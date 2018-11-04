Samsun'da ekonomi paneli: HoÅŸnutsuzluk, arayÄ±ÅŸÄ± artÄ±racaktÄ±r

Samsun'da Arzu Ã‡erkezoÄŸlu, BÃ¼lent FalakaoÄŸlu ve Ã–zgÃ¼r Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla 'ekonomik kriz ve demokrasi mÃ¼cadelesi' konulu panel dÃ¼zenlendi.

Samsun’da dün düzenlenen ‘ekonomik kriz ve demokrasi mücadelesi’ konulu panelde krize karÅŸÄ± emekçilerin ortak mücadeleyi büyütmesi vurgusu yapÄ±ldÄ±. Panele DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Evrensel Gazetesi Ekonomi YazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu ve Akademisyen Özgür Öztürk konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

'Ä°LK Ä°Åž BÖLÜNMÜÅžLÜÄžÜ ORTADAN KALDIRMAK'

Akademisyen Özgür Öztürk, toplumun üçte ikisinin iÅŸçi ve emekçi olduÄŸunu ancak örgütsüz ve parçalanmÄ±ÅŸ durumda bulunduklarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n, talepleri etrafÄ±nda birleÅŸerek ortak bir mücadeleye yönelmesi gerektiÄŸini vurgulayan Öztürk, “Ä°lk iÅŸimiz bölünmüÅŸlüÄŸü ortadan kaldÄ±rmak ve ortak bir mücadeleyi örgütlemektir. Bunun için somut adÄ±mlar atarak kararlÄ± ve Ä±srarlÄ± çalÄ±ÅŸmalar yürütmek gerekir” dedi.

'SOMUT ADIMLAR ATILMALI'

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ise “Bizler gelen faturalarda, her gün yapÄ±lan zamlarda, düÅŸük ücretlerde, iÅŸten atmalarda, güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rma biçimlerinde, artan borçlarÄ±mÄ±zda krizi yaÅŸÄ±yoruz” dedi.

“Krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceksek bir mücadele programÄ± yapÄ±p hayata geçirmeliyiz” diyen ÇerkezoÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Somut adÄ±mlar atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret insanca yaÅŸanacak seviye yükseltilsin, iÅŸsizliÄŸin bu kadar yüksek olduÄŸu bir ortamda toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklansÄ±n. Ä°ÅŸsizlik fonu iÅŸçilere kullanÄ±lsÄ±n, vergi adaleti saÄŸlansÄ±n. Asgari ücretten vergi alÄ±nmasÄ±n, az kazanandan az çok kazanÄ±ndan çok vergi alÄ±nsÄ±n. Elektrik, su, doÄŸalgaz, ulaÅŸÄ±ma yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n.”

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KRÄ°ZÄ°N BAÅžINDAYIZ ARAYIÅž ARTACAK’

Evrensel Ekonomi YazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nda krizin kiÅŸisel ya da taktiksel tutumlarla açÄ±klanamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ülkemizde asÄ±l krizin yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan sonra yoksulluÄŸun, iÅŸsizliÄŸin, enflasyonun ve borçlarÄ±n katlanarak artmaya devam edeceÄŸini belirten FalakaoÄŸlu ÅŸunlarÄ± ifade etti:

“Krizi sadece yönetenlerin niyetleri ve politik hamleleri ile deÄŸerlendiremeyiz. Yönetenler yaptÄ±klarÄ± her ÅŸeyi bilinçli olarak yapÄ±yor. Krizler sömürü sistemi ile kurulan baÄŸÄ±mlÄ± iliÅŸkilerin zorunlu sonuçlarÄ±dÄ±r. AKP iktidarÄ± en üstteki sermaye kesimini ve en alttaki yoksul kesimlerin memnun ederek sürekli iktidarda kalmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yaptÄ±. Bunun için de en alttakileri sosyal yardÄ±mlarÄ± ve sosyal hizmetleri sunarak onlarÄ±n desteÄŸini aldÄ±. En büyük sermayedarlarÄ± ve onlarÄ±n altÄ±ndaki orta ölçekli sermaye gruplarÄ±nÄ±n destekleyerek palazlandÄ±rdÄ±. Kamu ihaleleri ve özelleÅŸtirmeler yoluyla yandaÅŸ sermaye oluÅŸturdu. Bunu yaparken bir yandan sömürü arttÄ±. Bir yandan da hazineyi boÅŸaldÄ±. ParasÄ± olmayanlara bile kredilerle borçlandÄ±rarak tüketime yöneltti. Bu kesimde zenginlik hissi yarattÄ±. Ä°ktidar bu ortamÄ± yaratÄ±rken ABD, Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden bol bol para alarak ülkeyi borç bataÄŸÄ±na sürükledi. Åžimdi ise dÄ±ÅŸarÄ±dan akan paralar kesildi ülkedeki üretimle hazinedeki bütçeyle borçlar arasÄ±nda uçurumlar oluÅŸtu. Ülke ekonomisi çÄ±kmaza girdi. AKP iktidarÄ± 3 yÄ±llÄ±k programla zenginlere daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± rantÄ± ve yoksullara verdiÄŸi sosyal yardÄ±mlarÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°ÅŸçi ve emekçilere ise daha az ücretle daha çok çalÄ±ÅŸmayÄ±, daha zor yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± vaat ediyor. Bu da önümüzdeki dönemde AKP’nin yedeklediÄŸi emekçi halk kesimlerindeki hoÅŸnutsuzluÄŸu, arayÄ±ÅŸÄ± artÄ±racaktÄ±r.”

MAKRO MARKET ÇALIÅžANLARI SAMSUN’DA DA EYLEMDE

Ä°ÅŸten atÄ±lan Makro Market çalÄ±ÅŸanlarÄ± adÄ±na söz alan bir iÅŸçi, “Hukuksuz bir ÅŸekilde ihbar ve kÄ±dem tazminatlarÄ±mÄ±z ödenmedi. Makro marketlerin Türkiye çapÄ±nda iÅŸten attÄ±ÄŸÄ± iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 bin 500. Ülkenin her yerinde olduÄŸu gibi Samsun’da da her Pazar günü Cumhuriyet meydanÄ±nda eylemler yapacaÄŸÄ±z” dedi. (Samsun/EVRENSEL)

Samsunâ€™da iÅŸten atÄ±lan Makro iÅŸÃ§ileri haklarÄ±nÄ± istiyor

Makro Market iÅŸÃ§ileri tazminatlarÄ±nÄ± istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 14:15

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