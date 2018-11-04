ATKâ€™den yargÄ±lamayÄ±Â deÄŸiÅŸtirebilecek rapor

Gazi Mahallesi'nde polis kurÅŸunuyla Ã¶len 2 gencin dosyasÄ±nda adli tÄ±p kurumunun raporu davanÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirebilir.

Gazi Mahallesi'nde polislerin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi araçtan yaralÄ± kurtulan Ramazan Altürk hakkÄ±nda adli tÄ±p kurumu’nca (ATK) hazÄ±rlanan raporda, aldÄ±ÄŸÄ± yaralarÄ±n “yaÅŸamÄ±nÄ± tehlikeye sokar nitelikte” olduÄŸu kaydedildi. Bu rapor doÄŸrultusunda sanÄ±k polisler hakkÄ±nda “Bilinçli taksirle” açÄ±lan dava, “OlasÄ± kastla öldürme” suçlamasÄ±na dönüÅŸebilir.

Ä°stanbul'un Sultangazi ilçesine baÄŸlÄ± Gazi Mahallesi'nde 14 Nisan akÅŸamÄ± polisin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ± bir araç içerisindeki BarÄ±ÅŸ Kerem (17) ve OÄŸuzhan Erkul (17), sÄ±kÄ±lan kurÅŸunlarÄ±n hedefi olup yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdi. AynÄ± araçta bulunan Demirhan Erkul, Birkan Yüksel ve Ramazan Altürk ise, olaydan yaralÄ± kurtuldu.

MA'nÄ±n haberine göre olaydan yaralÄ± kurutulan Ramazan Altürk’e iliÅŸkin muayene olduÄŸu Adli TÄ±p Kurumu (ATK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. Ä°htisas Kurulu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan saÄŸlÄ±k raporu, Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen yargÄ±lamanÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirebilecek nitelikte. Olaydan sonra sanÄ±k 4 polis hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca hazÄ±rlanan iddianamede, “Bilinçli taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne ve birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebebiyet vermek” suçundan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

Ä°DDÄ°ANAMEDE MEÅžRU MÜDAFAA DENÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ancak iddianamede, polislerin öldürmek niyetiyle ateÅŸ açmadÄ±ÄŸÄ±, kanun hükmünü yerine getirdikleri ve meÅŸru savunma durumunda bulunduklarÄ± öne sürülerek, TCK’nin 24/1. Maddesi’nin uygulanmasÄ± istendi. Bu madde, “Kanun hükmünü yerine getirenlere ceza verilmez” diyor. SavcÄ±, yargÄ±lama sonunda mahkumiyet verilecekse, TCK’nin 27. maddesi uyarÄ±nca, “cezada altÄ±da birden, üçte bire kadar indirim” uygulanmasÄ±nÄ± talep etti. YapÄ±lan bir ihbar üzerine takibe alÄ±nan gençlere dönük ihbarÄ±n “asÄ±lsÄ±z” olduÄŸu ise, yargÄ±lama sürecinde dosyaya eklenen telsiz konuÅŸma tutanaÄŸÄ± ile ortaya çÄ±ktÄ±. ATK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. Ä°htisas Kurulu tarafÄ±ndan Ramazan Altürk’ün durumuna iliÅŸkin hazÄ±rlanan 20 Haziran 2018 tarihli raporda, daha önce GaziosmanpaÅŸa Adli TÄ±p Åžube MüdürlüÄŸü’nce 1 KasÄ±m 2017 tarihinde hazÄ±rlanan raporun aksi yönünde tespitler yer aldÄ±.

ATK’DEN FARKLI RAPOR

GaziosmanpaÅŸa Adli TÄ±p Åžube MüdürlüÄŸü, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporunda Altürk’e dair “yaralanmasÄ±nÄ±n kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± tehlikeye sokmadÄ±ÄŸÄ±” tespitlerine yer vermiÅŸti. ATK ise, yapÄ±lan muayene sonrasÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporunda, Altürk’ün vücudundaki yaralanmalarÄ±n “KiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± tehlikeye sokan nitelikte olduÄŸu” tespitinde bulundu.

SUÇLAMA DEÄžÄ°ÅžEBÄ°LÄ°R

Bu rapor doÄŸrultusunda sanÄ±k polisler hakkÄ±nda “Bilinçli taksirle” açÄ±lan dava, “OlasÄ± kastla adam öldürme” suçlamasÄ±na dönüÅŸebilir. Dava avukatÄ± Meral Hanbayat, ATK'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu, "AtÄ±ÅŸ ve giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸlar düÅŸünüldüÄŸünde öldürücü nitelikte olduÄŸunu söylüyor. Ä°lk raporun üstün körü bir ÅŸekilde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± çok net. ‘Öldürmeye teÅŸebbüs’ fiili olmasÄ± gerekiyor. Orada yaralama kastÄ± ile tartÄ±ÅŸabilirdi mahkeme. Bu rapor ile birlikte öldürücü bölgenin, hayati bölgenin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokacak bir yaralanmanÄ±n olduÄŸu açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmuÅŸ oldu" sözleriyle deÄŸerlendirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 12:13

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