ABDâ€™nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ikinci adÄ±mÄ± baÅŸlÄ±yor

Trumpâ€™Ä±n, Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmadan tek taraflÄ± olarak Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan uygulamaya koyacaÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ikinci aÅŸamasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, Ä°ran ile nükleer anlaÅŸmadan tek taraflÄ± olarak çekilmesinin ardÄ±ndan uygulamaya koyacaÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ikinci aÅŸamasÄ± yarÄ±n yürürlüÄŸe giriyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n anlaÅŸmadan çekilme kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 90 ve 180 günlük iki aÅŸamayla yeniden uygulanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bu kapsamda 90 günün ardÄ±ndan ilk yaptÄ±rÄ±mlar 7 AÄŸustos’ta devreye girdi. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi 180 günlük sürenin dolmasÄ±yla ikinci aÅŸama yaptÄ±rÄ±mlar ise yarÄ±n Türkiye saat ile 08.00’de baÅŸlayacak.

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, 5 KasÄ±m'da baÅŸlayacak yaptÄ±rÄ±mlar 6 maddeden oluÅŸuyor. Maddelerin baÅŸÄ±nda, Ä°ran’Ä±n liman operatörleri, gemicilik ve gemi inÅŸaatÄ± sektörleri bulunuyor. YaptÄ±rÄ±mlar, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Gemicilik HatlarÄ±, Güney Gemicilik HattÄ± gibi firmalarÄ± ve bunlarÄ±n ilgili olduÄŸu kuruluÅŸlarÄ± kapsÄ±yor.

Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ikinci maddesini ise petrolle ilgili iÅŸlemler oluÅŸturuyor. Ä°ran Ulusal Petrol Åžirketi (NIOC) ve Ulusal Tanker Åžirketi (NITC) gibi kuruluÅŸlarÄ± da kapsayan yaptÄ±rÄ±mlar, Ä°ran'dan petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satÄ±n alÄ±mÄ±na uluslararasÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getiriyor.

FÄ°NANS SEKTÖRÜ DE HEDEFTE

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bir diÄŸer hedefinde ise yabancÄ± finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°ran Merkez BankasÄ± ve belirli Ä°ranlÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemler yer alÄ±rken, 4. madde yine Ä°ran Merkez BankasÄ± ve bazÄ± Ä°ranlÄ± finans kuruluÅŸlarÄ±na özel finansal mesaj hizmetlerinin önlenmesini içeriyor. Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 5. ve 6. maddelerinde de aracÄ±lÄ±k ve sigorta ÅŸirketleri ile Ä°ran enerji sektörüne yönelik kÄ±sÄ±tlamalar bulunuyor.

Öte yandan ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 5 KasÄ±m’da yürürlüÄŸe girecek yaptÄ±rÄ±mlar çerçevesinde 700’ü aÅŸkÄ±n Ä°ranlÄ± kiÅŸi ve kurumun daha kara listeye ekleneceÄŸini belirtti.

12 MADDELÄ°K ÅžARTTA NELER VAR?

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da ABD’nin nükleer anlaÅŸmadan çekilmesinin ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ran’la yeni bir anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak 12 maddelik ÅŸart ortaya attÄ±. Pompeo’nun dile getirdiÄŸi 12 ÅŸart arasÄ±nda Ä°ran’Ä±n, UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±na (UAEA) önceki nükleer programlarÄ±nÄ±n askeri boyutlarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± ve bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bÄ±rakmasÄ±, Taliban, Hizbullah, Hamas ve Filistin Ä°slami Cihad Hareketilerine desteklerini geri çekmesi, Ä°ran, Suriye’nin tamamÄ±nda Ä°ran komutasÄ±nda bulunan güçleri geri çekmesi ve Ä°ran, Ä°srail’i yok etme ile Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirliklerine füze atmaktan vazgeçmek gibi maddeler yer alÄ±yor.

BÄ°RÄ°NCÄ° PAKETTE NELER VARDI?

ABD’nin 7 AÄŸustos’ta Ä°ran’a yönelik yeniden uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± birinci aÅŸama yaptÄ±rÄ±mlar çerçevesinde Ä°ran hükümetinin, ABD dolarÄ± satÄ±n almasÄ±, altÄ±n ve deÄŸerli madenlerle ticaret yapmasÄ± yasaklandÄ±. Ä°ran’Ä±n çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptÄ±rÄ±m uygulandÄ±, Tahran’a sivil havacÄ±lÄ±k yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geri getirildi, yaptÄ±rÄ±mlar kapsamÄ±nda Ä°ran’Ä±n yolcu uçaklarÄ± ve uçak parçasÄ± ithalatÄ± engellendi. Ä°ran’Ä±n para birimi tümen üzerinden ülke dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸecek önemli iÅŸlemlere kÄ±sÄ±tlamalar uygulandÄ± ve ABD'ye Ä°ran tarafÄ±ndan yapÄ±lan el yapÄ±mÄ± halÄ± ve gÄ±da ürünlerinin ihracatÄ± yasaklandÄ±. Ä°ran’Ä±n dÄ±ÅŸ borcuna baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± ve satÄ±n alÄ±nmasÄ±na yaptÄ±rÄ±mlar kapsamÄ±nda yasak getirildi. (AA)

8 ÜLKE YAPTIRIMLARDAN MUAF

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, cuma günü yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 5 KasÄ±m’dan itibaren yeniden uygulanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Buna karÅŸÄ±n, Ä°ran'dan petrol ithalatÄ±nÄ± kayda deÄŸer ÅŸekilde düÅŸüren ancak sÄ±fÄ±rlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatÄ± için geçici muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Pompeo, bu ülkelerin 5 KasÄ±m Pazartesi günü açÄ±klanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Pompeo, yaptÄ±rÄ±mlar açÄ±sÄ±ndan Avrupa BirliÄŸi'ne hiçbir muafiyet tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

FotoÄŸraf: DHA

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ABD'nin Ä°ran'a yönelik 5 KasÄ±m’da baÅŸlatacaÄŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar öncesi Donald Trump'a "Ä°ran'Ä± asla tehdit etme" ifadelerini kullandÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre kasÄ±m 1979'da ABD'nin Tahran BüyükelçiliÄŸi'nin basÄ±lmasÄ±nÄ±n yÄ±ldönümünde Ä°ran'Ä±n birçok kentinde etkinlik yapÄ±ldÄ±.

Etkinlik kapsamÄ±nda Tahran'daki eski ABD BüyükelçiliÄŸi önünde toplanan kalabalÄ±ÄŸa konuÅŸan Tümgeneral Caferi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± hedef alarak, "Bizi asla tehdit etme ve askeri tehditle korkutmaya çalÄ±ÅŸma, çünkü Amerikan askerlerinin Ä°ran'Ä±n Tebes kenti ve Basra Körfezindeki korku dolu baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ± unutulmuÅŸ deÄŸil" diye konuÅŸtu.

4 KasÄ±m 1979'da, Ä°ran'da ÅŸah rejimine baÅŸkaldÄ±ran öÄŸrenciler Åžah Muhammed RÄ±za Pehlevi'nin ABD’ye kabulünü protesto etmek üzere ABD'nin Tahran'daki büyükelçilik binasÄ±nÄ± iÅŸgal etmiÅŸ ve 90 kiÅŸiyi rehin almÄ±ÅŸtÄ±. Sonra 38 kiÅŸiyi serbest bÄ±rakan öÄŸrenciler, 52 rehineyi 444 gün boyunca rehin tutmuÅŸtu. OlayÄ±n ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkiler kopmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

ABD, Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan 8 Ã¼lkeyi muaf tutacak

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