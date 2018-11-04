FotoÄŸraf: Burak Milli/AA
DumanlÄ± hava sahasÄ±: Adana'da aÃ§Ä±lan 'Mangal Park' yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Adana'da yurttaÅŸlarÄ±n rahatÃ§a mangal yakabilmesi iÃ§in Seyhan Baraj GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±nda yapÄ±lan park hizmete girdi.
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kÄ±yÄ±sÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n kebap keyfi yapabilecekleri "Mangal Park" piknik alanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸildi.
Adana BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Sözlü, açÄ±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Adana'nÄ±n en güzel yerlerini ticarileÅŸtirmeden, ücretsiz kullanÄ±m imkanÄ±yla vatandaÅŸlarla buluÅŸturduklarÄ±nÄ± söyledi.
Mangal Park'Ä±n kurulduÄŸu yerin Adana'nÄ±n en güzel ve nadide noktasÄ± olduÄŸunu ifade eden Sözlü, parkÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n piknik ve mangal yapmalarÄ±na imkan saÄŸlamak amacÄ±yla kurulduÄŸunu anlattÄ±.
BurayÄ± daha da büyüterek vatandaÅŸlarÄ±n hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Sözlü, parkÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.
KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, MenekÅŸe Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki 16 dönümlük alanda kurulan "Mangal Park" kurdele kesilerek açÄ±ldÄ±.
"Dikkat, dumanlÄ± hava sahasÄ±" yazÄ±lÄ± afiÅŸlerin bulunduÄŸu parkta vatandaÅŸlar mangal keyfi yaptÄ±.
Sultan Yavuzaslan, alanÄ±n çok güzel olduÄŸunu belirterek, ailesiyle mangal için geldiklerini söyledi.
Cennet Demir de parkÄ±n manzarasÄ±nÄ±n muazzam olduÄŸunu dile getirerek kentin, herkesin aynÄ± ortamda huzurlu bir ÅŸekilde mangal yapabileceÄŸi güzel bir park kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
AçÄ±lÄ±ÅŸta ayrÄ±ca, flyboard ve motorlu paraÅŸüt gösterisi de düzenlendi. (AA)