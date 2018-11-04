Sanat Tarihi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 1363 mezun verdi, yalnÄ±zca 1 kiÅŸi atandÄ±

Her yÄ±l binden fazla Ã¶ÄŸrencinin diploma aldÄ±ÄŸÄ± Sanat Tarihi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden 2018'de yalnÄ±zca 1 kiÅŸi Ã¶ÄŸretmen olarak atandÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nda 25 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen atamasÄ± yaptÄ±. Her yÄ±l binden fazla öÄŸrencinin diploma aldÄ±ÄŸÄ± Sanat Tarihi bölümünden ise sadece 1 kiÅŸi öÄŸretmen olarak atandÄ±.

BirGün’den Mustafa KömüÅŸ’ün haberine göre, öÄŸretmen atamalarÄ±nda Sanat Tarihi bölümü mezunlarÄ±yla ilgili tablo, CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesiyle ortaya çÄ±ktÄ±. Gürer’in önergesini yanÄ±tlayan Bakan Ziya Selçuk, 2017-2018 yÄ±lÄ±nda sanat tarihi bölümünden bin 363 öÄŸrencinin mezun olduÄŸunu, 2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan öÄŸretmen atamalarÄ±nda ise sadece 1 Sanat Tarihi bölümü mezununun öÄŸretmen olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

'Ä°HTÄ°YAÇ YOK'

Selçuk, 2018 yÄ±lÄ± atama döneminde 20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu atama döneminde norm kadroya göre ihtiyaç bulunmamasÄ± nedeniyle Sanat Tarihi alanÄ± için kontenjan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bakan Selçuk, 2018 yÄ±lÄ± atama döneminde 5 bin ek ders ücreti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± görev yapanlarÄ±n sözleÅŸmeli öÄŸretmenliÄŸe atanmasÄ± döneminde ise Sanat Tarihi alanÄ±na 1 kontenjan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1 atama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Öte yandan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un verdiÄŸi bilgiye sanat tarihi bölümlerinden 1982-1983 eÄŸitim öÄŸretim dönemi ile 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim dönemleri arasÄ±nda toplam 16 bin 417 öÄŸrenci mezun oldu.

2013-2014 döneminde 1010 kiÅŸinin diploma aldÄ±ÄŸÄ± sanat tarihi bölümünden 2014-2015 döneminde 1125 kiÅŸi, 2015-2016 döneminde 1316 kiÅŸi, 2016-2017 döneminde 1329 kiÅŸi ve 2017-2018 döneminde ise 1363 kiÅŸi mezun oldu. Böylece geçen yÄ±l sadece 1 kiÅŸinin öÄŸretmen olarak atandÄ±ÄŸÄ± sanat tarihi bölümünden son 5 yÄ±lda mezun onlarÄ±n sayÄ±sÄ± 6 bini geçti.

'SANAT TARÄ°HÄ°NÄ°N DEÄžERÄ° BÄ°LÄ°NMÄ°YOR'

Konuya iliÅŸkin konuÅŸan Sanat Tarihçileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Emre Macit “Türkiye’de sanat tarihinin deÄŸeri bilinmiyor” dedi. Macit “Her gün kültürel varlÄ±klarÄ±n üzerine çeÅŸitli ÅŸekillerde yazÄ±lar görüyoruz. ÖrneÄŸin bir Roma çeÅŸmesinin üzerinde ‘kahpe felek’ yazÄ±lÄ±yor. Toplumda maalesef buna dair bir bilinç yok. Sanat algÄ±mÄ±z bayaÄŸÄ± kötü. Üstelik dünya görsel kültüre kayÄ±yor. Ama Türkiye buna çok uzak. Bir kiÅŸilik atama gerçekten çok kötü. Daha iyi olmasÄ±nÄ± camia olarak bekleriz" dedi.

Kendilerinin de kusur olduÄŸunu belirten Macit “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’yla daha fazla görüÅŸüp atamalarÄ±n daha iyi olmasÄ±nÄ± saÄŸlayabiliriz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 11:11

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