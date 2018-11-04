'Emineâ€™nin katili en aÄŸÄ±r ceza ile cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±'

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde boÅŸanmak istediÄŸi eÅŸi tarafÄ±ndan herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emine AkgÃ¼l iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

BoÅŸanmak istediÄŸi eÅŸi tarafÄ±ndan Kayseri’deki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde, herkesin gözü önünde öldürülen 25 yaÅŸÄ±nda, iki çocuk annesi Emine Akgül için Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi açÄ±klama yaptÄ±.

Henüz 25 yaÅŸÄ±nda iki çocuk annesi bir kadÄ±n olan Emine Akgül, eÅŸi Levent Akgül’den ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle boÅŸanma kararÄ± aldÄ±, ona yaÅŸatÄ±lanlar boÅŸanmak istediÄŸi erkeÄŸin yanÄ±na kâr kalmasÄ±n diye emniyete gidip ÅŸikâyette bulundu. Levent Akgül hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ancak Levent Akgül sözde “eÅŸini sevdiÄŸini, boÅŸanmak istemediÄŸini” ifade etmek için görüÅŸme talebinde bulundu. Emine ona yaÅŸatÄ±lanlar nedeniyle boÅŸanmakta kararlÄ± olduÄŸunu ifade ettiÄŸinde tabancasÄ±na sarÄ±lan Levent Akgül herkesin gözü önünde, koruma kararÄ±na raÄŸmen Emine’yi vurdu, Emine, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde geride iki çocuk bÄ±rakarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ekmek ve Gül'ün haberine göre, Kayseri’de Almer AVM’de yaÅŸanan cinayetle ilgili AVM önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Emine’yi katleden Levent Akgül’ün en aÄŸÄ±r ceza ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Dernek Yöneticisi Sevil Erucu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya pek çok kadÄ±n da destek verdi.

AçÄ±klamanÄ±n tamamÄ± ise ÅŸöyle:

2017 yÄ±lÄ±nda 285 kadÄ±n, boÅŸanmak istedikleri eÅŸleri, ayrÄ±lmak istedikleri sevgilileri ya da hiç tanÄ±madÄ±klarÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan erkek ÅŸiddetine kurban edildi. Bizler sokak ortasÄ±nda bazen tabancayla bazen bÄ±çaklanarak öldürülürken ya da tacize, tecavüze maruz kalÄ±rken bizi korumasÄ± gereken yargÄ± sistemi, yasalar gibi pek çok devlet kurumu nerededir?

Ne yazÄ±k ki bizler, kadÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarla ilgili onlarÄ±n ÅŸu sözlerini hatÄ±rlÄ±yoruz:

â– Recep Tayyip ErdoÄŸan , “KadÄ±na ÅŸiddet abartÄ±lÄ±yor.” Son 7 yÄ±lda yüzde 1400 artan kadÄ±n cinayetleri hakkÄ±nda.

â– Recep Tayyip ErdoÄŸan: “YalnÄ±z bÄ±rakÄ±lan kadÄ±n ya davulcuya ya zurnacÄ±ya.” Münevver Karabulut cinayeti hakkÄ±nda.

â– AKP Milletvekili Sefer Üstün, "Tecavüzcü kürtaj yaptÄ±ran tecavüz kurbanÄ±ndan daha masumdur."

â– Dönemin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ “Tecavüze uÄŸrayan doÄŸursun, gerekirse devlet bakar.”

â– Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Åžahin “Medya olaylarÄ± abartÄ±yor. KadÄ±na yönelik ÅŸiddet algÄ±da seçiciliktir.”

Tüm bunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n büyümesine ön ayak oluyor. KadÄ±nlarÄ± koruyan yasalarÄ±n uygulanmasÄ± garantiye alÄ±nmadÄ±kça, gerçek eÅŸitlik saÄŸlanmadÄ±kça ve kadÄ±nlara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar için caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar verilmedikçe kadÄ±n cinayetleri son bulmayacaktÄ±r. Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi olarak Emine Akgül’ün katilinin en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Tek bir kadÄ±n daha katledilmesin diye davanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. Bütün kadÄ±nlarÄ± da “KadÄ±n Kaderi Ölüm DeÄŸildir” demeye ve Emine için adalet aramaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. (HABER MERKEZÄ°)

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