Yeni Kaledonya halkÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±nda

Yeni KaledonyalÄ±lar Fransaâ€™dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Büyük Okyanus’un güneydoÄŸusunda yer alan Yeni Kaledonya’da oy kullanma hakkÄ±na sahip yaklaÅŸÄ±k 174 bin seçmen, Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k için düzenlen referanduma katÄ±lÄ±yor.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda ülkenin yerli halkÄ± Kanaklar ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen kampanyalarda ''sömürgeci otoritelerin prangalarÄ±ndan kurtulalÄ±m'' sloganÄ± öne çÄ±ktÄ±.

Öte yandan gözlemciler, referandum sonucunun Fransa’ya baÄŸlÄ± kalmak ÅŸeklinde çÄ±kabileceÄŸini belirtiyor.

Referandum sonuçlarÄ±nÄ±n hafta içinde açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.

Referandumda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyenlerin kazanmasÄ± durumunda 1977’de Cibuti ve 1980 yÄ±lÄ±nda Vanuatu’dan sonra Yeni Kaledonya da Fransa’dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ olacak. Aksi neticede Fransa ile yapÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca, Yeni KaledonyalÄ±lar 2022'den önce yeni bir referanduma gidebilecek.

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafÄ±ndan temsil edilen Yeni Kaledonya'ya mayÄ±s ayÄ±nda ziyaret gerçekleÅŸtiren Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Fransa’nÄ±n ‘‘Yeni Kaledonya olmadan daha az güzel’’ olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Fransa’nÄ±n 1853 yÄ±lÄ±nda ilhak ettiÄŸi Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946 yÄ±lÄ±na kadar sömürge bölgesi oldu, 2003 yÄ±lÄ±na kadar da Fransa DenizaÅŸÄ±rÄ± Bölgeler TopluluÄŸu içerisinde yer aldÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtirilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu Fransa'ya baÄŸlÄ± özerk bir bölge olarak konumlandÄ±rÄ±ldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluÅŸturuyor. Hükümet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Philippe Germain’in yürüttüÄŸü Yeni Kaledonya’da resmi dil FransÄ±zca, baÅŸkent ise Noumea. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 09:09

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