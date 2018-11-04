HDPâ€™li seÃ§ilmiÅŸlere yÃ¶nelik operasyonun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

HDPâ€™li belediye baÅŸkanlarÄ± ve dÃ¶nemin eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ±yla milletvekillerine yapÄ±lan baskÄ±n gÃ¶zaltÄ± ve tutuklama sÃ¼recinin Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§ti.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP’ye yönelik 4 KasÄ±m 2016 tarihindeki operasyonun 2’inci yÄ±lÄ±na iliÅŸkin parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan 4 KasÄ±m’da siyasilere yapÄ±lan operasyonun dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, operasyonla halkÄ±n umudunun kÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini söyledi. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ise, tüm halkÄ± vekillerine siyasilere sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Buldan, 4 KasÄ±m’Ä±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin devamÄ± niteliÄŸinde olduÄŸunu belirterek, bu operasyonun HDP’yi kriminalize etme operasyonu olduÄŸunu söyledi. “Bu aynÄ± zamanda halka karÅŸÄ± yapÄ±lan bir saray operasyonu” ifadelerini kullanan Buldan, ‘darbe süreci’ olarak tarif ettiÄŸi operasyonun dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile düÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

YENÄ°DEN DÄ°ZAYN Ä°ÇÄ°N DÜÄžMEYE BASTILAR

Buldan, ÅŸöyle dedi: “4 KasÄ±m operasyonu ile Türkiye’yi yeniden dizayn etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. AKP ve MHP bu iÅŸin baÅŸÄ±na geçtiler ve Türkiye’yi yeniden dizayn etmek için düÄŸmeye bastÄ±lar. Selahattin DemirtaÅŸ, özellikle halklara umut veren bir liderdi ve onu rehin alarak bu cesaretini kÄ±rmak istediler. Ä°ki kez CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan DemirtaÅŸ halklarÄ±n umuduydu. Bu umudu kÄ±rmak için DemirtaÅŸ iki yÄ±ldÄ±r rehin tutuluyor. Figen YüksekdaÄŸ, kadÄ±n direniÅŸinin umuduydu ve bu umudu kÄ±rmak için iki yÄ±ldÄ±r Sevgili YüksekdaÄŸ’Ä± rehin tutuyorlar. Sevgili Ä°dris Baluken, demokratik barÄ±ÅŸ ve müzakere sürecinin cesaretli savunucusuydu, onu da rehin tutuyorlar. Gültan KÄ±ÅŸanak, 12 Eylül vahÅŸetinden direniÅŸle çÄ±kan ve yerel yönetimlerde tüm kadÄ±nlara ve halklara umut veren bir direniÅŸçiydi ve o yüzden onu rehin tutuyorlar. Sebahat Tuncel, Selma Irmak, ÇaÄŸlar Demirel, Gülser YÄ±ldÄ±rÄ±m, Burcu Çelik, Aysel TuÄŸluk, Bekir Kaya, Tuncer BakÄ±rhan, Edibe Åžahin, Nurhayat Altun, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan. Bu insanlar, kendilerini halkÄ±mÄ±zÄ±n mücadelesine adayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±.” dedi.

‘FETÖ’ SAVCILARININ Ä°DDÄ°ANAMELERÄ° Ä°LE TUTUKLULAR

Sezai Temelli ise cezaevinde olan HDP’li siyasilerin FETÖ davalarÄ±ndan tutuklu savcÄ±larÄ±n iddianamesi ile cezaevinde olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bu gidiÅŸata dur diyemezsek bu ülke hepimiz için büyük bir cezaevine dönüÅŸecek. NasÄ±l ki OrtadoÄŸu ve bu ülkede çözümsüzlüÄŸü dayatanlar, tüm haklarÄ±mÄ±zÄ±n insanlarÄ±mÄ±zÄ±n özgürlüklerimizi gasp edenler ÅŸiddet ve savaÅŸtan besleniyorsa, demokrasi ve barÄ±ÅŸtan yana olan bizler de yan yana geleceÄŸiz ve bu ülkeye reva görülen bu rejime son vereceÄŸiz. 4 KasÄ±m bu ülke için bir utanç tarihidir, bu utancÄ± temizlemek hepimizin boynunun borcudur. 27’nci dönem Parlamentosu bir an önce bu adÄ±mÄ± atmalÄ±dÄ±r ve Leyla Güven bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu utancÄ± temizlemek bu Parlamento'nun en önemli önceliÄŸi olmalÄ±dÄ±r. Bir an önce arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. (Ankara/EVRENSEL)

‘HALKLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDÄ°YORUZ’

FotoÄŸraf: Evrensel

DiyarbakÄ±r’da da HDP, 4 KasÄ±m 2016’da HDP’li seçilmiÅŸlere yönelik yapÄ±lan operasyonlara iliÅŸkin il binalarÄ±nÄ±n önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AçÄ±klamada konuÅŸan HDP DiyarbakÄ±r milletvekili HiÅŸyar Özsoy, “ Bütün dönemlerde farklÄ± bahaneler ve isimlerle demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik gerçekleÅŸtirilen bu operasyonlarÄ±n ortak amacÄ±, Türkiye’de tekçi, otoriter ve faÅŸist bir rejimin kurumsallaÅŸmasÄ±nÄ±n önünde duracak ve Türkiye halklarÄ±nÄ±n, ortak, eÅŸit ve özgür yaÅŸamÄ±nÄ± kuracak tek toplumsal ve siyasal güç olmamÄ±z. 23 Temmuz 2015’te Çözüm Süreci’nin bitirilerek savaÅŸ ve çökertme planÄ±nÄ±n devreye sokulmasÄ± ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k buldu” dedi. Partilere yönelik operasyonlara karÅŸÄ± halklara umut olmaya devam ettiklerini dile getiren Özsoy, “Bizler, Türkiye halklarÄ±nÄ± ÅŸiddet girdabÄ±na sokmak ve tek adam yönetimine mahkum etmek isteyen bu anlayÄ±ÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda dün olduÄŸu gibi bugün de en güçlü duruÅŸu ortaya koymaya devam edeceÄŸimizin bilinmesini isteriz” diye konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° AÇIKLAMAYA YASAKLAMA

FotoÄŸraf: Evrensel

HDP'li vekillere yönelik yapÄ±lan operasyonlarÄ±n yÄ±l dönümünde Ä°zmir'de HDP il örgütü de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapÄ±lmasÄ± planlanan basÄ±n açÄ±klamasÄ± Ä°zmir ValiliÄŸi'nin yasaklamasÄ±ndan kaynaklÄ± il binasÄ± önünde yapÄ±ldÄ±.

'4 KasÄ±m Siyasi Darbeler Ä°rademizi Tesim Alamaz' pankartÄ±nÄ± açan HDP'liler, tutuklu fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±lar. HDP'liler, seçilmiÅŸ olan iradelerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. AçÄ±klama sÄ±rasÄ±nda 'HDP Umuttur, Umut Dimdik Ayakta', 'Seçtik Yine SeçeceÄŸiz' ve 'Direne Direne KazanacaÄŸÄ±z' sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Tek ÅŸeriti kapatacak ÅŸekilde yola inen HDP'lilere emniyet yine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Emniyet Ä°l Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ±, yolda açÄ±klama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini belirterek müdahale etmekle tehdit. KÄ±sa süreli tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ± baÅŸlanÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya HDP Ä°zmir Milletvekili, Serpil Kemalbay, HDP Urfa Miletvekili AyÅŸe Sürücü ve HDP Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz katÄ±ldÄ±. EMEP yöneticileri de açÄ±klamaya katÄ±ldÄ±.

HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸam mücadelesi veren HDP'lilerin seslerinin bastÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini belirterek "Biz siyaseti bu topraklarÄ±daki savaÅŸ kaderini deÄŸiÅŸtirmek için yapÄ±yoruz. Tutuklu vekillerimiz de bu kaderi deÄŸiÅŸtirmek isterken rehin alÄ±ndÄ±. Biz halklarÄ±n eÅŸit ve özgür bir ÅŸekilde yaÅŸamasÄ±nÄ± istiyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± barÄ±ÅŸÄ±n yolunu Kürtler kapatÄ±yor. Ä°dlip için çözüm arÄ±yor da neden Kobane için aramÄ±yor. HalklarÄ±n kendi kendini yönetmesinden neden rahatsÄ±z oluyorsunuz. HalklarÄ±n barÄ±ÅŸ talepleri karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nda Ä°zmir'de barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸayacak, Ä°stanbul'da. HDP barÄ±ÅŸ mücadelesini vermeye devam edecek. Sokaklarda, meydanlarda, mecliste hayatÄ±n her alanÄ±nda özgürlük içinde vereceÄŸiz. Her birimizin özgür bir ÅŸekilde yaÅŸayabilmesi için demokrasi mücadelesine ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi.

Daha sonra basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan HDP Ä°zmir Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Semra Uzunok da parti olarak bu saldÄ±rÄ±larÄ± boÅŸa çÄ±karmanÄ±n mücadelesini vermeye devam ettiklerini dile getirerek ÅŸunlarÄ± söyledi "4 KasÄ±m Siyasi Darbesi’nin 2’inci yÄ±ldönümünde, Biz’ler, Türkiye halklarÄ±nÄ± ÅŸiddet girdabÄ±na sokmak ve 'tek adam yönetimi'ne mahkum etmek isteyen bu anlayÄ±ÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda dün olduÄŸu gibi bugün de en güçlü duruÅŸu ortaya koymaya devam edeceÄŸimizin bilinmesini isteriz. Demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik yapÄ±lan topyekûn saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± topyekûn bir direniÅŸ gösterecek, bu hamleleri boÅŸa çÄ±karacak örgütsel ve siyasal mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. HalklarÄ±mÄ±zÄ±n emeÄŸi, iradesi ve oylarÄ±yla temsil hakkÄ±nÄ± kazanan vekillerimiz ÅŸahsÄ±nda partimize yapÄ±lan bu siyasi darbeyi protesto ediyoruz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n demokrasi, barÄ±ÅŸ ve özgürlük mücadelesinin kararlÄ± neferi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sözünü veriyoruz". (Ä°zmir/EVRENSEL)

‘12 BÄ°NDEN FAZLA PARTÄ°LÄ°LÄ°MÄ°Z TUTUKLANDI’

HDP Dersim il örgütü de sanat sokaÄŸÄ±nda bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamaya HDP DiyarbakÄ±r milletvekili Musa FarisoÄŸullarÄ±, Demokratik Alevi DerneÄŸi (DAD) Genel BaÅŸkanÄ± Musa Kulu ve il yöneticileri katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± yapan Milletvekili Musa FarisoÄŸullarÄ±, “Hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lan operasyonlar Türkiye siyasetine ‘4 KasÄ±m darbesi’ olarak geçmiÅŸtir. AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 28 Temmuz 2015’deki “dokunulmazlÄ±klar kaldÄ±rÄ±lmalÄ±” ve “bedelini ödemeliler” açÄ±klamasÄ±ndan sonra HDP ve bileÅŸeni partilerin yönetici ve üyelerine yönelik yapÄ±lan operasyonlarda 12 binden fazla partilimiz gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±; 5 binin üzerinde yöneticimiz, belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ve üyemiz ise tutuklandÄ±” diye konuÅŸtu. FarisoÄŸullarÄ±, operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± için diyalog ve müzakere çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Dersim/EVRENSEL)

www.evrensel.net