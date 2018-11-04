Suriyeli KÃ¼rt partilerden Åžamâ€™a Ã§aÄŸrÄ±

TSK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyindeki KobanÃª'ye yÃ¶nelik obÃ¼s atÄ±ÅŸlarÄ± Arap basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu.

Yusuf ERTAÅž

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Urfa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye’nin Kuzeyinde bulunan ve PYD’nin kontrolündeki Kobanê’ye obüslerle atÄ±ÅŸ yapmasÄ±nÄ±n yankÄ±sÄ±nÄ± sürüyor. Obüs atÄ±ÅŸlarÄ± Arap basÄ±nÄ±nda yer aldÄ±. Raile Al Youm’dan Kemal Half, TSK’nin obüs atÄ±ÅŸÄ±ndan sonra Suriyeli Kürt partilerin Åžam’a yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±ya deÄŸinirken, Erem News’ten Ä°brahim Haj ise, Åžam’Ä±n FÄ±rat’Ä±n doÄŸusuna yönelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda sessizliÄŸini korumasÄ±nÄ± ele aldÄ±.

KÜRT PARTÄ°LERDEN ÅžAM’A BÄ°RLÄ°K ÇAÄžRISI

Kemal HALF

Rai Al Youm

FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki Kürt partileri, Türk tehdidine karÅŸÄ± koymak için tekrar Åžam kapÄ±sÄ±nÄ± çalÄ±yor. Suriye Kürtleri “Kandil DaÄŸÄ±” liderlerinin kararÄ±na boyun eÄŸecek ve Afrin senaryosu yine tekrarlanacak mÄ±?

FÄ±rat Nehrinin doÄŸusundaki Kürt partilerinin kontrolü altÄ±ndaki alanlara saldÄ±rmak için Türk hareketliliÄŸinin tÄ±rmanmasÄ± ile birlikte Türkler ve ona baÄŸlÄ± milisler tarafÄ±ndan kontrol edilen Suriye’nin Afrin senaryosunun tekrarlanmasÄ±ndan kaçÄ±nmak için bölgedeki Türk saldÄ±rÄ±sÄ±na ve bölgede yaklaÅŸan tehlikeye karÅŸÄ± esas koruyucu güç olmasÄ± için Åžam’a doÄŸru Kürt hareketliliÄŸi de baÅŸladÄ±.

Rus televizyonu, Suriye’nin kuzey ve doÄŸusundaki siyasi partilerin Åžam’a, “Suriye’nin kuzey ve doÄŸusunda Türk saldÄ±rÄ±larÄ±na ve tehditlerine karÅŸÄ± koymak için birlik olma” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± söyledi.Taraflar PerÅŸembe günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “uluslararasÄ± yasa ve anlaÅŸmalarÄ± çiÄŸneyen Türk saldÄ±rÄ±larÄ±na” karÅŸÄ± “tüm yasal sorumluluklarÄ±n” Åžam’a ait olduÄŸu belirtilerek Suriye'nin kuzey ve doÄŸu bölgelerindeki Türk saldÄ±rÄ±larÄ±na ve tehditlerine karÅŸÄ± Åžam’a birlikte olma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Bildiride, “UluslararasÄ± toplum Türk saldÄ±rÄ±larÄ±na ve istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma politikasÄ±na karÅŸÄ± durmalÄ± ve bölgedeki güvenliÄŸi sürdürme konusundaki sorumluluklarÄ±nÄ± üstlenmeli ve Suriye’de siyasi çözüm için bir formül sunmalÄ±dÄ±r” denildi.

ERDOÄžAN: SALDIRI Ä°ÇÄ°N HAZIRLIKLAR TAMAM

Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan geçtiÄŸimiz SalÄ± günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Washington tarafÄ±ndan desteklenen ve Ankara tarafÄ±ndan “terörist” olarak kabul edilen Kürt Halk Savunma Birliklerini (YPG) ortadan kaldÄ±rmak için ülkesinin kuzey Suriye'de büyük bir saldÄ±rÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kürt Demokratik BirliÄŸi Partisinin askeri kolu olan Halk Koruma Birlikleri, FÄ±rat Nehri’nin doÄŸusundaki önemli alanlarÄ± kontrol ediyor.

AFRÄ°N’DE YAÅžANANLAR TEKRARLANIYOR

Bu haberin yazÄ±lmasÄ±na kadar Åžam'dan bu çaÄŸrÄ±ya bir yanÄ±t gelmedi, ancak Afrin’in ÅŸu an olana benzer bir deneyimi var. Kürt partileri, Türkler girmeden önce Åžam’Ä± Afrin’e girmeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, Kandil daÄŸÄ±ndaki Suriyeli olmayan liderlerin baskÄ±sÄ± altÄ±ndaki Kürt partileri, Suriye ordusunun Afrin’e girmesi talebinden vazgeçti ve Afrin’i tamamen kontrol etmeyi baÅŸaran ve yarÄ±m milyon Suriyeli Kürt'ün ÅŸehirden göç etmesine yol açan Türk ordusuna ve milislerine karÅŸÄ± çatÄ±ÅŸmalardan çekildi.

Kürtlerin bu çaÄŸrÄ±sÄ±, burada bulunan Kürt partilerinin desteÄŸiyle FÄ±rat’Ä±n doÄŸusuna girmesi ve tüm bölgeyi yeniden kontrol etmesi konusunda Åžam için altÄ±n bir fÄ±rsat olarak görülebilir. Bölgeye saldÄ±rÄ± için öne sürdüÄŸü bahaneleri ortadan kaldÄ±rarak Türkiye’nin hareketini durduracak olan da budur.

Suriye Kürt partileri Türkiye’nin bölgeye giriÅŸine yol açan Kandil’deki Kürt liderlerin kararÄ±na boyun eÄŸecekler mi? Ya da Suriyeli Kürtler Afrin’den ders alacak mÄ±?

BÄ°LDÄ°RÄ°YÄ° Ä°MZALAYAN PARTÄ°LER

DoÄŸu FÄ±rat Bölgesi’ni korumak için Åžam’a çaÄŸrÄ±da bulunan bildiriyi imzalayan partiler:

Suriye BirliÄŸi Partisi, Suriye Kürt Demokrat Partisi, Suriye’de Kürt Sol Partisi, Arap Ulusal Otoritesi, Demokratik Muhafazakar Parti, Kürdistan YeÅŸil Partisi, Suriye’de Kürt Demokratik Sol Parti, Kürdistan Demokratik BarÄ±ÅŸ Partisi, Kürdistan Demokratik DeÄŸiÅŸim Partisi, Kürt iÅŸçi sendikasÄ±, Reform Hareketi – Suriye, Kürt Demokrat Partisi, Demokratik Birlik Partisi, Kürdistan Liberal BirliÄŸi, Kürdistan Yenileme Hareketi, Suriye Kürt Demokratik AnlaÅŸma Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi

ÅžAM FIRATIN DOÄžUSUNA YÖNELÄ°K SALDIRILARA KARÅžI SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUYOR

Ä°brahim HAJ ABDÄ°

Erem News

Åžam, ErdoÄŸan’Ä±n FÄ±rat’Ä±n doÄŸusundaki Suriye topraklarÄ±nÄ± hedef almasÄ±na neden sessiz kalÄ±yor?

Åžam, Kürtlerden bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda kaybettikleri Afrin bölgesindeki “kötü derslerden” faydalanmasÄ±nÄ± bekleyerek, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki Suriye topraklarÄ±nÄ± ilk kez hedef alan, Türk silahlarÄ±nÄ±n sesine kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kÄ±yor.

ÅžÜPHELÄ° SESSÄ°ZLÄ°K

Uzmanlara göre Åžam, egemenlik meselelerine genellikle “son derece duyarlÄ±”, fakat bu egemen kaygÄ± teorik çerçevede kalmaya devam ediyor. Ancak, son silahlÄ± tehditleri ve Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n DoÄŸu FÄ±rat’a gireceÄŸine iliÅŸkin duyurusunu Suriye rejimi “ÅŸüpheli bir sessizlik” ile karÅŸÄ±ladÄ±. Soru iÅŸaretlerine ve yorumlara kapÄ±yÄ± aralayan da budur.

Uzmanlar Suriye rejiminin kuzey sÄ±nÄ±rÄ±nda sahadaki geliÅŸmeleri izlediÄŸi ve silah seslerini iyi duyduÄŸu görüÅŸünde. Ancak, Kürtlerin Suriye ordusuna baÅŸvurmalarÄ±na yol açabilecek “savaÅŸÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±” dört gözle bekliyor. Ki bu da FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki Özerk Kürt bölgelerinin kontrolünü diyalogla deÄŸil zorla yeniden ele geçirme isteÄŸini gösteriyor.

SURÄ°YE HÜKÜMETÄ°NE 'TUTUMUNU NETLEÅžTÄ°R' ÇAÄžRISI

Böyle bir senaryonun iÅŸaretleri hÄ±zla ortaya çÄ±ktÄ±; Kürt birimlerinin siyasi kanadÄ± olan Demokratik Birlik (PYD) de dahil olmak üzere kuzey ve doÄŸu Suriye’deki bir dizi parti Suriye hükümetini “ülkenin kuzeyindeki Türk saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± tutumunu netleÅŸtirmeye” çaÄŸÄ±rdÄ±.

Kürt partileri, Suriye hükümetinden, Türk saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± uluslararasÄ± yasa ve sözleÅŸmelerin bir ihlali olarak deÄŸerlendirmesini, Suriye’de siyasi bir çözümü savunmasÄ±nÄ± ve bölgenin güvenliÄŸini saÄŸlamada sorumluluklarÄ±nÄ± üstlenmesini talep ettiler.

Åžam’Ä±, özellikle ülkenin diÄŸer bölgelerindeki zaferlerinden sonra özyönetim alanlarÄ±na karÅŸÄ± ve o alanlarÄ±n kontrolünü yeniden kazanmaya yönelik “yüksek sesli” ifadeler kullanmaya iten ÅŸey Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi ile aralarÄ±ndaki görüÅŸmelerde baÅŸarÄ±sÄ±z olduktan sonra Suriye rejiminin Kürt deneyimi ile olan pozitif iliÅŸkisinin tersine dönmesi oldu.

MEÅžRUÄ°YET ÖRTÜSÜ

Kürt Halk Savunma Birliklerine (YPG) karÅŸÄ± yapÄ±lan bu Türk saldÄ±rÄ±sÄ±, Türk-Rus-Alman-FransÄ±z Dörtlü Ä°stanbul zirvesinin ardÄ±ndan geldi. ErdoÄŸan, sonuç bildirisinde “Suriye'nin egemenliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸü ile komÅŸu ülkelerin ulusal güvenliÄŸine zarar vermeyi amaçlayan ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemlere karÅŸÄ± mücadele edilmesi” ibaresinin yer almasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± baÅŸardÄ±. Gözlemcilerin son saldÄ±rÄ±lara meÅŸru örtü olarak deÄŸerlendirdikleri ibare budur.

PUTÄ°N’DEN YEÅžÄ°L IÅžIK

Üstelik ErdoÄŸan’Ä±n, Washington ile pazarlÄ±k yapma giriÅŸimi kapsamÄ±nda yakÄ±n zamanda dikkatini DoÄŸu FÄ±rat'a çeviren Rus mevkidaÅŸÄ± Vladimir Putin’den yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±yor.

Uzmanlar ErdoÄŸan’Ä±n FÄ±rat’Ä±n batÄ±sÄ±na benzer bir ÅŸekilde askeri planlarÄ± hayata geçirmesinin kolay olmadÄ±ÄŸÄ± burada en büyük engelin FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda güçlerini ve üslerini koruyan Washington olduÄŸu görüÅŸünde. Uzmanlara göre, Türk saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, Washington ve Ankara arasÄ±nda Menbic anlaÅŸmasÄ±na benzer bir ÅŸekilde sona ermesi mümkün.

SURÄ°YE DEMOKRATÄ°K GÜÇLERÄ° IÅžÄ°D’E KARÅžI SAVAÅžTAN ÇEKÄ°LDÄ°

Bu arada, Suriye Demokratik Güçleri ÇarÅŸamba günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türk bombardÄ±manÄ±ndan dolayÄ± IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± savaÅŸÄ± geçici olarak durdurduÄŸunu duyurdu. Bu da ABD’nin IÅžÄ°D’i tamamen ortadan kaldÄ±rmaya yönelik çabalarÄ±na darbe.

Türkiye, Halep’in kuzeyindeki Afrin’den Cerablus bölgesine kadar uzanan FÄ±rat nehrinin batÄ±sÄ±ndaki geniÅŸ alanlarda nüfuzunu geniÅŸletmekte baÅŸarÄ±lÄ± oldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 19:18

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