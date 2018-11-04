Kars'ta kÃ¶ylÃ¼ler yeni yerleÅŸim yeri tamamlanmadan gÃ¶Ã§ ettirildiler

Kars BarajÄ± nedeniyle kÃ¶yleri boÅŸaltÄ±lan BoÄŸazkÃ¶y kÃ¶yÃ¼ ile Susuz ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡amÃ§avuÅŸ kÃ¶yÃ¼ halkÄ± yeni yerleÅŸim yeri tamamlanmadan gÃ¶Ã§ ettirildi.

Kars merkeze baÄŸlÄ± BoÄŸazköy köyü ile Susuz ilçesine baÄŸlÄ± ÇamçavuÅŸ köyü, Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) tarafÄ±ndan yapÄ±lan Kars BarajÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Köylülere gösterilen yeni yerleÅŸim yerinde ise evler ve altyapÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ durumda deÄŸil. Köylüler ise maÄŸdur durumdayÄ±z diyerek tepki gösterdi.

DSÄ°: KÖYÜ BOÅžALTIN

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Adnan Bilen’in haberine göre; 2010 yÄ±lÄ±nda ihalesi yapÄ±larak 2011 yÄ±lÄ±nda inÅŸaatÄ±na baÅŸlanan baraj için köylülerin arazileri kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°), 2018 yÄ±lÄ± içerisinde barajÄ±n tamamlanmasÄ± ile birlikte BoÄŸazköy ve ÇamçavuÅŸ köylülerine ihtarname göndererek köyleri boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istedi. DSÄ° 24. Bölge MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yerleri kamulaÅŸtÄ±rÄ±lan köylülere gönderilen yazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±; “D.S.Ä°. 24. Bölge MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yerleri kamulaÅŸtÄ±rÄ±lan, Ä°limiz Merkez BoÄŸazköy Köyü ile Susuz Ä°lçesi ÇamçavuÅŸ Köyü’nün eski yerleÅŸim yerlerinin baraj suyu altÄ±nda kalacaÄŸÄ±, bu nedenle, en kÄ±sa zamanda köy tüzel kiÅŸiliÄŸinden arsa satÄ±n alÄ±nÄ±p, konutlarÄ±nÄ±n inÅŸaatlarÄ±na baÅŸlamalarÄ± yönünde 26.07.2018 tarihindeki yazÄ±mÄ±zla, söz konusu köyler Ä°l MüdürlüÄŸümüzce defaten uyarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

HÄ°ÇBÄ°R ALT YAPI YOK

UyarÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baraj kapaklarÄ± kapatÄ±lÄ±rken, su seviyesinin yükselmesi üzerine köylüler köyü terk etmek zorunda kalarak devletin kendilerine gösterdiÄŸi barajÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±ndaki alana yerleÅŸti. Hiçbir altyapÄ±sÄ±, elektriÄŸi, suyu olmayan alana yerleÅŸen köylülerin bir bölümü kendi imkanlarÄ± ile ev yapmaya baÅŸlarken, bir bölümü ise “Kendi evini yapana yardÄ±m” metoduyla bankalara yönlendirilerek borçlandÄ±rÄ±ldÄ±. Köylüler ayrÄ±ca yeni yerleÅŸtikleri yerde de aldÄ±klarÄ± arazi kadar borçlandÄ±rÄ±ldÄ±.

‘MAÄžDUR DURUMDAYIZ’

ÇamçavuÅŸ köyü sakinlerinden Binnet Pelen, “Yeni yerleÅŸtiÄŸimiz alanÄ±n hiçbir altyapÄ±sÄ± yapÄ±lmadan oradaki elektrik ve suyumuzu kesip bizi buraya taÅŸÄ±nmaya mecbur bÄ±raktÄ±lar. AltyapÄ±, su hiçbir ÅŸey yapÄ±lmadan bizi buraya gönderdiler. Bir ay önce elektrik verdiler ama su, altyapÄ±, kanalizasyon yok. Biz valiye giderek bir ay müsaade istedik ama bize bir ay bile müsaade etmediler. Hemen köyü boÅŸaltÄ±nca çok zor durumda kaldÄ±k” dedi.

Köylülerden Halit Menel, “Bana verilen para tek odalÄ± bir eve bile yetmedi, köylülerden borç aldÄ±m ve tek odalÄ± bir ev yaptÄ±m. Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±m bu borcu nasÄ±l ödeyeyim” dedi.

Köylülerden Ayfer Ucungan ise “Bizi adeta buraya sürgün ettiler. Madem köy baraj suyu altÄ±nda kalacaktÄ± o zaman taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu köyün altyapÄ±sÄ±nÄ± ve tüm ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lasalardÄ± da sonra bizi çÄ±karsalardÄ±” dedi.

Figen Ucungan da “Evlerimizi yaptÄ±ktan sonra bizi köyden çÄ±karmalarÄ±nÄ± istedik ama kabul etmediler. Bizi köyden çÄ±karÄ±p bu çadÄ±rlara, ahÄ±rlara mahkum ettiler. Åžu an hiçbir ÅŸeyimiz yok. KÄ±ÅŸ geldi hala ev yapmadÄ±k. Kar, kÄ±ÅŸ soÄŸuk geldi ve çok maÄŸdur durumdayÄ±z” dedi.

YaptÄ±ÄŸÄ± ahÄ±rÄ±n bir bölümünde kendisi, diÄŸer bölümünde ise hayvanlarÄ± kalan Mühendis Menal, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle dile getirdi; Ben ahÄ±rÄ±n bir bölümünde yataÄŸÄ±mÄ± kurdum ve hayvanlarla ahÄ±rda kalÄ±yorum. Gelirimiz yok, maaÅŸ yok. PeriÅŸan, aç ve susuz kaldÄ±k. Eski köyde geçimizi saÄŸlÄ±yorduk ama burada yapamayacak durama geldik.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 19:54

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