AÄ°HM, tutuklu eski vekiller iÃ§in karar aÅŸamasÄ±nda

HDP eski eÅŸ baÅŸkanlarÄ± DemirtaÅŸ, YÃ¼ksekdaÄŸ ve 7 milletvekili iÃ§in AÄ°HMâ€™ye yapÄ±lan baÅŸvurular yakÄ±n zamanda karara baÄŸlanacak.

Avukat Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ, HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Figen YüksekdaÄŸ ve 7 milletvekili için AÄ°HM’ye 5 baÅŸlÄ±k altÄ±nda yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun yakÄ±n zamanda karara baÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ’Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 milletvekillinin, 4 KasÄ±m 2016’da gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve tutuklanmasÄ±nÄ±n üzerinden 2 yÄ±l geçti. DokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dönemin HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 milletvekili gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bu isimlerden 9’u tutuklandÄ±. Aradan geçen 2 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan tutuklu milletvekillerin dosyalarÄ±nÄ± takip eden Av. Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ, 4 KasÄ±m 2016’da dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve milletvekillerinin tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin süreci deÄŸerlendirdi.

5 BAÅžLIKTA BAÅžVURU YAPILDI

Ä°ç hukuk yollarÄ±nÄ±n tükenmesinin ardÄ±ndan AÄ°HM’e baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± kaydeden Avukat YalçÄ±ndaÄŸ, AÄ°HM’e Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin “DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünü” düzenleyen 10. maddesi, “ToplantÄ± ve örgütlenme özgürlüÄŸünü” düzenleyen 11 maddesi, “Özgürlük ve güvenlik hakkÄ±nÄ±” düzenleyen 5. maddesi, “Seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ±” düzenleyen ek 1 nolu protokolün 3. Maddesi ile yapÄ±lanlarÄ±n siyasi saikler yapÄ±lmasÄ± nedeniyle sözleÅŸmenin 18. maddesine göre baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Tazminat ve tahliye talebiyle yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularda, Türkiye’den savunma istendiÄŸini, Türkiye’nin savunmasÄ±nÄ± AÄ°HM’e gönderdiÄŸini dile getiren YalçÄ±ndaÄŸ, HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Figen YüksekdaÄŸ ve HDP eski milletvekilleri Nihat AkdoÄŸan, Abdullah Zeydan, Selma Irmak, Ä°dris Baluken, Ferhat Encü, Gülser YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÇaÄŸlar Demirel dosyalarÄ±nda AÄ°HM’in kÄ±sa zamanda kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti.

‘YARGISALLAÅžAN BÄ°R SÄ°YASET VAR’

TutuklamalarÄ±n üzerinden 2 yÄ±l geçtiÄŸini hatÄ±rlatan YalçÄ±ndaÄŸ, HDP milletvekillerinin vekilliklerinin düÅŸürülmesi ve tutuklanmalarÄ±nÄ±, “Ä°ktidar karÅŸÄ±sÄ±nda muhalefet istemedi ve 4 KasÄ±m gerçekleÅŸti. SiyasileÅŸen bir yargÄ± deÄŸil, yargÄ±sallaÅŸan bir siyaset var” dedi.

Tutuklu milletvekilleri ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n “Tek suçunun düÅŸüncelerini ifade etme suretiyle yaymak” olduÄŸuna dikkat çeken YalçÄ±ndaÄŸ, “Bütün bu dosyalarda müvekkillerimizle ÅŸiddetin en ufak bir ilgisi alakasÄ± kurulamamÄ±ÅŸ. YargÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda çok daha önemli bir ÅŸey var ki o da basÄ±n. Åžu anda müvekkillerimizin nasÄ±l bir engizisyonvari bir ÅŸekilde yargÄ±lanÄ±p, etiketlenip, kriminalize edilip, tutuklandÄ±klarÄ± ve cezalandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±na dair, bu ülkedeki yurttaÅŸlarÄ±n hafÄ±zalarÄ±na baÅŸka bir ÅŸey nakledilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 20:20

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