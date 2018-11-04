Ressam Yusuf KatipoÄŸlu, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Trabzon Devlet GÃ¼zel Sanatlar Akademisiâ€™nin kurucusu Ressam Yusuf KatipoÄŸlu, kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 77 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ressam Yusuf KatipoÄŸlu, kanser tedavisi gördüÄŸü BaÅŸkent Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. AkciÄŸer kanseri ile mücadele eden 77 yaÅŸÄ±ndaki KatipoÄŸlu, 5 gün önce yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Usta ressamÄ±n cenazesi, yarÄ±n Kuzguncuk Camisinde öÄŸle namazÄ±na müteakip düzenlenecek törenin ardÄ±ndan doÄŸup büyüdüÄŸü Trabzon'a gönderilecek. Trabzon'da salÄ± günü Ä°skenderpaÅŸa Camisinde öÄŸle namazÄ±na müteakip düzenlenecek törenin ardÄ±ndan KatipoÄŸlu'nun cenazesi Trabzon Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

YUSUF KATÄ°POÄžLU KÄ°MDÄ°R?

1941 yÄ±lÄ±nda Trabzon’da doÄŸan Yusuf KatipoÄŸlu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi EyüboÄŸlu atölyesinden 1968 yÄ±lÄ±nda mezun oldu. Resim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bir süre eÄŸitim kurumlarÄ±ndaki görevleri ile sürdürdü. 1971-1980 arasÄ±nda resim öÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±.

1975’te Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni kurdu. 1978’e kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nin yöneticiliÄŸini üstlendi. Devlet Resim Sergisi dahil yurtiçi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda pek çok sergiye katÄ±ldÄ±.

Ressam Ursula KatipoÄŸlu ile evli olan sanatçÄ±, 1981 yÄ±lÄ±nda eÄŸitim kurumlarÄ±ndaki görevlerini bÄ±rakarak Kuzguncuk’a yerleÅŸti ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± buradaki atölyesinde sürdürdü.

KatipoÄŸlu, 1975-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 30'dan fazla sergi açtÄ±.

EÅžÄ° URSULA Ä°LE TANIÅžMASI

Ressam Gülseren Südor, Evrensel'de kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da Yusuf KatipoÄŸlu ile Ursula KatipoÄŸlu'nun tanÄ±ÅŸma öyküsünü ÅŸu sözlerle aktarmÄ±ÅŸtÄ±:

"38 yÄ±l önce Trabzon’a iki Ä°sviçreli turist kÄ±z kardeÅŸ gelir. KarÅŸÄ±larÄ±na bildikleri üç dilden anlayan kimse çÄ±kmaz. Bu durumu çözmeye çalÄ±ÅŸanlar; çareyi has Trabzonlu; güzel sanatlar akademisi mezunu, ressam Yusuf KatipoÄŸlu’na müracaat etmekte bulurlar. 'Hocam, dillerinden anlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki turist kÄ±z var. Sen okumuÅŸ bir adamsÄ±n ve her dilden anlarsÄ±n!' diyerek çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± Yusuf’un gelecekteki yaÅŸam çizgisinin Ä°sviçreli Ursula ile kesiÅŸmesine vesile olurlar.

Yusuf’un her dilden nasÄ±l anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± soracak olursanÄ±z, cevabÄ± onu tanÄ±yan herkesin bildiÄŸi gibi, pandomim ve teatral yeteneÄŸiyle ilgilidir. Karadeniz’in dalgalarÄ± kadar hareketli, coÅŸkulu ve taklitçi Yusuf’a karÅŸÄ±n; Ursula, doÄŸup büyüdüÄŸü köyün karlÄ± daÄŸlarÄ±nÄ±n, sessiz, dinginliÄŸini almÄ±ÅŸtÄ±r. Her ikisinin yaÅŸam birlikteliÄŸindeki dengeyi de iÅŸte bu olgular saÄŸlar." (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

KatipoÄŸlu Ã§iftinin 38 yÄ±llÄ±k â€˜Birikimâ€™i

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 17:18

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