FotoÄŸraf: Serhat ÇaÄŸdaÅŸ/AA
FenerbahÃ§eli Koray Åžener'e veda
Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde kalp krizi geÃ§irerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Koray Åžener iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiÄŸi kalp krizi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren üniversite öÄŸrencisi Koray Åžener için Ülker StadÄ±'nda tören düzenlendi. Åžener’in cenazesi Kocaeli'de ikindi namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YarÄ±mca MezarlÄ±ÄŸÄ±’na defnedilecek.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Koray Åžener’in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet’te bulunan gasilhaneden alÄ±ndÄ±. Cenazeyi almaya Åžener’in ailesi, okul arkadaÅŸlarÄ±, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Koç geldi.
Åžener için saat 11.00’de Ülker StadÄ±’nda tören düzenlendi. Koray Åžener’in ailesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende taraftarlar tribünleri doldurdu.
Koray’Ä±n cenazesi, Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 12:08