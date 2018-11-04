Bakan DÃ¶nmez aÃ§Ä±kladÄ±: ElektriÄŸe indirim yapÄ±lmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, elektrik ve doÄŸalgaza dolarÄ±n 7 lirayÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yapÄ±lan zammÄ±n geri alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, elektrik ve doÄŸalgaza dolarÄ±n 7 lirayÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde yapÄ±lan zammÄ±n geri alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya, “Ben de istiyorum ama ÅŸirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri önemli” dedi ve indirim yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n mesajÄ±nÄ± verdi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Dönmez'e “Dolar düÅŸtü elektrik ve doÄŸalgazda indirim yapmanÄ±z lazÄ±m, yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?” diye sordu.

Dönmez bu soruya olumsuz yanÄ±t verdi ve komisyon toplantÄ±sÄ±nda ÅŸu diyalog yaÅŸandÄ±:

Gürer: Elektrikte, doÄŸalgazda indirim var mÄ±, yok mu? Ä°ndirim olmalÄ±. Ä°ndirim var mÄ± yok mu onu söyleyin.

Dönmez: Ama ÅŸimdi, sayÄ±n vekilim, ben de istiyorum indirimi. Belli maliyetler var.

Gürer: Dolar düÅŸtü, 7 lirayken…

Dönmez: OnlarÄ±n hepsi hesap ediliyor, hiçbir bakan da zam yapmaktan memnun olmaz. Ama maliyetler ve ÅŸartlar zorlayÄ±nca da o zaman basÌ§ka türlü… BakÄ±n, finansal sürdürülebilirlik diyoruz. BazÄ± vekil arkadaÅŸlar dedi ki “Sektörde bazÄ± ÅŸirketler finansal sürdürülebilirlik açÄ±sÄ±ndan zor durumda.”

Åžimdi, hem bir taraftan finansal sürdürülebilirlik olsun diyeceÄŸiz, hem de bunlara arz güvenliÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±z, hem de maliyetlerinizin altÄ±nda satÄ±n. Ne kadar sürdürülebilir?

Gürer: Ama onlara da fÄ±rsat doÄŸuyor yani.

Dönmez: Kimseye bir fÄ±rsat yok arkadaÅŸlar. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 09:51

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