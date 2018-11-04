CHPâ€™den Enerji BakanÄ±na: 420 milyon TL nerede?

CHP'li GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan Enerji BakanÄ±'na '2017 BÃ¼tÃ§esiâ€™nde aÃ§Ä±k gÃ¶rÃ¼nen 420 Milyon TL nerede?' diye sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2019 bütçe görüÅŸmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CHP DoÄŸa HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, Bakan Fatih Dönmez’in sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakmasÄ±na tepki gösterdi: 2017 Bütçesi’nde açÄ±k görünen 420 Milyon TL nerede?

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez’in 2019 Bütçe SunuÅŸu ardÄ±ndan Komisyon toplantÄ±sÄ±nda söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sunuÅŸu dinlerken ciddi bir kaygÄ± duyduÄŸunu söyleyerek Bakan Dönmez’in ortaya koyduÄŸu enerji politikalarÄ±nÄ±n doÄŸayÄ±, çevreyi, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sularÄ±mÄ±zÄ± ve ormanlarÄ±mÄ±zÄ± talan projesi olduÄŸunu söyledi. Enerji verimliliÄŸi ve tasarrufunun adÄ±nÄ±n anÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sunumu eleÅŸtiren Biçer Karaca, “Çevreye, doÄŸaya, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararÄ± dokunmayan en ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir” dedi.

‘MÄ°LLÄ° ENERJÄ°’ YALANI!

“Milli Enerji” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla açÄ±klanan politikalarÄ±n büyük bir aldatmaca olduÄŸunu, enerjide baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k söylemininse gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Biçer Karaca sözlerine ÅŸöyle devam etti: “2002-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sadece kömür, petrol ve gaz tüccarlarÄ±na ödediÄŸimiz para 563 milyar dolar. Bu rakamÄ±n önümüzdeki üç yÄ±lda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z orta vadeli programda 179 milyar daha artacaÄŸÄ± ifade edilmiÅŸtir. 2002’den 2017’ye kadarki cari açÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 549 milyar dolar ama enerji ithalatÄ±na ödediÄŸimiz para 563 milyar dolar yani enerji verimliliÄŸiyle aslÄ±nda cari açÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kapatabilecek durumdayÄ±z.”

ENERJÄ° BAKANI YANIT VEREMEDÄ°!

2017 yÄ±lÄ± SayÄ±ÅŸtay RaporlarÄ±na yansÄ±yan usulsüzlükleri Bakan Dönmez’e soran Biçer Karaca sorularÄ±na cevap alamamasÄ±na tepki gösterdi: “Maden Tetkik Arama Genel MüdürlüÄŸü 2017 Denetim Raporu’nda, hizmet alÄ±m ihalelerinde yaklaÅŸÄ±k maliyetin gerçekçi tespit edilemediÄŸi, bu durumun ihalelerde yersiz ve fazla kamu kaynaÄŸÄ± kullanÄ±mÄ±na neden olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. SayÄ±ÅŸtay’Ä±n 2017 yÄ±lÄ±ndaki raporunda petrol ve doÄŸal gazdan yapÄ±lan toplam 418 milyon 558 bin 355 lira 52 kuruÅŸ devlet hissesi tahsilatÄ±nÄ±n ve vergi dairelerinin petrol ÅŸirketlerinden tahsil ettiÄŸi 1 milyon 145 bin 272 lira 40 kuruÅŸ’un mali tablolara yansÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devletin hazinesine yani halkÄ±n kasasÄ±na girmediÄŸini görüyorum. En az 420 milyon TL’nÄ±n ortada olmamasÄ±nÄ±n hesabÄ± verilmek zorundadÄ±r, Bakan Dönmez sorularÄ±mÄ±zdan kaçmaktadÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

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