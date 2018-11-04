AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaza: 9 yaralÄ±

FotoÄŸraf: DHA

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaza: 9 yaralÄ±

    • 04 KasÄ±m 2018 14:51

    AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda bagajlarÄ± taÅŸÄ±yan araÃ§la uÃ§ak iÃ§lerini temizlemeye giden personeli taÅŸÄ±yan servis aracÄ± kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±; 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Atatürk HavalimanÄ±'nda bagajlarÄ± taÅŸÄ±yan araçlarÄ± çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden personeli taÅŸÄ±yan servis aracÄ± kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

    KazanÄ±n meydana geldiÄŸi N bölgesi yakÄ±nlarÄ±na çok sayÄ±da ambulans sevk edildi.

    Öte yandan kaza güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Görüntülerde aprondaki traktörün bir anda sola dönmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, arkadan gelen servisle çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

    FotoÄŸraf: DHA

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 15:09
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER AtatÃ¼rk HavalimanÄ±