Radyoloji Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tÃ¼kenmiÅŸlik sendromu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen 'SaÄŸlÄ±k Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n GÃ¼venliÄŸi-SKOPÄ° Sempozyumu'nun sonuÃ§ bildirgesinde radyoloji Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na dikkat Ã§ekildi.

SaÄŸlÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ÇalÄ±ÅŸma Grubu ve Türk Tabipleri BirliÄŸi UzmanlÄ±k Dernekleri EÅŸgüdüm Kurulu tarafÄ±ndan 21 Ekim'de Ä°stanbul'da düzenlenen 'SaÄŸlÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n GüvenliÄŸi-SKOPÄ° Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi yayÄ±nlandÄ±. Bildirgede, radyoloji çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tükenmiÅŸlik sendormuna yakalanma riskine dikkat çekildi. Ä°ÅŸleri gereÄŸi radyasyona maruz kalan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± yönündeki sorunlarÄ±n tespit ve çözüm önerileri de bildirgede yer aldÄ±.

SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm ProgramÄ±’nÄ±n hasta taleplerinde bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanmasÄ±na neden olduÄŸu vurgulanan bildirgede ÅŸöyle denildi: “Bu durum radyolojik tetkik sayÄ±larÄ±nda önemli bir artÄ±ÅŸa yol açmaktadÄ±r. Bu artÄ±ÅŸ skopi kullanÄ±mÄ±na da yansÄ±maktadÄ±r. Birçok uzmanlÄ±k alanÄ±nda skopi kullanÄ±mÄ± hÄ±zla yaygÄ±nlÄ±k kazanmaktadÄ±r.”

Bildirgede, tÄ±bbi cihaz alt yapÄ±sÄ± ve nitelikli teknik personel sayÄ±sÄ±nÄ±n, tÄ±bbi talepteki artÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek “Bu durum özellikle radyoloji alanÄ±ndaki hekimler ve diÄŸer saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± açÄ±sÄ±ndan tükenmiÅŸlik sendromu riski doÄŸurmaktadÄ±r” denildi.

Bildirgede, “radyoloji teknisyen/teknikerlerinin mesleki eÄŸitimlerindeki yetersizlikler, radyasyon cihazlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±yla ilgili görev tanÄ±mlarÄ±nÄ±n net ve tam olmayÄ±ÅŸÄ±, bazÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n görevi olmadÄ±ÄŸÄ± halde cihaz kullanmasÄ± veya kullanmaya zorlanmasÄ±, radyasyonun olumsuz etkilerine karÅŸÄ± saÄŸlÄ±k personelinin güvenliÄŸini saÄŸlayacak olan önlemlerde ve kiÅŸisel koruyucu donanÄ±mlardaki eksiklikler, saÄŸlÄ±k personelinin radyasyona maruz kalmalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda güvenlikleri ve haklarÄ± konusundaki yasal mevzuat farklÄ±lÄ±klarÄ±” yaÅŸanan sorunlarÄ±n nedenleri arasÄ±nda sayÄ±ldÄ±.

Dile getirilen çözüm önerilerinden bazÄ±larÄ± ise ÅŸu ÅŸekilde:

â– YapÄ±lacak olan tüm düzenlemelerde hem saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi hem de hasta güvenliÄŸinin ön planda tutulmasÄ± gerekir.

â– Radyasyona maruz kalan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n haklarÄ± güvenli ve saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma ortam ve koÅŸullarÄ± ile birlikte deÄŸerlendirilmelidir.

â– Güvenli ve saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma ortamÄ± ve koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve takibi açÄ±sÄ±ndan yeterli sayÄ±da radyasyondan korunma uzmanÄ± olmalÄ±dÄ±r.

â– Radyasyon cihazlarÄ±nÄ±n kullanÄ±m sürecinde kalibrasyonlarÄ±nÄ±n takibi ve güvenliÄŸinin kontrolü aksatÄ±lmadan uygulanmalÄ±dÄ±r.

â– KiÅŸisel koruyucu donanÄ±mlar belirlenmiÅŸ olan standartlara uygun olmalÄ± ve kullanÄ±m kurallarÄ±na uyularak rutin hasar takibi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– Radyasyona maruz kalan tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸe giriÅŸ ve periyodik muayeneleri belirlenen kurallar ve içerik çerçevesinde mutlaka yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– Gerekmedikçe/gerekçelendirilmedikçe tetkik istenmemesi, istenilen tetkik açÄ±sÄ±ndan da ideal ve en düÅŸük doz uygulamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, ALARA ilkesine uyulmasÄ± önemli bir kural olarak daima hatÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.

â– Radyasyona maruz kalan tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli çalÄ±ÅŸma hakkÄ± baÅŸta olmak üzere diÄŸer hukuki, maddi ve sosyal haklarÄ± konusunda yürütülecek olan çalÄ±ÅŸmalar açÄ±sÄ±ndan ortak tutum ve davranÄ±ÅŸ oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r.

â– Bu süreç içinde radyasyon ile çalÄ±ÅŸanlarÄ±n eÄŸitimi özel önem göstermektedir. Standartlara uygun eÄŸitim ve belgelendirme/ehliyet süreci düÅŸünülmelidir. (Ankara/EVRENSEL)

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