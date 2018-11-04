FenerbahÃ§eli Koray Åžener'e veda

FotoÄŸraf: Serhat ÇaÄŸdaÅŸ/AA

FenerbahÃ§eli Koray Åžener'e veda

    • 04 KasÄ±m 2018 11:15

    Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde kalp krizi geÃ§irerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Koray Åžener iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiÄŸi kalp krizi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren üniversite öÄŸrencisi Koray Åžener için Ülker StadÄ±'nda tören düzenlendi. Åžener’in cenazesi Kocaeli'de ikindi namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YarÄ±mca MezarlÄ±ÄŸÄ±’na defnedilecek.

    Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Koray Åžener’in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet’te bulunan gasilhaneden alÄ±ndÄ±. Cenazeyi almaya Åžener’in ailesi, okul arkadaÅŸlarÄ±, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Koç geldi.

    Åžener için saat 11.00’de Ülker StadÄ±’nda tören düzenlendi. Koray Åžener’in ailesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende taraftarlar tribünleri doldurdu.

    Koray’Ä±n cenazesi, Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 12:08
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