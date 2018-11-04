Patrona OSB'lerde daha Ã§ok bedelsiz arsa

Yeni uygulamayla 4. kademe geliÅŸmiÅŸ ilÃ§elerde bulunan OSB arazileri de artÄ±k bedelsiz tahsis edilecek. 2. ve 3. kademe iÃ§in ise indirim geldi.

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank tarafÄ±ndan açÄ±klanan ‘Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi’ uygulamasÄ±yla, OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamÄ± geniÅŸletildi. OSB’lerde tamamen veya kÄ±smen bedelsiz parsel tahsisi uygulamalarÄ±, ilk olarak 2004-2010 yÄ±llarÄ±nda baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan 2011-2017’de devam eden uygulamayla, OSB’lerde yaklaÅŸÄ±k 5 bin parsel patronlara tahsis edildi.

Geçen yÄ±l ilgili kanunda yapÄ±lan düzenlemedeki, “Bakanlar Kurulu kararÄ± ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kÄ±smen bedelsiz tahsis edilebilir, buna iliÅŸkin uygulamanÄ±n süresi Bakanlar Kurulu kararÄ± ile belirlenir” hükmü gereÄŸince, haziran ayÄ±ndan itibaren 3 yÄ±l boyunca bu kapsamda OSB’lerde tahsis yapÄ±lmasÄ±na imkan saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu kararda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

BEDELSÄ°Z ARAZÄ° VE Ä°NDÄ°RÄ°M ORANLARI ARTIRILDI

Bakan Varank’Ä±n, açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 16 maddelik ‘destek ve önlem paketi’nde yer alan, “OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi” uygulamasÄ±nÄ±n, önceki gün Resmi Gazete’de yayÄ±mlamasÄ±yla, 4. kademe geliÅŸmiÅŸ ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. AyrÄ±ca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasÄ±na devam edilecek. Öte yandan 2. ve 3. kademe geliÅŸmiÅŸ ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranlarÄ± da artÄ±rÄ±ldÄ±. Daha önce yüzde 40 indirim oranÄ±na sahip 2. kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranÄ±na sahip 3. kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çÄ±karÄ±ldÄ±.

BEDELSÄ°Z ARSA TAHSÄ°SÄ° ÅžARTLARI

BakanlÄ±k kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiÅŸ parseller, bölgelerin müteÅŸebbis heyeti veya genel kurulunca karar alÄ±nmasÄ± halinde, en az 10 kiÅŸilik istihdam öngören yatÄ±rÄ±mlara giriÅŸen gerçek veya tüzel kiÅŸilere, bedeli bakanlÄ±kça OSB’ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere tamamen veya kÄ±smen bedelsiz tahsis edilebilecek. Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kiÅŸiler arasÄ±nda öncelik sÄ±rasÄ±, yatÄ±rÄ±m tutarÄ±, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenecek. Parsel tahsisi için baÅŸvuran gerçek veya tüzel kiÅŸilerin, 5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10 kiÅŸilik, 5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 20 kiÅŸilik, 10 bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 30 kiÅŸilik ve 20 bin metrekareden büyük parseller için en az 50 kiÅŸilik istihdam taahhüt etmesi gerekecek. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 15:33

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