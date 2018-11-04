Bakan Pekcan: 6 bin 399 Ã¼rÃ¼nde haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ± tespit ettik

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, 366 firmanÄ±n 6 bin 399 Ã¼rÃ¼nÃ¼nde haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ± tespit ettiklerini aktardÄ±.

366 firmanÄ±n 6 bin 399 ürününde haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ± tespit ettiklerini belirten Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, "Hemen ceza kesmiyoruz, kendilerinden savunma istiyoruz. Savunma, kurul tarafÄ±ndan inceleniyor, haksÄ±z bulunursa ceza uyguluyoruz" dedi. Pekcan, yeni hal yasasÄ±yla da Yap iÅŸlet devret (YÄ°D) modeline geçmek istediklerini söyledi.

'SERBEST PÄ°YASA EKONOMÄ°SÄ°NE Ä°NANIYORUM'

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±’nda bir araya geldiÄŸi ekonomi muhabirlerine, bakanlÄ±ÄŸÄ±n faaliyetlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Pekcan, “Alo 175’e 48 bin civarÄ±nda ÅŸikayet geldi. Åžu ana kadar biz 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanÄ±n 6 bin 399 ürününde haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ± tespit ettik” dedi.

FirmalarÄ± "rahatsÄ±z etmeden", halktan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendirerek denetlemelerde bulunduklarÄ±nÄ± anlatan Pekcan, “Hemen ceza kesmiyoruz, kendilerinden savunma istiyoruz. Savunma, kurul tarafÄ±ndan inceleniyor, haksÄ±z bulunursa ceza uyguluyoruz. Ä°ncelemeler halen devam ediyor, süreç iÅŸliyor. Ä°ÅŸ dünyasÄ±ndan gelen biri olarak serbest piyasa ekonomisine inanÄ±yorum ama bu süreçte buna ihtiyaç vardÄ±. Sonra inÅŸallah her ÅŸey biraz daha yoluna girince, onu da kaldÄ±racaÄŸÄ±z” dedi.

'EXÄ°MBANK'I ANADOLU'YA YAYACAÄžIZ'

Pekcan, yeni “Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)” açmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± da belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Mevcut yapÄ±sÄ±yla deÄŸil, onlarÄ± biraz revize etmeyi planlÄ±yoruz. Yeni TTM’lerde de bölge ve talep odaklÄ± çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Nerelerde, hangi ürünlerde daha çok talep var, bu yöndeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Turquality Projesi’nin etki analizini inceledim, gerçekten baÅŸarÄ±lÄ± bir proje. Bunu da daha çok yeni firmalara açacaÄŸÄ±z. Eskilere ‘TeÅŸekkür ediyoruz, siz büyüdünüz, artÄ±k kendi ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n üzerinde duruyorsunuz’ deme vakti ama onlar da yeni pazarlara girerse onlarÄ±n da yanÄ±ndayÄ±z. Daha çok firmamÄ±zÄ±n yararlanabileceÄŸi bir sistemi getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir taraftan da ihracatÄ± artÄ±rabilmek için bunun esnafa, KOBÄ°’lere yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde eÄŸitimler veriyoruz. TOBB ile ortak ihracat destek merkezleri kuruyoruz. Ä°llerde KOBÄ°’lere, esnafa ihracat eÄŸitimleri vereceÄŸiz. Eximbank’Ä±n 12 ÅŸubesi oldu. Ä°lk aÅŸamada onu 20’ye çÄ±kararak Anadolu’ya yayacaÄŸÄ±z.”

Pekcan, gelecek dönemde ihracat desteklerine online baÅŸvuru alma ve onaylama sürecini baÅŸlatacaklarÄ± bildirdi.

Ticaret BakanÄ±, yeni ‘hal yasasÄ±’ taslaÄŸÄ± ile ilgili açÄ±klamalarda da bulundu. Yap iÅŸlet devret (YÄ°D) modeline geçmek istediklerini kaydeden Pekcan “BurasÄ± profesyonel bir ÅŸirket tarafÄ±ndan yönetilsin istiyoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

'Enflasyonla topyekÃ¼n mÃ¼cadele iÃ§in indirim bÃ¼yÃ¼k firmalara yaradÄ±'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 13:46

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