'AKP'nin niyeti HDPâ€™li seÃ§mene ulaÅŸmak'

Ä°stanbul'da kararsÄ±zlarÄ±n yÃ¼zde 20â€™yi bulduÄŸunu belirten Ãœnsal: Muhalefet herkes iÃ§in refah ve adalet istediÄŸine inandÄ±rmalÄ±

Kurucu üyesi olduÄŸu ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevi üstlendiÄŸi AKP ile sonraki yÄ±llarda yolunu ayrÄ±lan Fatma Bostan Ünsal, 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran genel seçimlerinde Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ± oluÅŸturan AKP-MHP arasÄ±nda yerel seçimlere dair yaÅŸanan ayrÄ±ÅŸma ve yeni ittifak arayÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Bostan Ünsal, özellikle Ä°stanbul gibi kritik merkezler konusunda “ittifakÄ±n bozulduÄŸu görüntüsü”nün AKP için HDP seçmenine ulaÅŸmanÄ±n bir yolu olduÄŸunu ifade etti. Ünsal, kararsÄ±zlarÄ±n yüzde 20’yi bulduÄŸu Ä°stanbul’da, bu dönemde muhalefetin “herkes için özgürlük, adalet ve refah istendiÄŸine inanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir zemini üretmesi gerekiyor” dedi.

‘AKP’NÄ°N AMACI HDP SEÇMENÄ°NE ULAÅžMAK’

AKP ile MHP arasÄ±nda 24 Haziran’da kurulan ittifak iliÅŸkisinin gerekçeleri üzerinde duran Ünsal, bu iliÅŸkiyi “24 Haziran’daki AKP-MHP ittifakÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yeniden seçilmesi için hayati olmanÄ±n ötesinde her iki parti için kazanç saÄŸlayacak mahiyette, popüler deyimle “win-win” (kazan-kazan) ÅŸeklinde bir iliÅŸkiydi” sözleriyle tanÄ±mladÄ±.

Ünsal, kurulan bu ittifakÄ±n ÅŸimdi yerel seçimlere doÄŸru gidilirken her iki parti açÄ±sÄ±ndan da bu kadar hayati önemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ünsal, bu durumun nedenlerini ise ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Her iki partinin baÅŸarÄ±lÄ± olma ihtiyacÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra özellikle yerel seçimlere hazÄ±rlanan ve seçmen tabanÄ±nÄ±n benzerlik göstermesi nedeniyle MHP’li belediyeleri kazanma ihtimali olduÄŸunu düÅŸünen AK Partili siyasetçiler yüzünden zor bir ittifak olacaktÄ±. AyrÄ±ca belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmanÄ±n hayati önemde olduÄŸu Ä°stanbul’da, HDP’nin üçüncü büyük parti olmasÄ± bu ÅŸehirde seçimi kazanmak isteyen AK Parti için MHP ittifakÄ±nÄ± cazip olmaktan çÄ±karÄ±yordu. AK Parti’nin HDP seçmenine ulaÅŸmasÄ± için ittifakÄ±n bozulduÄŸu görüntüsü faydalÄ± bile olabilirdi. Bir taraftan ‘Cumhur Ä°ttifakÄ± devam ediyor’ derken, diÄŸer taraftan yerel seçimlerde anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa düÅŸme ve andÄ±mÄ±z ile ilgili birbirine zÄ±t görüÅŸ bildirme ile Ä°stanbul gibi büyük ÅŸehirlerde, ana muhalefet partisinden sonraki en büyük parti olan ve büyük oy potansiyeli olan HDP’li seçmene ulaÅŸmanÄ±n imkanlarÄ± ortaya çÄ±kmaktadÄ±r.”

‘SÄ°YASET YENÄ° ÇALIM VE HAMLELERE AÇIK HALE GELDÄ°’

Yerel seçimlere doÄŸru gidilirken baÅŸka ittifaklarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n mümkün olup, olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna da yanÄ±t veren Ünsal, demokrasinin en temel özelliklerinden biri olan ‘iktidarÄ±n seçimler yoluyla deÄŸiÅŸmesinin normal görülmesinin’ adeta unutulduÄŸu bir siyasi vasatÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘MUHALEFETÄ°N YENÄ° ZEMÄ°N ÜRETMESÄ° GEREKÄ°YOR’

Ünsal, halkÄ±n yüzde 70’inden fazlasÄ±nÄ±n etkilendiÄŸini belirttiÄŸi ekonomik kriz ortamÄ±nda muhalefet parti liderlerine önemli sorumluluklar düÅŸtüÄŸünü vurguladÄ±.

Ünsal, son seçim sürecinden alÄ±nan derslerle AKP ve MHP seçmenini de maÄŸdur eden bu keyfi düzenin hukuk devletine evrilmesi, özgür ve müreffeh bir toplum için birlikte çalÄ±ÅŸabileceÄŸine toplum ikna edilebilinirse önemli bir destek saÄŸlanabileceÄŸini ifade etti.

Bunun saÄŸlanabilmesi için de, muhalefet partilerin klasik tabanlarÄ±ndan çÄ±kma eÄŸilimi göstermeleri gerektiÄŸini belirten Ünsal, “Mesela kararsÄ±zlarÄ±n yüzde 20’yi bulduÄŸu Ä°stanbul’da, bu dönemde muhalefetin, seçmenleri tekrar kendi partilerine döndürecek söylem ve pratiklerden kaçÄ±nmasÄ±, herkes için özgürlük, adalet ve refah istendiÄŸine inanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir zemini üretmesi gerekiyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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