Sahada kalp krizi geÃ§iren NijeryalÄ± futbolcu Mawoyeka yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

SaraykÃ¶yspor'un NijeryalÄ± futbolcusu Mawoyeka sahada kalp krizi geÃ§irdi. 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu kurtarÄ±lamadÄ±.

Denizli'de, YeÅŸilköyspor-Sarayköyspor maçÄ±nÄ±n 35'inci dakikasÄ±nda sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu NijeryalÄ± Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

YeÅŸilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçÄ±nda Servergazi StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Deplasmana giden Sarayköyspor'un geçen yÄ±l Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiÄŸi NijeryalÄ± 23 yaÅŸÄ±ndaki forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçÄ±n 35'inci dakikasÄ±nda aniden yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

Kalp krizi geçirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak Mawoyeka, yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen öldü. Maç ise hakem tarafÄ±ndan tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takÄ±mda da ÅŸok etkisi yarattÄ±. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akÄ±n etti. (DHA)

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