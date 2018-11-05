05 Kasım 2018 04:38

Tüm işçiler sendikalı ama bakanlık yetki vermiyor

Karataş Belediyesinde tüm işçiler Genel-İş’e üye ancak Bakanlık yetki vermiyor. Gerekçe ise belediye şirketinin kadro KHK’sinden sonra kurulması...

Tüm işçiler sendikalı ama bakanlık yetki vermiyor

Fotoğraf: Fırat Turgut/Evrensel

    • Paylaş

    Volkan PEKAL
    Adana

    Çukurova Belediyesinde taşerondan şirkete geçirilen işçiler arasında örgütlenen DİSK Genel-İş Adana Şubesi belediye ile TİS imzaladı. KHK ile getirilen “kadro” düzenlemesi kapsamında işçi ücretlerindeki artışın 2020’e kadar yüzde 4+4’e sabitlendiğini belirten Genel-İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu bu kayıbı sosyal haklarla karşılamaya çalıştık” dedi. KHK ile getirilen kadroyla birlikte çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade eden Gündoğdu, “Mesela Karataş Belediyesinde çalışan işçilerin tümü sendikalı ama bakanlık yetki vermiyor” dedi. Enflasyonun şimdiden yüzde 25 olduğunu ifade eden işçiler ise KHK ile kendilerine dayatılan yüzde 4+4’lük zammın sefalet zammı olduğunu belirterek, ücretlerinin  hükümetin dayattığı bu ücreti kabul etmeyeceklerini söylediler.

    ‘TAŞERON KOŞULLARI DEVAM EDİYOR’

    Fotoğraf: Volkan Pekal/Evrensel

    Geçtiğimiz yıl OHAL KHK’si ile kamudaki taşeron işçiler KİT’lere, belediyedeki taşeron işçiler ise belediye şirketlerine geçirildi. Bu uygulama “kadro müjdesi” diye lanse edilirken işçilerin kadroluların sahip oldukları toplu sözleşmeden faydalanmaları engellendi. Taşeron işçilerin örgütlü olduğu sendika yetki alsa bile TİS’ler geçersiz kılındı, zam oranı yıllık yüzde 4+4’e sabitlendi. Yani kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler için taşeron koşulları 2020 yılına kadar devam edecek. Tüm bu zorluklara rağmen örgütlenme çalışması yapanlardan biri de DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası. DİSK Genel-İş Adana Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, DİSK olarak Türkiye’nin her yerinde insanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadele ettiklerini ifade etti. Yüzde 4+4’le işçilerin enflasyonun çok altında ücret artışlarına mahkum edilmiş olduklarını belirten Gündoğdu, belediyeye kabul ettirebilecekleri zammı hükümetin kabul etmediğini dile getirdi. Gündoğdu, özgür bir toplu sözleşme için bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

    ŞİRKET KHK’DEN SONRA KURULDU DİYE YETKİ VERİLMİYOR

    Kamuya geçirilen taşeron işçilerin kadrolu işçilerin sözleşmesinden faydalanmasının engellendiğini dile getiren Gündoğdu, “Sendikalar yetki alsa bile 2020’ye kadar ücret zammı 4+4 olarak belirleniyor. Çukurova Belediyesinde şirket KHK’den önce olduğu için orada yetki aldık; ancak TİS’e ücret zammını ekleyemedik. Sosyal ve mali haklar konusundaki iyileştirmelerle bunu kapatmaya çalıştık” dedi. KHK’den sonra kurulan şirketler söz konusu olduğunda sendikaların yetki de alamadıklarını ifade eden Gündoğdu, “Mesela Karataş Belediyesindeki işçilerin tamamı sendikaya üye oldu. Tamamının üye olmasına rağmen TİS imzalayamıyoruz. Bu TİS’in özüne aykırı” dedi. Ülke genelinde bu konuyla ilgili yaptıkları eylemlerde 4+4’lük zam dayatmasının kaldırılmasını istediklerini ifade eden Gündoğdu, “Devletin bize göre çok düşük açıkladığı enflasyon bile yüzde 25'lerde ama kamu çalışanına yüzde 4+4 deniyor. En azından enflasyon oranında bir zam yapılsın. 52 günlük ikramiye hakları bir an önce verilsin” dedi.

    Gündoğdu ayrıca asgari ücret tespit komisyonunun bir an önce toplanarak enflasyon artışı oranında bir zam belirlemesini, ocak ayında da bu ücret üzerinden bir asgari ücret belirlenmesini istediklerini söyledi.

    ‘ÜCRET ŞİMDİDEN İKİNCİ GÜNDE BİTİYOR’

    Fotoğraf: Volkan Pekal/Evrensel

    Temizlik İşleri İşyeri Temsilcisi Ali Yılmaz asgari ücretin önceki yıllar 450 dolarken 230 dolara düştüğünü belirterek, “Nasıl geçiniyoruz? Siz hesap edin” dedi. Pazar alışverişinden, çocukların ihtiyaçlarından kısarak geçindiklerini ifade eden Yılmaz, enflasyon oranında bir ücret artışını hak ettiklerini söyledi.

    Ücretlerinin, temel tüketim maddelerine gelen zamlarla eridiğini ifade eden Hizmet Binası İşyeri Temsilcisi Özge Karasaç da “Daha önce haftada iki defa yaptığımız alışverişi bire düşürdük. 2 liraya yediğimiz domates 5 lira oldu. Boğazından, giyiminden kısmak zorundasın. Aracın varsa benzin alamıyorsun. Biz bunları yaşarken saraylarda yaşayanlar krizin faturasını bizim ödememizi istiyor” dedi.

    Ücretleri üzerindeki vergilerin de önemli bir yük olduğunu dile getiren Karasaç, “Ücretim yüzde 20’lik vergi dilimine girince 150 lira oynadı. Vergiyi kardan, faizden, servetten alsınlar. Asgari ücret ücretlinin vergisi kaldırılsın” dedi.

    Park ve Bahçeler İşyeri Temsilcisi Mehmet Dekeli, aldıkları paranın elektrik, su, ev kirası, çocuk harçlığı derken ikinci gün bittiğini ifade etti. Dekeli, asgari ücret için de “Ben evim, arabam olsun 20 bin lira maaşım olsun isterim, kim istemez. Ama bunlar olacaksa birlik beraberlikle olur. Mücadele etmeden hiçbir hak kazanılmaz” dedi.

    ‘KIDEM TAZMİNATI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

    Hizmet Binası kadrolu işçiler Baştemsilcisi İskender Bozkurt ise yoksulluk sınırının 6 bin lirayı aştığını belirterek, “1600 lira ile geçinen aile varsa mucizedir. Bu para pazar, market alışverişine bile yetmiyor” dedi. Kıdem tazminatının fona devredilmesinin tekrar gündeme geldiğini dile getiren Bozkurt, “Kıdem tazminatımız için elimizden geleni yapacağız. Artık basın açıklamaları yeterli olmaz” diye konuştu.

    ‘SENDİKALI OLUNCA ÖRGÜTLÜ HAREKET ETMEYİ ÖĞRENDİK’

    İşçilerin gündemlerinden biri de sendikalı olmaları. Ana Hizmet Binası şirket işçileri Baştemsilcisi Orhan Serindağ, sendikalı olunca özgüvenlerinin arttığını ifade etti. Hizmet Binası İşyeri Temsilcisi Özge Karasaç da “Sendikalı olunca çok şey kazandık. Örgütlü hareket etmeyi öğrendik” dedi. En küçük bir hak gasbı olunca hesap sorabildiklerini dile getiren Karasaç, “Sendikalı olmak işçiye cesaret aşıladı” dedi.

    ‘ELİMİZDE ARTIK BİR ANAYASAMIZ VAR’

    TİS’e ücret artışı koyamadıklarını ifade eden Mehmet Dekeli, “Ama ne yapacağımızı artık biliyoruz. Devletin Anayasası gibi önümüzde bizim de Anayasamız var, sözleşmemiz var. Biri üniversite biri lise okuyan iki çocuğum var. Onlar için de iyi olacak” dedi. Sendika ile birlikte çalışma koşullarının iyileştiğini ifade eden Ali Yılmaz, “Bundan sonra müteahhit gibi değil. Şimdi elimizde bir sözleşme kağıdı var. Muhatabımız kim biliyoruz artık. Elimizde bir listemiz var. Hemen eğitim yardımımızı aldık. Ölüm yardımı, doğum izni, hepsi standarda bindi. Artık yolumuzu biliyoruz” dedi.

    ‘KREŞ HAKKI GÜVENLİK İŞÇİLERİNE DE UYGULANSIN’

    Güvenlik Sen İşyeri Temsilcisi Yasemin Beylen Gumru da daha önce yetki almalarına rağmen yüze 4+4’ün kendileri için de geçerli olduğunu ifade etti. Yaptığı fazla mesaiyle belli bir aydan sonra vergi dilimindeki artıştan etkilendiğini dile getiren Gumru, “Fazla mesai, ikramiye, bayram parası alıyoruz diye seviniyorsun. Sonra o da vergiye gidiyor” dedi. Geçtiğimiz günlerde markete gittiğini anlatan Gumru, “Sadece gözüme görünen pizza ve birkaç parça malzeme oldu. 90 lira ödedim. 8 TL olan balık şimdi 13 lira olmuş” dedi.

    Gumru ayrıca, Genel-İş’in sözleşmesinde olduğu gibi kreş haklarının olmasını istediğini de ifade etti.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İşçi ailelerinin eylemine engelleme: Bu, bu ülkenin ayıbıdır
    SONRAKİ HABER

    Nobel Barış Ödülü sahibi Arias’a cinsel saldırı suçlaması
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hesapta yüzde 20, mutfakta yüzde 30

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ‘Düşük profilli başbakan’dan ‘alt düzeyde dış politika’ya!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Halka sahte saflara bölünme dayatması...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Abdi İpekçi ya da gazeteci öldürmek

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Baki kalan gökyüzünde sözcükler

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Sevan Nişanyan, Quaresma Ve Robinho

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    ‘Selim Ağbi’yi hatırlarken
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Belçika'da çevre protestolarına "komplo" diyen bakan istifa etti
    Belçika'da çevre protestolarına "komplo" diyen bakan istifa etti

    Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, çevreci protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

    ALS, SMA, MS ve DMD hastaları için Meclis'te komisyon kurulacak
    ALS, SMA, MS ve DMD hastaları için Meclis'te komisyon kurulacak

    Meclis'te ALS ve SMA gibi hastalıkların tedavi ve bakımında yaşanan sorunların çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan-Çipras görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı
    Erdoğan-Çipras görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştükten sonra basın açıklaması yaptı.

    AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Oy vermeyeni Allah çarpar
    AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Oy vermeyeni Allah çarpar

    Nihat Zeybekci'nin ziyaret ettiği İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü'ye göre "AK Partiye oy vermeyeni Allah çarpar."

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevinin 3. ayındaki Leyla Güven'i İlkay Akkaya ziyaret etti
    Açlık grevinin 3. ayındaki Leyla Güven'i İlkay Akkaya ziyaret etti

    Tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevinin 3. ayında olan Milletvekili Leyla Güven'i İlkay Akkaya ve Roboskili aileler ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Nobel Barış Ödülü sahibi Arias’a cinsel saldırı suçlaması
    Nobel Barış Ödülü sahibi Arias’a cinsel saldırı suçlaması

    Kosta Rika’nın eski Devlet Başkanı, Nobel Barış Ödüllü Oscar Arias Sanchez, cinsel saldırıyla suçlandı.

    Antalya'nın 5 ilçesinde okullara fırtına ve hortum tatili
    Antalya'nın 5 ilçesinde okullara fırtına ve hortum tatili

    Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

    ODTÜ'de Erdoğan ablukası: İktidara açık, öğrencilere kapalı
    ODTÜ'de Erdoğan ablukası: İktidara açık, öğrencilere kapalı

    ODTÜ yerleşkesinin merkezinde bulunan geniş bir alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi polis bariyerleriyle tamamen kapatıldı.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    Washington Wizards'ın yıldızı John Wall yeniden sakatlandı
    Washington Wizards'ın yıldızı John Wall yeniden sakatlandı
    Trabzospor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere
    Trabzospor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere
    Whoopi Goldberg: Doctor Who'nun ilk kadın doktoru olmayı çok isterdim
    Whoopi Goldberg: Doctor Who'nun ilk kadın doktoru olmayı çok isterdim
    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı
    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı
    GÜNCELLENDİ
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında soruşturma
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında soruşturma

    Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı.

    Suruç Katliamı Davası: Tanıkların mahkemede dinlenmesi istendi
    Suruç Katliamı Davası: Tanıkların mahkemede dinlenmesi istendi

    Suruç Katliamı davasında 7 tanık polisin ifadelerinin talimatla alınmasına karşı çıkan müşteki avukatlar, tanıkların mahkemede dinlenilmesini istedi.

    Er Gökhan Kılıç'ın kışlada ölümüne neden olan astsubaya 8 yıl hapis
    Er Gökhan Kılıç'ın kışlada ölümüne neden olan astsubaya 8 yıl hapis

    Kışlada nöbet sırasında Er Gökhan Kılıç'ın başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu için yargılanan Astsubay Osman Hancı'ya hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın 'İş Bankası' açıklaması ne anlama geliyor?
    Erdoğan'ın 'İş Bankası' açıklaması ne anlama geliyor?

    Erdoğan’ın “İş Bankası’nın Hazine’ye devri” açıklamasını Evrensel'in Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu ve Ekonomist Mustafa Sönmez değerlendirdi.

    Yoksulluğun çıplak yüzü: Tişört çalan çocuk hapse girebilir
    Yoksulluğun çıplak yüzü: Tişört çalan çocuk hapse girebilir

    Giyecek kışlık kıyafeti olmayan kardeşlerine bir mağazadan ücretini ödemeden giyecek alıp kaçan 11 yaşındaki çocuk hapse girmekle karşı karşıya.

    İZELMAN'da yeni teklif yüzde 20.30
    İZELMAN'da yeni teklif yüzde 20.30

    İZELMAN'da yeni teklif yüzde 20.30'luk resmi enflasyon oranına yükseltildi ancak emekçilerin gerçek enflasyonunu karşılamayan teklif kabul edilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'nin Urfa'daki büro açılışında eş başkan adayı gözaltına alındı
    HDP'nin Urfa'daki büro açılışında eş başkan adayı gözaltına alındı

    HDP’nin Urfa Ceylanpınar’daki seçim bürosu açılışına polis saldırdı. Saldırı sırasında belediye eş başkan adayı Narin Gezgör gözaltına alındı.

    Fransa’da grev ve eylem günü: Asgari ücrete zam, zenginlere vergi!
    Fransa’da grev ve eylem günü: Asgari ücrete zam, zenginlere vergi!

    Fransa’da sendikalar, öğrenci örgütleri ve Sarı Yelekler hareketi içindeki kimi grupların katılımıyla iş bırakma ve yürüyüşler gerçekleştiriyor.

    Balkır, Çukur’da Nesimi Çimen türküsü seslendirdi: İçimizde bir sızı
    Balkır, Çukur’da Nesimi Çimen türküsü seslendirdi: İçimizde bir sızı

    Nesimi Çimen’in “Ruhumda Sızı” türküsünü Çukur dizisinde seslendiren Müzisyen Ender Balkır: Amacımız Nesimi Çimen’i bilmeyen gençlere ulaşmaktı.

    Bölge’de bir yılda 11 bin 643 hak ihlali yaşandı
    Bölge’de bir yılda 11 bin 643 hak ihlali yaşandı

    İHD Diyarbakır Şubesi hak ihlalleri raporu açıkladı: Türkiye’de, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sınırsız bir tehdit altında.

    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti
    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti

    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Özdemir, hayatını kaybetti.

    DMD hasta yakınları: Kas Hastalıkları Merkezi'nde rotasyon istemiyoruz
    DMD hasta yakınları: Kas Hastalıkları Merkezi'nde rotasyon istemiyoruz

    DMD hasta yakınları, İzmir Tepecik Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi'nde doktorların 3 ayda bir rotasyona tabi tutulmasına tepki gösterdi.

    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor
    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor

    85 hafta boyunca Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sürdürülen Adalet Nöbeti 15 Şubat’tan itibaren Bursa’da devam edecek.

    Gazeteci Nedim Türfent’e destek: Yanındayız!
    Gazeteci Nedim Türfent’e destek: Yanındayız!

    Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları bin gündür cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Türfent’e destek olmak için mektup yazdı.

    CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı
    CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

    222 gündür cezaevinde olan CHP PM üyesi Eren Erdem açlık grevi eylemini sonlandırdı.

    ‘Sanayi ve plansız yapılaşma hava kalitesini olumsuz etkiliyor’
    ‘Sanayi ve plansız yapılaşma hava kalitesini olumsuz etkiliyor’

    Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, kentteki hava kirliliğiyle ilgili Evrensel’e konuştu.