± atan göstericiler, Langen Beestenmarkt sokaÄŸÄ±ndaki çocuk parkÄ±na yürüdü.

MÜLTECÄ°LER DE EYLEME KATILDI

Protesto gösterisinde yapÄ±lan konuÅŸmada, ülkelerinden savaÅŸ nedeniyle gelmek zorunda kalan mülteciler ve çocuklarÄ±n, güvenli olmayan ülkelere geri gönderilmesinin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu mesajÄ± verilirken, özellikle çocuklar için bu konuda farklÄ± bir yasanÄ±n getirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. Avrupa’da mültecilere kapanan sÄ±nÄ±rlarÄ±n açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtilen eylemde, bu yüzden mültecilerin gemilerle AB’ye gelmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Akdeniz’in, ölümler yüzünden savaÅŸ alanÄ±na döndüÄŸüne dikkat çekildi. Eyleme katÄ±lan bazÄ± mülteci çocuklar, protestoyu organize eden ve gösteriye katÄ±lanlara desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkür etti.

Çok sayÄ±da polisin görev aldÄ±ÄŸÄ± eylemde, bir grup aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±nÄ±n yapmak istediÄŸi Ä±rkçÄ± gösteri ise polis tarafÄ±ndan engellenirken, aralarÄ±ndan bir kiÅŸi kimlik kartÄ± yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (LaheyAA)

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