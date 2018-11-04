Orhan Gencebay: SanatÃ§Ä± kesinlikle muhalif deÄŸildir

'ErdoÄŸan'Ä± takdir ediyor ve seviyorum. Onu Ã§ok sevdiÄŸimi hep sÃ¶yledim' diyen Gencebay: SanatÃ§Ä± kesinlikle muhalif deÄŸildir. Sanat, siyaset yapmaz.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± son atamalar ile Kültür ve Sanat PolitikalarÄ± Kurulu’nda yer alan Orhan Gencebay, “Benim siyasi isimlerle tanÄ±ÅŸÄ±yor olmam, sevmem suç mu? Mesela sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± yÄ±llar öncesinden tanÄ±r, severim. Burada yanlÄ±ÅŸ olan ne? Evet, onu takdir ediyor ve seviyorum. Ben onu çok sevdiÄŸimi hep söyledim" dedi.

Gencebay, “BatsÄ±n bu dünya” bestesini anlatÄ±rken de “O zamanlar saÄŸcÄ±-solcu bir mahalleden geçemezdi. BeÅŸ kuruÅŸ para yoktu kimsede. Bugün çok ÅŸükür güzel, aydÄ±n bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boÄŸuÅŸuyor” ifadelerini kullandÄ±.

Gencebay’Ä±n Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalardan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'MÜZÄ°K KONUSUNDA TARTIÅžILMAZ BÄ°RÄ° OLDUÄžUMU DÜÅžÜNÜYORUM'

"CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n son atamasÄ±ndan bahsediyorsunuz. Kültür ve Sanat Kurulu’ndasÄ±nÄ±z.

Evet, bu kurula seçilenler arasÄ±nda ben de varÄ±m. Memnunum.

Bu atama, tartÄ±ÅŸmalarÄ± da beraberinde getirdi...

Bilinçli kiÅŸilerin bunu eleÅŸtirmesine saygÄ± duyarÄ±m ama bir müzik adamÄ± ve araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak, sanatÄ±n da gelinebilecek en üst noktalarÄ±na gelmiÅŸ biri olarak, müzik konusunda tartÄ±ÅŸÄ±lmaz biri olduÄŸumu düÅŸünüyorum. 70 küsur kiÅŸi bu kurullarÄ±n içinde, hepsi kendi konularÄ±nda uzman. Ben de kendi alanÄ±mda emek veren biri olarak seçilmiÅŸim. Beni böyle kutsal bir göreve layÄ±k görenlere teÅŸekkür ediyorum.

HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit: Ãœlkede baskÄ± yok, aksine herkes fazla Ã¶zgÃ¼r

Ne yapacak bu kurul?

Fikirlerimizi ortaya koyacaÄŸÄ±z. Biz alanÄ±mÄ±zda dokuz kiÅŸiyiz. Hülya (KoçyiÄŸit) HanÄ±m sinemayÄ± temsil ediyor mesela, ben müzik... Her ne kadar ihtisas alanlarÄ±mÄ±z farklÄ± da olsa genel kültürlerimiz, görüÅŸlerimiz var. UzmanÄ±na teslim etmek lazÄ±m son sözü. Kültür ve sanatla ilgili ne fikrimiz varsa CumhurbaÅŸkanÄ±’mÄ±za sunacaÄŸÄ±z. Son karar tabii ki sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n olacak.

'BEN VARLIKLI BÄ°R Ä°NSANIM'

Bu kuruldakilerin alacaklarÄ± maaÅŸ da tartÄ±ÅŸma konusu oldu. 11 bin liranÄ±n üzerinde olduÄŸu söyleniyor, doÄŸru mu?

Ben varlÄ±klÄ± bir insanÄ±m. Benim için böyle bir ÅŸey söz konusu dahi deÄŸil. Bunu dile getirmek bile bana onur kÄ±rÄ±cÄ± geliyor. Ben orada maaÅŸ almak için deÄŸil ülkeme yararlÄ± olmak için varÄ±m. Bu maaÅŸa ihtiyacÄ±m da yok! Bu görev kutsal, parayla ölçülemez.

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'SANAT SÄ°YASET YAPMAZ'

"Orhan Baba keÅŸke böyle ÅŸeylere girmeseydi. Ä°ktidara yakÄ±n durarak kendini bitirdi" diyenler var. Ne düÅŸünüyorsunuz?

Bu sorunun soruluÅŸ tarzÄ± bile yanlÄ±ÅŸ ve çirkin. Ben ülkesini seven, parti ve particilik deÄŸil, devletini koruyan bir anlayÄ±ÅŸtayÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dik duruÅŸuyla, ülkesine sahip çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla son derece önemli bir görevi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her Türk vatandaÅŸÄ± gibi Türkiye sevdalÄ±sÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ben siyasetçi deÄŸilim. "SanatçÄ± muhalif olmalÄ±" diye bir söylem var. SanatçÄ± kesinlikle muhalif deÄŸildir. Sanat, siyaset yapmaz.

'ERDOÄžAN'I ÇOK SEVDÄ°ÄžÄ°MÄ° HEP SÖYLEDÄ°M'

Siyasete girmeyi düÅŸündünüz mü?

Hiçbir zaman... SanatçÄ± sanatÄ±nÄ± yapar. Benim siyasi isimlerle tanÄ±ÅŸÄ±yor olmam, sevmem suç mu? Mesela sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± yÄ±llar öncesinden tanÄ±r, severim. Burada yanlÄ±ÅŸ olan ne? Evet, onu takdir ediyor ve seviyorum. Ben onu çok sevdiÄŸimi hep söyledim. DoÄŸrularÄ± savunurken linç edileceksem boynum kÄ±ldan ince…

'BANA 'DEMÄ°RELCÄ°', 'ÖZALCI', 'ECEVÄ°TÇÄ°' DÄ°YORLARDI'

CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n sizi atamasÄ± böyle düÅŸünceleri getiriyor akla.

Kültür Kurulu’na bir sanatçÄ± deÄŸil de kim atanacaktÄ±? Burada nasÄ±l bir gariplik var? Devletimize kim hizmet veriyorsa ben ona saygÄ± duyarÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan halkÄ±mÄ±zÄ±n seçmiÅŸ olduÄŸu bir lider, devletimizin baÅŸÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Recep Tayyip ErdoÄŸan'a da büyük saygÄ± duyarÄ±m. Ben Atatürküme nasÄ±l saygÄ± duyuyorsam, arkasÄ±ndan gelen bütün liderlere, ülkemi yönetenlere saygÄ± duyarÄ±m. BazÄ± insanlarda saplantÄ±lar var. Süleyman Demirel ile baba-oÄŸul gibiydim, bana “Demirelci” diyorlardÄ±. Özal zamanÄ±nda “ÖzalcÄ±”, Ecevit zamanÄ±nda “Ecevitçi...” Nedir bu rezalet?

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'ÅžU ANA KADAR 17 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI'

AÄŸÄ±r eleÅŸtirileri duymak size ne hissettiriyor?

Bunlarla ben ilgilenmiyorum. Sevim HanÄ±m ilgileniyor. Son hastalandÄ±ÄŸÄ±m gece Sevim HanÄ±m’Ä±n hüngür hüngür aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Sordum ama bana söylemedi. MeÄŸer bana “Gebersin” diyenler olmuÅŸ. O gece bizim için sabrÄ±n sonuydu ve hastaneden çÄ±kar çÄ±kmaz adli makamlara baÅŸvurduk. Ne yazÄ±k ki bu klavye delikanlÄ±larÄ±, gizli profiller, bilmiyorlar ki bizim polisimiz tarafÄ±ndan anÄ±nda bulunuyorlar. Åžu ana kadar 17 kiÅŸiyi saptadÄ±k. HaklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu acÄ±masÄ±zlÄ±k deÄŸil, bu bir emsal teÅŸkil edecektir. YalnÄ±z bana deÄŸil birçok sanatçÄ±ya yapÄ±lan hakaretler suskun kalmamamÄ±zÄ± gerektiriyor. Ne hakla, ne cüretle!

'O ZAMAN BU ÜLKENÄ°N NÄ°METLERÄ°NDEN YARARLANMASIN'

"Ä°ktidar yandaÅŸÄ±" diyenlere ne diyorsunuz?

Son derece kaba, çirkin ve cahil bir söylem. Ben devletimi sever sayarÄ±m. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaÅŸayÄ±p da, devlete saygÄ± duymayan bir insana benim bakÄ±ÅŸÄ±m farklÄ± olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasÄ±n. Varsa devletimizin eleÅŸtirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleÅŸtirinin de bir adabÄ± var. Mesela geçenlerde hastalandÄ±m bana, “Öl, geber” diyenler oldu. Neden bunu diyorlar ki? Ben ne yaptÄ±m? Ben ülkem için, geleceÄŸimiz için taÅŸÄ±n altÄ±na elimi her zaman koymaya hazÄ±rÄ±m.

'BEN TÜRKÄ°YE'NÄ°N 'ORHAN BABASI'YIM VE HEP ÖYLE KALACAÄžIM'

Yani "DeÄŸiÅŸmedim" mi diyorsunuz?

DeÄŸiÅŸmedim, deÄŸiÅŸmem de. Ben Türkiye’nin ‘Orhan Baba’sÄ±yÄ±m ve hep öyle kalacaÄŸÄ±m.

Peki, Türkiye deÄŸiÅŸti mi?

Belki zor günler yaÅŸÄ±yoruz ama bunu sadece biz deÄŸil, tüm dünya yaÅŸÄ±yor. Ben her ÅŸeyin çok daha iyi olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Biz çok güçlü ve büyük bir milletiz. Ülkemiz çok iyi yerlere gelmiÅŸtir ve daha da gelecek. Bunun tersini kimse söyleyemez. Büyük giriÅŸimler yaÅŸanÄ±yor. BunlarÄ± göz ardÄ± edemeyiz. Zaten amaç büyük Türkiye deÄŸil mi?

'KENDÄ° FÄ°KÄ°RLERÄ°NÄ° BAÅžKASINA ZORLA KABUL ETTÄ°RME ÇABASI KORKUNÇ'

Ama ülkedeki kutuplaÅŸma artÄ±yor. Bunu neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

BencilliÄŸe. Demokrat olmamaya. Bazen de art niyete ve bilinçsizliÄŸe. Böyle kutuplaÅŸmayÄ± insanlÄ±ÄŸa ve demokrasiye yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum. Hangi partiden, hangi düÅŸünceden olursa olsun, insanlÄ±ÄŸa ve demokrasiye saygÄ±lÄ± olsun herkes. Kimse kendi düÅŸüncesini baÅŸkasÄ±na kabul ettirmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±n. Ä°rade özgürdür. Kendi fikrini baÅŸkasÄ±na zorla kabul ettirme çabasÄ± korkunç, Peygamberimiz diyor ki, "Hor görme, hoÅŸ gör!"

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'SANATÇININ DUYGUSU DA DÜÅžÜNCESÄ° DE ÖZGÜR OLMALIDIR'

Sizce devletin sanata çok müdahil olmasÄ± doÄŸru mu?

Devlet olumsuzluklarÄ± kaldÄ±rÄ±r, olumlu ortam oluÅŸturur ki, konunun erbaplarÄ± gerekeni yapsÄ±n. Devlet, sanatÄ±n sahibi deÄŸildir. SanatçÄ± da memuriyet statüsünde görülmemelidir. SanatçÄ±nÄ±n duygusu da düÅŸüncesi de özgür olmalÄ±dÄ±r. Devletin görevi de bu güzellikleri korumak ve geliÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olmaktÄ±r.

'O ZAMANLAR BEÅž KURUÅž PARA YOKTU KÄ°MSEDE, BUGÜN ÇOK ÅžÜKÜR…'

Bugün dünyaya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda "BatsÄ±n bu dünya" diyor musunuz?

Demiyorum, demem de. Åžimdi öyle bir ortam yok. O zaman çok kötü bir ortam vardÄ±, ülkemin daha iyi olmasÄ± için eleÅŸtirilerimi yaptÄ±m. Rabbim bir daha öyle ortamlar göstermesin bize. Ben de öyle beste yapmayayÄ±m bir daha. O zamanlar saÄŸcÄ±- solcu bir mahalleden geçemezdi. BeÅŸ kuruÅŸ para yoktu kimsede. Bugün çok ÅŸükür güzel, aydÄ±n bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boÄŸuÅŸuyor. (HABER MERKEZÄ°)

RöportajÄ±n tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n…

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 KasÄ±m 2018 08:48

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