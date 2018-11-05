6 bin 500 kişi ailesiyle mağdur!

Bahar BAKIR

Makro Market işçisi

Bir varmış bir yokmuş!

Bir zamanlar Şeref bey diye bir adam varmış; çalışkan ve üretici bir insanmış. Ailesinden öğrendiği mesleğe kendi yeteneklerini katarak perakendecilik işine girmiş. Onu geliştirmek için çok uğraşlar vermiş, adını Makro Market, sloganını “Hizmette çizgi ötesi” yapmış. Zamanla büyümüş, Türkiye’de 256 şube, 6 bin 500 çalışana sahip olmuş. Buraya kadar her şey harikaydı değil mi? Şeref bey çok uğraşarak yerli sermaye markasını bugünlere getirmiş. Peki kimin alın teriyle? Haftada 60 saat çalışan, hastayken tezgahlarda kıvranan, bacakları varisli, elleri ayakları nasırlı, kesikli, günlük bir buçuk saatlik molasını, üzerine yıkılmış iş yükü yüzünden kullanamayan, kötü yemekleri yiyemeyip cebinden harcayan, klimadan tasarruf yapılmaya çalışılarak kışın üşütülen, yazın sırtından ter damlayan, üstlerinin dalavereleriyle; keyfî değiştirilen kurallarıyla ayrı, işiyle ayrı uğraşıp tek maaş alan işçi sayesinde... Şeref bey bu işe emeklerini ve gençliklerini veren, en zor zamanlarda yanında duran işçilerini yarı yolda bırakıp alın terleri olan tazminatlarını vermemiş. 6 bin 500 kişi ve ailelerini mağdur bırakmış.

Hakkımız helal değil!

“Kırışmış alnıma bakma hor, değerimi asıl adamlara sor, mücadele demektir verdiğim emek, ihanettir kapı dışarı etmek!”