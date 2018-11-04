YTÃœ'deki 'GenÃ§lik Zirvesi'ne genÃ§ler alÄ±nmadÄ±

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi'nde Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen ve sÄ±nav ertelenmesine neden olan â€˜GenÃ§lik Zirvesiâ€™ne birÃ§ok genÃ§ alÄ±nmadÄ±.

Burak BAÄžÇECÄ°

Ä°stanbul

YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) Türkiye Gençlik STK’leri Platformu (TGSP) tarafÄ±ndan dün düzenlenen ‘Gençlik Zirvesi’ne birçok öÄŸrenci alÄ±nmadÄ±. ÖÄŸrenciler, kapÄ±da zirveye katÄ±lÄ±m izni olanlarÄ±n isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir listeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Türkiye Gençlik STK’leri Platformu (TGSP), dün YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi’nde CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Gençlik Zirvesi düzenledi. Zirve, kampte olaÄŸanüstü koÅŸullarda gerçekleÅŸti. Okulda yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, binlerce öÄŸrencinin gireceÄŸi fizik sÄ±navÄ±, sÄ±nava 2 gün kala ertelendi. Rektörlük çok öncesinden hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kulüp etkinliklerini de yasakladÄ±.

'SORUNLARI GÄ°ZLEMEYE ÇALIÅžTILAR'

Etkinlikten bir gün önce okulda büyük bir seferberlik halinin hakim olduÄŸunu söyleyen öÄŸrenciler, yollarÄ±n yÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, etrafa çiçekler ekildiÄŸini aktardÄ±.

En dikkat çeken olay ise, öÄŸrencilerin en önemli sorunlarÄ±ndan biri olan yemekhane kuyruÄŸunu okul yönetiminin gizleme çabasÄ±ydÄ±. Sürekli ÅŸikayet etmelerine raÄŸmen okul yönetiminin yemekhane sÄ±rasÄ±na çözüm bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran öÄŸrenciler, cuma günü “birileri gelecek” denilerek yemekhane sÄ±rasÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bu duruma tepki gösteren öÄŸrenciler “Madem bu utanÄ±lacak bir durum, olmamasÄ± gereken bir durum, neden bu sorunu çözmek için bir ÅŸeyler yapmÄ±yorsunuz?” dedi.

KÜTÜPHANEYE GÄ°TMEK Ä°STEYEN ÖÄžRENCÄ°YE 5 POLÄ°SLE ENGEL

Öte yandan kütüphaneye gitmek için okula geldiÄŸini söyleyen öÄŸrencilere, çok daha uzakta olan teknopark kapÄ±sÄ±ndan girebilecekleri söylendi. Buna tepki göstererek kapÄ±dan içeri yürümeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir kadÄ±n öÄŸrenci, bir anda etrafÄ±nÄ± 5 polisin sardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä±srar ederse iÅŸlem baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± söylediklerini aktardÄ±.

BÄ°LAL ERDOÄžAN 'GENÇLERÄ°N GÖRÜÅžLERÄ° BÜTÜN TARAFLAR TARAFINDAN DÄ°NLENMELÄ°' DEMÄ°ÅžTÄ°

'Gençlik Zirvesi’nin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Bilal ErdoÄŸan “GençliÄŸin sorunlarÄ±nÄ±n, gençliÄŸin meselelerinin konuÅŸulmasÄ± gerektiÄŸini ve özellikle üniversiteli gençler tarafÄ±ndan konuÅŸulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Gençlerin sesinin, görüÅŸlerinin, beklentilerinin bütün ilgili taraflar tarafÄ±ndan net bir ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lmasÄ± dinlenmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz” dedi. Ancak gençliÄŸin sorunlarÄ±nÄ± gençlerin konuÅŸacaÄŸÄ± Gençlik Zirvesi’ne gençler alÄ±nmadÄ±.

Cumartesi günü okula gelen öÄŸrenciler, kapÄ±da zirveye katÄ±lÄ±m izni olan “katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n” isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir listeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

TGSP'NÄ°N DÄ°KKAT ÇEKEN YAPISI

Ä°çinde çocuk istismarÄ±yla gündeme gelen Ensar VakfÄ± da dahil hükümete yakÄ±n dernek, vakÄ±f, STK ve MÜSÄ°AD gibi sermaye gruplarÄ±nÄ±n gençlik yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n olduÄŸu TGSP, AKP’nin özellikle son dönemde üniversite gençliÄŸini kazanmaya yönelik attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardan biri olarak göze çarpÄ±yor.

ErdoÄŸanâ€™dan Ã¶ÄŸrencilere: Burs deÄŸil kredi al; bedavacÄ±lÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 14:48

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