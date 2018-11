HDPâ€™li seÃ§ilmiÅŸlere yÃ¶nelik operasyonun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

HDP’li belediye başkanları ve dönemin eş genel başkanlarıyla milletvekillerine yapılan baskın gözaltı ve tutuklama sürecinin üzerinden iki yıl geçti.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP’ye yönelik 4 Kasım 2016 tarihindeki operasyonun 2’inci yılına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 4 Kasım’da siyasilere yapılan operasyonun dokunulmazlıkların kaldırılması ile başladığını belirterek, operasyonla halkın umudunun kırılmak istendiğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, tüm halkı vekillerine siyasilere sahip çıkmaya çağırdı. Buldan, 4 Kasım’ın 15 Temmuz darbe girişiminin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, bu operasyonun HDP’yi kriminalize etme operasyonu olduğunu söyledi. “Bu aynı zamanda halka karşı yapılan bir saray operasyonu” ifadelerini kullanan Buldan, ‘darbe süreci’ olarak tarif ettiği operasyonun dokunulmazlıkların kaldırılması ile düğmeye basıldığını anlattı.

YENİDEN DİZAYN İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Buldan, şöyle dedi: “4 Kasım operasyonu ile Türkiye’yi yeniden dizayn etmeye çalıştılar. AKP ve MHP bu işin başına geçtiler ve Türkiye’yi yeniden dizayn etmek için düğmeye bastılar. Selahattin Demirtaş, özellikle halklara umut veren bir liderdi ve onu rehin alarak bu cesaretini kırmak istediler. İki kez Cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş halkların umuduydu. Bu umudu kırmak için Demirtaş iki yıldır rehin tutuluyor. Figen Yüksekdağ, kadın direnişinin umuduydu ve bu umudu kırmak için iki yıldır Sevgili Yüksekdağ’ı rehin tutuyorlar. Sevgili İdris Baluken, demokratik barış ve müzakere sürecinin cesaretli savunucusuydu, onu da rehin tutuyorlar. Gültan Kışanak, 12 Eylül vahşetinden direnişle çıkan ve yerel yönetimlerde tüm kadınlara ve halklara umut veren bir direnişçiydi ve o yüzden onu rehin tutuyorlar. Sebahat Tuncel, Selma Irmak, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Burcu Çelik, Aysel Tuğluk, Bekir Kaya, Tuncer Bakırhan, Edibe Şahin, Nurhayat Altun, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan. Bu insanlar, kendilerini halkımızın mücadelesine adayan arkadaşlarımızdı.” dedi.

‘FETÖ’ SAVCILARININ İDDİANAMELERİ İLE TUTUKLULAR

Sezai Temelli ise cezaevinde olan HDP’li siyasilerin FETÖ davalarından tutuklu savcıların iddianamesi ile cezaevinde olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: “Bu gidişata dur diyemezsek bu ülke hepimiz için büyük bir cezaevine dönüşecek. Nasıl ki Ortadoğu ve bu ülkede çözümsüzlüğü dayatanlar, tüm haklarımızın insanlarımızın özgürlüklerimizi gasp edenler şiddet ve savaştan besleniyorsa, demokrasi ve barıştan yana olan bizler de yan yana geleceğiz ve bu ülkeye reva görülen bu rejime son vereceğiz. 4 Kasım bu ülke için bir utanç tarihidir, bu utancı temizlemek hepimizin boynunun borcudur. 27’nci dönem Parlamentosu bir an önce bu adımı atmalıdır ve Leyla Güven bir an önce serbest bırakılmalıdır. Bu utancı temizlemek bu Parlamento'nun en önemli önceliği olmalıdır. Bir an önce arkadaşlarımızın serbest bırakılma çağrısını yapıyoruz. (Ankara/EVRENSEL)

‘HALKLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Diyarbakır’da da HDP, 4 Kasım 2016’da HDP’li seçilmişlere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin il binalarının önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan HDP Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy, “ Bütün dönemlerde farklı bahaneler ve isimlerle demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonların ortak amacı, Türkiye’de tekçi, otoriter ve faşist bir rejimin kurumsallaşmasının önünde duracak ve Türkiye halklarının, ortak, eşit ve özgür yaşamını kuracak tek toplumsal ve siyasal güç olmamız. 23 Temmuz 2015’te Çözüm Süreci’nin bitirilerek savaş ve çökertme planının devreye sokulması şeklinde karşılık buldu” dedi. Partilere yönelik operasyonlara karşı halklara umut olmaya devam ettiklerini dile getiren Özsoy, “Bizler, Türkiye halklarını şiddet girdabına sokmak ve tek adam yönetimine mahkum etmek isteyen bu anlayışın karşısında dün olduğu gibi bugün de en güçlü duruşu ortaya koymaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

İZMİR'DEKİ AÇIKLAMAYA YASAKLAMA

HDP'li vekillere yönelik yapılan operasyonların yıl dönümünde İzmir'de HDP il örgütü de basın açıklaması yaptı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılması planlanan basın açıklaması İzmir Valiliği'nin yasaklamasından kaynaklı il binası önünde yapıldı.

'4 Kasım Siyasi Darbeler İrademizi Tesim Alamaz' pankartını açan HDP'liler, tutuklu fotoğraflarını taşıdılar. HDP'liler, seçilmiş olan iradelerinin serbest bırakılmasını istedi. Açıklama sırasında 'HDP Umuttur, Umut Dimdik Ayakta', 'Seçtik Yine Seçeceğiz' ve 'Direne Direne Kazanacağız' sloganları atıldı.

Tek şeriti kapatacak şekilde yola inen HDP'lilere emniyet yine engel olmaya çalıştı. Emniyet İl Müdür Yardımcısı, yolda açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek müdahale etmekle tehdit. Kısa süreli tartışmanın ardından basın açıklaması başlanıldı. Açıklamaya HDP İzmir Milletvekili, Serpil Kemalbay, HDP Urfa Miletvekili Ayşe Sürücü ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz katıldı. EMEP yöneticileri de açıklamaya katıldı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, barış içinde yaşam mücadelesi veren HDP'lilerin seslerinin bastırılmak istendiğini belirterek "Biz siyaseti bu topraklarıdaki savaş kaderini değiştirmek için yapıyoruz. Tutuklu vekillerimiz de bu kaderi değiştirmek isterken rehin alındı. Biz halkların eşit ve özgür bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı barışın yolunu Kürtler kapatıyor. İdlip için çözüm arıyor da neden Kobane için aramıyor. Halkların kendi kendini yönetmesinden neden rahatsız oluyorsunuz. Halkların barış talepleri karşılandığında İzmir'de barış içinde yaşayacak, İstanbul'da. HDP barış mücadelesini vermeye devam edecek. Sokaklarda, meydanlarda, mecliste hayatın her alanında özgürlük içinde vereceğiz. Her birimizin özgür bir şekilde yaşayabilmesi için demokrasi mücadelesine ihtiyacımız var" dedi.

Daha sonra basın açıklamasını okuyan HDP İzmir İl Eşbaşkanı Semra Uzunok da parti olarak bu saldırıları boşa çıkarmanın mücadelesini vermeye devam ettiklerini dile getirerek şunları söyledi "4 Kasım Siyasi Darbesi’nin 2’inci yıldönümünde, Biz’ler, Türkiye halklarını şiddet girdabına sokmak ve 'tek adam yönetimi'ne mahkum etmek isteyen bu anlayışın karşısında dün olduğu gibi bugün de en güçlü duruşu ortaya koymaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik yapılan topyekûn saldırılara karşı topyekûn bir direniş gösterecek, bu hamleleri boşa çıkaracak örgütsel ve siyasal mücadelemizi sürdüreceğiz. Halklarımızın emeği, iradesi ve oylarıyla temsil hakkını kazanan vekillerimiz şahsında partimize yapılan bu siyasi darbeyi protesto ediyoruz. Halkımızın demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin kararlı neferi olacağımızın sözünü veriyoruz". (İzmir/EVRENSEL)

‘12 BİNDEN FAZLA PARTİLİLİMİZ TUTUKLANDI’

HDP Dersim il örgütü de sanat sokağında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları, Demokratik Alevi Derneği (DAD) Genel Başkanı Musa Kulu ve il yöneticileri katıldı.

Açıklamayı yapan Milletvekili Musa Farisoğulları, “Hukuk dışı bir şekilde yapılan operasyonlar Türkiye siyasetine ‘4 Kasım darbesi’ olarak geçmiştir. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 28 Temmuz 2015’deki “dokunulmazlıklar kaldırılmalı” ve “bedelini ödemeliler” açıklamasından sonra HDP ve bileşeni partilerin yönetici ve üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 12 binden fazla partilimiz gözaltına alındı; 5 binin üzerinde yöneticimiz, belediye eş başkanlarımız ve üyemiz ise tutuklandı” diye konuştu. Farisoğulları, operasyonların durdurulması için diyalog ve müzakere çağrısı yaptı. (Dersim/EVRENSEL)

