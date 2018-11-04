'ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ gÃ¶z olmadan barÄ±ÅŸ sÃ¼reÃ§leri yÃ¼rÃ¼mez'

BarÄ±ÅŸ VakfÄ±, Ä°stanbulâ€™da 'Ã‡atÄ±ÅŸma Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼nde UluslararasÄ± STK Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±' dÃ¼zenledi.

‘ÇatÄ±ÅŸma Çözümünde UluslararasÄ± STK ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’nda barÄ±ÅŸ süreçlerinde diyaloÄŸun önemine dikkat çekildi. Deneyimlerin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtayda geçmiÅŸle yüzleÅŸmenin önemli olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.

BarÄ±ÅŸ VakfÄ±, dün Ä°stanbul’da “ÇatÄ±ÅŸma Çözümünde UluslararasÄ± STK ÇalÄ±ÅŸtayÄ±” düzenledi. Cumartesi günü gerçekleÅŸen çatÄ±ÅŸtayda Ä°rlanda, Ä°spanya, Kolombiya ve Filipinler’de STK’lerin çözüm süreçlerindeki rollerini tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸtayda konuÅŸan Barcelona ÇatÄ±ÅŸma Çözümü ve BarÄ±ÅŸ Ä°nÅŸasÄ± ProgramÄ±’nda görev alan araÅŸtÄ±rmacÄ± Ana Villellas, üçüncü göz olmadan barÄ±ÅŸ süreçlerinin yürüyemeyeceÄŸine dikkat çekti.

ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± BarÄ±ÅŸ VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Hakan Tahmaz yaptÄ±. Tahmaz, zor zamanda barÄ±ÅŸ fikrini savunmak ve unutturmamak gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, “Bunun için çaba sarf etmemizin anlamlÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Yeni bir yol bulmak zorundayÄ±z ve bunun için de konuÅŸmak zorundayÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘EN ÖNEMLÄ° ÅžEY DÄ°YALOG’

ModeratörlüÄŸünü Vahap CoÅŸkun’un yaptÄ±ÄŸÄ± ilk oturumda Ä°rlanda Demokratik GeliÅŸim Enstitüsü’nde iletiÅŸim ve politika Derek Mooney, Kolombiya Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nde çalÄ±ÅŸma yürüten Antropolog Luz Piedad Caicedo konuÅŸmacÄ± olarak yer aldÄ±.

Oturumda ilk olarak konuÅŸan Mooney, Ä°rlanda’da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma süreci ve barÄ±ÅŸ inÅŸasÄ± pratiklerini anlattÄ±. Deneyimleri aktarmanÄ±n son derece önemli olduÄŸunu dile getiren Mooney, yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma süreçlerinde en önemli ÅŸeyin diyalog olduÄŸunu söyledi. Mooney’in ardÄ±ndan Luz Piedad Caicedo söz aldÄ±. Caicedo, 2017 senesinde hükümetin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakama göre Kolombiya’da 8 milyon 400 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. Kolombiya’da FARC ile imzalanan barÄ±ÅŸ sürecinde kadÄ±nlarÄ±n aktif olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Caicedo, “Sivil toplumda kadÄ±nlar da çok önemli rol oynadÄ±lar. KadÄ±nlar ve STK’larÄ±n baskÄ±sÄ±yla 1999 yÄ±lÄ±nda her iki taraf arasÄ±nda konuÅŸmalar baÅŸladÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda kadÄ±nlar yeniden çabalara giriÅŸti. TaraflarÄ±n müzakere masasÄ±ndan ayrÄ±lmamasÄ±nda etkili oldular” dedi.

ÜÇÜNCÜ GÖZ OLMADAN BARIÅž SÜREÇLERÄ° YÜRÜMEZ

ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n ikinci oturumu Prof. AyÅŸe Soysal’Ä±n moderatörlüÄŸünde yapÄ±ldÄ±. Oturumda, Barcelona ÇatÄ±ÅŸma Çözümü ve BarÄ±ÅŸ Ä°nÅŸasÄ± ProgramÄ±’nda görev alan araÅŸtÄ±rmacÄ± Ana Villellas konuÅŸma yaptÄ±.Villellas, barÄ±ÅŸ süreçlerine dair 43 müzakere süreci izlediÄŸini belirterek, geçmiÅŸle yüzleÅŸmenin son derece önemli olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. YaÅŸanan müzakere süreçlerinde hep üçüncü bir tarafÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Villellas, üçüncü bir taraf olmadan barÄ±ÅŸ süreçlerinin yürütülemediÄŸini deneyimlediklerini söyledi. Villellas, “ÇatÄ±ÅŸma 10 ila 50 yÄ±l arasÄ± sürerken barÄ±ÅŸ süreci ise daha uzun sürebiliyor. Bu da barÄ±ÅŸÄ±n önemi olsa gerek” dedi.

BarÄ±ÅŸ süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin katkÄ±sÄ±na vurgu yapan Villellas, “BarÄ±ÅŸÄ±n inÅŸasÄ± süreçleri, barÄ±ÅŸ masasÄ±ndan ibaret deÄŸil, genellikle iki tarafÄ±n isteklerine baÄŸlÄ±. ÇatÄ±ÅŸmalarÄ±n çözümü hükümetin kabulüne, isteklere baÄŸlÄ±. Böyle olunca STÖ’lerin rolü destekleyici oluyor” diye konuÅŸtu.

Filipinler’deki barÄ±ÅŸ sürecinde gözlemci heyette yer alan Ä°HH Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Oruç deneyimlerini aktardÄ±. Oruç ardÄ±ndan konuÅŸan BarÄ±ÅŸ VakfÄ± Kurucusu Cuma Çiçek ise, Türkiye’deki STK’lerin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora iliÅŸkin sunum yaptÄ±. Çiçek, barÄ±ÅŸÄ±n toplumsallaÅŸabilmesinin önemine vurgu yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net