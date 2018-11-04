Åžeker-Ä°ÅŸ: Ã–zelleÅŸtirme Ã§iftÃ§iyi maÄŸdur ediyor, pancar Ã¼retimi dÃ¼ÅŸecek

Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ä°sa GÃ¶k, 'Åžeker fabrikalarÄ± Ã¶zelleÅŸtirmeleri Ã§iftÃ§iyi maÄŸdur etmeye baÅŸladÄ±. Åžeker pancarÄ± Ã¼retimi dÃ¼ÅŸecek' dedi.

Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ä°sa Gök, "Åžeker fabrikalarÄ± özelleÅŸtirmeleri çiftçiyi maÄŸdur etmeye baÅŸladÄ±. Bunun en net sonucu gelecek yÄ±l ÅŸeker pancarÄ± üretimindeki ciddi düÅŸüÅŸle görülecektir" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Gök, yazÄ±lÄ± açÄ±lamasÄ±nda, ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ± stratejik ve milli bir deÄŸer olarak gördüklerini belirterek 14 ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesine dair ihale oluru kararÄ±nÄ±n iptali istemiyle DanÄ±ÅŸtaya baÅŸvurduklarÄ±nÄ± belirtti.

ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na özelleÅŸtirme sürecini ÅŸeffaf yürütmediÄŸi eleÅŸtirisinde bulunan Gök, "ÖzelleÅŸtirme Ä°daresince sektörel gerçekler ile mevzuata aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde yürütülen özelleÅŸtirme iÅŸlemleri kamu ve ülke zararÄ±na yol açabilecek noktaya gelmiÅŸtir. Bu sebeplerle de devri gerçekleÅŸmeyen fabrikalarla ilgili hukuka aykÄ±rÄ± süre uzatÄ±m kararlarÄ±nÄ±n iptali istemiyle DanÄ±ÅŸtay 13. Dairesinde davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" bilgisini verdi.

Gök, ÅŸeker sektöründe yapÄ±lan özelleÅŸtirmenin olumsuz etkilerinin görülmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hiçbir ciddi çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n, son derece kötü bir zamanda ve kamu zararÄ±na neden olacak ÅŸekilde yapÄ±lan ÅŸeker fabrikalarÄ± özelleÅŸtirmeleri çiftçiyi maÄŸdur etmeye baÅŸladÄ±. Bunun en net sonucu gelecek yÄ±l ÅŸeker pancarÄ± üretimindeki ciddi düÅŸüÅŸle görülecektir. ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi ve özelleÅŸtirme savunucularÄ± ne yazÄ±k ki Türkiye aleyhine olan süreci umursamÄ±yor. Bir yandan özelleÅŸtirme yapÄ±lÄ±rken, diÄŸer yandan gümrüksüz bir ÅŸekilde Bosna'dan NBÅž (niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker) ithalatÄ±nÄ±n önünün açÄ±lmasÄ±, ÅŸeker kategorisinde deÄŸerlendirilmeyerek ithalatÄ± yÄ±ldan yÄ±la katlanarak artan tatlandÄ±rÄ±cÄ± ticaretinin teÅŸviki, ülke ÅŸeker sektörü geleceÄŸinin karanlÄ±k olduÄŸunu bize net bir ÅŸekilde gösteriyor. SendikamÄ±z bugüne kadar olduÄŸu gibi gerçekleri kamuoyuna anlatmaktan, siyasileri bilgilendirmekten, sektörde üretimin sürdürülebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±na yönelik giriÅŸimlerine devam etmekten asla ve asla vazgeçmeyecektir." (Ankara/AA)

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